Pacienții din România așteaptă aproape de două ori mai mult decât media europeană pentru a avea acces la medicamente inovatoare - în jur de 1.100 de zile, față de 597 în Europa, iar în unele cazuri tratamentele au fost deja aprobate, dar nu ajung la bolnav pentru că nu există bani pentru compensarea lor.

În acest moment, 50 de medicamente inovatoare așteaptă să intre pe lista de compensate. Ministerul Sănătății spune, într-un răspuns pentru Digi 24, că pentru 33 dintre ele sunt făcute demersuri pentru a ajunge la pacienți, informează Digi24.

Camelia Soceanu trăiește de ani de zile cu mielom multiplu, un tip de cancer al sângelui care începe în măduva oaselor, (cunoscut și ca boala Kahler). Merge la serviciu, este activă și își poate duce viața aproape normal. Această normalitate depinde însă de tratamentul pe care îl primește.

„Tratamentul este extrem de eficient, pentru că, așa cum vedeți, sunt un om normal. Pot face toate interesele personale, dar în momentul în care mielom își spune cuvântul, lucrurile astea se degradează”, explică pacienta.

Medicamentul cu care se tratează este inovator. A primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a fost încă introdus în sistemul de compensare. Deocamdată, tratamentul ajunge la pacienți printr-un program de donație al companiei farmaceutice.

„Doar că donațiile sunt și ele limitate și ne așteptăm să ne spună compania farma că nu mai poate să susțină acest program”, spune Camelia Soceanu . „Lucrurile se vor degrada foarte intens și rapid și se ajunge la deces. Sabia e deasupra capului nostru”

Pentru pacienții oncologici, întreruperea tratamentului poate însemna revenirea rapidă a bolii.

Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 50 de tratamente inovatoare, precum afecțiuni oncologice, cardiace, neurologice sau pentru boli rare, așteaptă introducerea pe listă a medicamentelor compensate. 33 dintre terapiile aprobate, confirmă Ministerul Sănătății pentru Digi 24. nu au ajuns încă la pacienți deoarece nu s-au încheiat toate formalitățile privind protocoalele de administrare.

„Există o legislație care stabilește termenele în care ar trebui actualizată această listă de medicamente compensate, însă, din păcate, ea nu este respectată în momentul de de față”, explică dr Ioana Bianchi, director de relații externe la Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). „Medicamentele inovatoare aprobate în perioada 2021-2024, au ajuns la pacienții români într-un interval de 1.100 de zile, față de o medie europeană de 597 de zile”, mai spune dr Bianchi.

Întârzierile din România sunt aproape duble față de media europeană.

Reprezentanții pacienților avertizează că timpul pierdut înseamnă atât agravarea bolii, cât și costuri mai mari pentru sistemul medical.

„Orice întârziere în compensarea medicamentelor duce la agravarea bolii și dizabilitate și chiar decesul persoanei. Dacă noi nu tratăm la timp, tratăm mult mai scump și cu pierderi importante de vieți omenești”, este de părere Rozalina Lepădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune.

„Faptul că medicamentele inovatoare nu sunt compensate nu înseamnă că aceste costuri se diminuează, pentru că boala progresează, Pacienții ajung mai des să fie spitalizați”, explică dr Ioana Bianchi .

În timp ce România cheltuiește 138 euro pe locuitor pentru medicamente, media statelor vecine este de aproximativ 220 euro, iar în Occident media e de 550 euro pe cap de locuitor. Pentru pacienți, aceste cifre se reduc la cât timp au acces la tratamentul care le ține boala sub control.

„Avem dreptul la viață și statul ar trebui să privească asupra noastră, să înțeleagă că suntem într-o situație gravă. Este vorba de viață și moarte”, spune Camelia Soceanu, pacienta bolnavă de cancer .

Editor : Sebastian Eduard