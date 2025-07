România este pe locul al doilea, în Uniunea Europeană, la numărul deceselor care puteau fi evitate. Sunt date Eurostat, care arată că oamenii puteau preveni diferite boli dacă le depistau la timp. Lipsa de educație de sănătate, neglijența românilor de a-și verifica periodic starea de sănătate, dar și lipsa de bani sunt principalele cauze. Cea mai comună cauză de deces sunt bolile de inimă, cancerul colorectal și cancerul de sân.

Dănuț Mihai are 56 de ani și credea că nu are nicio problemă de sănătate. A mers la Centrul de Transfuzii din Galați să doneze sânge, iar acolo a descoperit că are o tensiune care îi putea fi fatală. Bărbatul nu mai făcuse analize de doi ani deși, în trecut, a avut probleme cardiace.

Dănuț Mihai, sudor: Veniți la medic, ăsta-i cel mai bun sfat! Că dacă nu, mergem în altă parte și-i mai rău...

Reporter: În altă parte, unde?

Dănuț Mihai, sudor: La „Doamne Doamne”.

1,1 milioane de persoane au murit din cauze care ar fi putut fi evitate dacă primeau un tratament rapid sau prin prevenirea bolilor. România ocupă poziția a doua, fiind depășită doar de Letonia.

Asistentă: Oamenii merg la medicul de familie, dar de acolo se blochează.

Pacientă: Este necesar la vremurile pe care le trăim.

Cea mai comună cauză de deces sunt bolile de inimă, cancerul colorectal și cancerul de sân.

Dumitru Mărăşescu, medic de familie: Un cancer de sân poate fi tratat, la ora actuală. O cardiopatie ischemică, o hipertensiune, deci nu o vindecăm, dar o tratăm. Hipertensiunea nu se vindecă, dar tratăm pentru a preveni infarctul, accidente vasculare. Din păcate, lumea nu înțelege aceste lucruri.

Foarte multe boli pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos și prin controale periodice, spun specialiștii.

Paul Ichim, chirurg oncolog: Controlul ăla medical periodic, dacă se face cu seriozitate, ăla poate descoperi o seamă de boli. Și ritmicitatea controalelor la afecțiunile cronice, și corectitudinea păstrării unui tratament ne va retrograda de pe locul 2 în Europa, însă trebuie făcut!

Cele mai puține decese din cauza bolilor care puteau fi evitate s-au înregistrat în Suedia, Italia și Luxemburg.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia