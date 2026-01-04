Live TV

Scandalul gărzilor de la Constanța. Reacția Sanitas: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi turele depășesc și 32 de ore”

Data actualizării: Data publicării:
medic in spital
Foto: Profimedia

Sanitas Constanţa a reacționat, duminică, la declaraţiile făcute de managerul Spitalului Județean Constanța conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi, și transmite că gărzile sunt plătite la nivelul anului 2018 şi că au o durată „inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor.

„Realitatea din sistem este mult mai dură decât pare din exterior” au transmis sindicaliştii într-un mesaj pe Facebook, precizând că primul motiv este că gărzile sunt plătite la nivelul salariilor din ianuarie 2018.

„Când eşti plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea şi volumul de muncă au crescut, frustrarea şi demotivarea sunt inevitabile”, se mai arată în postare.

Al doilea motiv invocat de aceştia este că durata gărzilor este inumană, pentru că sunt situaţii în care o gardă depășește 32 de ore. „32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieţi”,spun sindicaliştii.

Potrivit Sanitas Constanţa, tot mai mulţi medici pleacă în privat sau în străinătate, „nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul şi presiunea unui sistem care nu îi protejează”. Epuizarea este reală, lipsa odihnei, stresul cronic şi responsabilitatea uriaşă duc inevitabil la burnout, mai spun reprezentanții Sanitas.

„Important de știut: Medicul este obligat să facă doar garda prevăzută în contractul individual de muncă. Restul gărzilor sunt opţionale. Este dreptul lui să refuze, iar angajatorul nu îl poate obliga. Chiar şi fără scutiri de gărzi, nimeni nu poate fi forţat să facă gărzi suplimentare”, au transmis sindicaliştii, care adaugă că nu doar medicii sunt în această situaţie, asistenţii şi personalul auxiliar ajungând să facă 7–8 ture de noapte pe lună, din cauza lipsei de personal.

„Epuizarea lor este la fel de gravă, iar riscul de erori creşte inevitabil. Când munca nu este plătită corect, când gărzile sunt interminabile şi când oamenii sunt împinşi la limită, nu putem vorbi despre siguranţă, calitate sau stabilitate în sistemul sanitar. Problema gărzilor nu este despre «cine nu vrea să muncească». Este despre un sistem care nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, a mai transmis Sanitas Constanţa.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Doctorii s-ar sustrage de la aceste îndatoriri prezentând documente medicale care indică faptul că sunt bolnavi.

Inclusiv rezidenții recurg la aceste scutiri, iar conducerea spitalului se plânge că nu există măsuri legale pe care să le poată lua pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Editor : A.P.

