Live TV

Video Românii, ultimii la accesul la medicamente inovatoare: întârzieri duble față de Europa și pacienți în pericol

Data publicării:
Bolnav cancer
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pacienții din România așteaptă aproape de două ori mai mult decât media europeană pentru a avea acces la medicamente inovatoare - în jur de 1.100 de zile, față de 597 în Europa, iar în unele cazuri tratamentele au fost deja aprobate, dar nu ajung la bolnav pentru că nu există bani pentru compensarea lor.

În acest moment, 50 de medicamente inovatoare așteaptă să intre pe lista de compensate. Ministerul Sănătății spune, într-un răspuns pentru Digi 24, că pentru 33 dintre ele sunt făcute demersuri pentru a ajunge la pacienți, informează Digi24.

Camelia Soceanu trăiește de ani de zile cu mielom multiplu, un tip de cancer al sângelui care începe în măduva oaselor, (cunoscut și ca boala Kahler). Merge la serviciu, este activă și își poate duce viața aproape normal. Această normalitate depinde însă de tratamentul pe care îl primește.

„Tratamentul este extrem de eficient, pentru că, așa cum vedeți, sunt un om normal. Pot face toate interesele personale, dar în momentul în care mielom își spune cuvântul, lucrurile astea se degradează”, explică pacienta.

Medicamentul cu care se tratează este inovator. A primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a fost încă introdus în sistemul de compensare. Deocamdată, tratamentul ajunge la pacienți printr-un program de donație al companiei farmaceutice.

„Doar că donațiile sunt și ele limitate și ne așteptăm să ne spună compania farma că nu mai poate să susțină acest program”, spune Camelia Soceanu . Lucrurile se vor degrada foarte intens și rapid și se ajunge la deces. Sabia e deasupra capului nostru

Pentru pacienții oncologici, întreruperea tratamentului poate însemna revenirea rapidă a bolii.

Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 50 de tratamente inovatoare, precum afecțiuni oncologice, cardiace, neurologice sau pentru boli rare, așteaptă introducerea pe listă a medicamentelor compensate. 33 dintre terapiile aprobate, confirmă Ministerul Sănătății pentru Digi 24. nu au ajuns încă la pacienți deoarece nu s-au încheiat toate formalitățile privind protocoalele de administrare.

„Există o legislație care stabilește termenele în care ar trebui actualizată această listă de medicamente compensate, însă, din păcate, ea nu este respectată în momentul de de față”, explică dr Ioana Bianchi, director de relații externe la Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). Medicamentele inovatoare aprobate în perioada 2021-2024, au ajuns la pacienții români într-un interval de 1.100 de zile, față de o medie europeană de 597 de zile”, mai spune dr Bianchi.

Întârzierile din România sunt aproape duble față de media europeană.

Reprezentanții pacienților avertizează că timpul pierdut înseamnă atât agravarea bolii, cât și costuri mai mari pentru sistemul medical.

„Orice întârziere în compensarea medicamentelor duce la agravarea bolii și dizabilitate și chiar decesul persoanei. Dacă noi nu tratăm la timp, tratăm mult mai scump și cu pierderi importante de vieți omenești”, este de părere Rozalina Lepădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune.

„Faptul că medicamentele inovatoare nu sunt compensate nu înseamnă că aceste costuri se diminuează, pentru că boala progresează, Pacienții ajung mai des să fie spitalizați”, explică dr Ioana Bianchi .

În timp ce România cheltuiește 138 euro pe locuitor pentru medicamente, media statelor vecine este de aproximativ 220 euro, iar în Occident media e de 550 euro pe cap de locuitor. Pentru pacienți, aceste cifre se reduc la cât timp au acces la tratamentul care le ține boala sub control.

„Avem dreptul la viață și statul ar trebui să privească asupra noastră, să înțeleagă că suntem într-o situație gravă. Este vorba de viață și moarte”, spune Camelia Soceanu, pacienta bolnavă de cancer .

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
2
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Medic
3
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
4
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Cathay Pacific
5
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
Digi Sport
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Datoria publică a depășit 60% din PIB. Guvernul nu mai poate majora cheltuielile totale cu salariile și asistența socială
Regele Charles regina Camilla
Camilla, dezvăluiri despre diagnosticul de cancer al regelui Charles: „A fost greu să păstrăm secretul. Abia așteptam să spun tuturor”
Leonardo Badea, presedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF)
Ce semnal transmit investițiile străine directe, după o scădere de 82% în primul semestru. Explicațiile prim-viceguvernatorului BNR
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Carburanții, mai scumpi în România decât în țările vecine. Cât economisesc șoferii dacă alimentează în Bulgaria sau Ungaria
Recomandările redacţiei
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Nicuşor Dan discută azi cu liderii fostei coaliţii despre finalizarea...
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Mesaj RO-Alert: Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României...
Conor Kennedy in ucraina
„Eram dispus să mor”. Fiul lui Robert F. Kennedy Jr. descrie...
Russian rubles bills
Rușii retrag miliarde din bănci din cauza temerilor legate de război...
Ultimele știri
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marile companii AI au ajuns o piatră de moară la gâtul republicanilor din SUA. Cum trag în jos în sondaje partidul lui Trump
Dezastru agricol în sudul României: seceta și Dunărea secată lasă fermierii fără recoltă și fără bani. „Nu se mai poate face nimic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin nu ia pauză de la sport nici în vacanță. În bustieră neon și colanți mulați, a alergat pe...
Cancan
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau...
Fanatik.ro
CFR Cluj, în insolvență! Tribunalul Comercial Cluj decide AZI soarta ardelenilor
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Rinat Akhmetov a luat decizia finală pentru venirea în SuperLiga României! Anunțul președintelui: „Iubește...
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Un tânăr român a murit în mașina părinților, în Italia. Aceștia au crezut timp de 100 km că fiul lor doarme
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A făcut anunțul, după ce Dan Alexa a spus că starea ei ”s-a agravat”: ”Începe să îmi cadă părul”
Pro FM
Petrecere spectaculoasă în Grecia pentru Madonna. Cum s-a distrat de ziua ei alături de copii și iubitul în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Am crescut admirându-l pe Leonardo DiCaprio pe marele ecran”. Mărturisire emoționantă a lui Sebastian Stan
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
Digi FM
Lewis Hamilton, fotografie romantică pe plajă alături de Kim Kardashian. Postarea de 3,4 milioane de like-uri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Cum arată top 8 cel mai bine vândute filme. „Spider-Man: Brand New Day” intră în clubul blockbusterelor de 2...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei