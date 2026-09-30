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Video Sarea ascunsă din alimente, pericol pentru sănătate. Cât de ușor depășim doza zilnică fără să știm: „Nu mă uit în mod special”

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Citirea etichetelor de pe alimente și alegerea condimentelor naturale pot ajuta la reducerea consumului excesiv de sare. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Consumăm de două ori mai multă sare decât credem, spune Organizația Mondială a Sănătății, iar asta ne pune viața în pericol. Recomandat ar fi cel mult o linguriță de sare pe zi, însă aproape toate alimentele din dieta noastră au sare adăugată, astfel că ajungem la cel puțin dublu. Pe lângă riscurile clasice, studiile recente arată o legătură directă între excesul de sare și afecțiuni metabolice grave, boli autoimune și forme de cancer.

„Pâine, mezeluri, chipsuri, sosuri - toate conțin sare într-o cantitate mai mică sau mai mare. Dacă citim etichetele și ne punem pe calculat, vedem că toate acestea la un loc conțin nu una, ci două lingurițe de sare, în timp ce limita recomandată în 24 de ore de Organizația Mondială a Sănătății este de doar o linguriță de sare din toate alimentele. Inclusiv acest croissant, chiar dacă e o gustare dulce, conține sare”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

La nivel mondial, un adult consumă, în medie, aproximativ 11 grame de sare pe zi, mult peste doza zilnic recomandată.

„Mâncăm mâncare gătită foarte mult, dar sarea tot o folosim. Destul de multă”, mărturisește cineva.

„Nu mă uit în mod special la alimente, conținutul de sare nu-l verific, dar când gătesc acasă sau mănânc pun mai puțină sare. Principiul e următorul: dacă pui prea multă sare, nu mai poți să scoți, dar dacă este mai puțină, cine dorește mai multă poate să-și adauge”, spune altcineva.

Excesul de sare în alimentație este periculos, mai ales pentru persoanele care au deja boli cronice.

„Crește tensiunea, determină hipertrofie ventriculară stângă până la insuficiență cardiacă”, explică Daniel Lighezan, medic primar cardiologie.

Totuși, să mâncăm mai puțină sare nu înseamnă că trebuie să renunțăm la preparatele preferate, ci doar trebuie să fim atenți la ingredientele deja sărate.

„Ca ingrediente avem piper, avem guanciale, avem pecorino și gălbenuș de ou, deci nu folosim sare, că sare avem în brânză și în guanciale”, spune Miroslav Romanov, chef bucătar.

Bucătarii recomandă să folosim mai multe condimente și verdețuri aromatice. Busuiocul, oregano, pătrunjelul sau boiaua nuanțează gustul unui preparat.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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