Românii speriați de viroze au golit farmaciile: „Era bine dacă cei care acum stau la cozi la farmacii se vaccinau antigripal”

Valul de viroze din ultima perioadă a golit rafturile farmaciilor. Unii români și-au făcut stocuri serioase, dar nu pentru a se trata, ci în caz că se îmbolnăvesc. Iar acum, cei care au nevoie reală de tratament, abia dacă mai găsesc pe stoc medicamentele care să-i ajute să treacă cu bine peste răceală.

- Dumneavoastră v-ați cumpărat preventiv din farmacii, să aveți acasă?

- Da, niște de răceală, da.

- De teamă că n-o să mai găsiți?

- Da.

- Și le aveți acasă în caz că vă...

- Da. N-am avut nevoie, momentan.

După modelul doamnei din imagini, românii s-au înghesuit înainte de sărbători în farmacii să-și facă stocuri de medicamente. Lucru confirmat și de farmaciști.

Luana Grigoraș - președinte Colegiul Farmaciștilor Bacău: Lumea făcea stocuri foarte mari. Este una să vinzi unui pacient o cutie de paracetamol, că vine să cumpere de la farmacii, și alta să cumpere 5, 6. Sigur că atunci se termină. Producătorii de medicamente nu mai fac față acestei cereri atât de mari.

În timp ce românii își făceau stocuri serioase, în farmacii rafturile se goleau. Cea mai mare lipsă este în cazul medicamentelor pentru copii.

- Fiți amabilă, un Nurofen pentru copii sau un Panadol?

- Nu avem.

- Nu aveți?

- Nu am nici Panadol, nici Nurofen.

- Dar nu l-am mai găsit de foarte mult timp.

- Da, nu se găsește.

- Dar de ce? Ce s-a întâmplat?

- Nu se găsește pe stocuri.

- Și oare mai aduceți?

- Nu știu să vă zic nimic, că nu știm nimic.

- Și înlocuitor pentru ele?

- Nu are, nu are, nu avem nici înlocuitor, asta zic. Era Paduden, același lucru cu Nurofenul și nu este, Algin, Brufen, care era aceeași substanță, nu este.

Valentin Nănescu - președinte Colegiul Farmaciștilor Gorj: Lipsesc siropurile pentru copii, antibioticele. Situația la Gorj este ca și la nivel național, oamenii caută din farmacie în farmacie, pentru a-și procura rețetele, în special, pentru copii.

Mihai Moisescu - președintele Patronatului Medicilor de Familiei Gorj: Era foarte bine dacă toți acești oameni care acum stau la cozi pe la farmacii, acum 2 luni de zile se vaccinau antigripal.

Farmaciile din toată țara încearcă să-și refacă stocurile, astfel încât situația să revină la normal.

