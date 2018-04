S-au strâns banii pentru Călin! Mesajul de fericire al unui tânăr grav bolnav

Călin, un tânăr din Teliu care are nevoie de transplant pulmonar, a reuşit, în doar cinci zile de când a fost deschisă o pagină de donaţii pentru el, să mobilizeze mii de oameni care au adunat întreaga sumă necesară pentru intervenţia de care are nevoie. Acum, are o nouă şansă la viaţă.

Impresionaţi de drama unui tânăr din Braşov, peste 11 mii de români s-au mobilizat ca să strângă bani pentru operaţia de transplant pulmonar, vitală pentru acesta. În numai cinci zile s-au adunat cei 200 de mii de euro necesari. Mobilizarea fără precedent pentru Călin s-a făcut pe Facebook. În doar cinci zile de la deschiderea paginii pentru donaţii, oamenii au contribuit cu cât au putut pentru a aduna cei 200.000 de euro necesari operaţiei. Acum, tânărul de 29 de ani poate spera din nou la o viaţă normală.

Povestea lui Călin v-am prezentat-o la Digi24 în cadrul campaniei „Pacient în România” (reportajul, aici). Pentru Călin au ieșit oameni în stradă la Brașov. Pe Călin l-aţi putut vedea şi săptămâna aceasta, în emisiunea „Imparţial”, când ne spunea că singura lui şansă, o operaţie în străinătate, era un vis foarte îndepărtat.

Visul acela despre care vorbea Călin poate deveni acum realitate.

Iată mesajul său:

„După atâtea lucruri minunate - şi într-un timp atât de scurt - care mi s-au întâmplat, simt că nu mă mai poate împiedica nimic să îmi indeplinesc ţelul. Am simţit că trăim o minune. S-a întâmplat să trăim o minune împreună. (Te aşteptai să se adune banii aşa repede?) Sincer nu. Îi spuneam mamei mele, la început, când am văzut în conturi, 11 euro aveam, când am văzut că s-au strâns 11 euro, i-am spus mamei te rog, adună lucrurile că în cel mai scurt timp plecăm. Mă bucur din suflet că mi-au înţeles disperarea cu care am apelat la ei”.

Cu banii adunaţi, Călin va merge la o clinică din India pentru a face transplantul. Ştie că fără ajutorul semenilor săi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil. „Le mulţumesc din suflet şi le transmit multă sănătate tuturor celor care au contribuit cu un grăunte din aerul de care am eu nevoie atât de vital”, spune Călin.