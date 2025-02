Scandal la Spitalul Floreasca. Medicii sunt acuzați că au externat o pacientă, deși avea o rană gravă

Familia unei paciente cu arsuri acuză medicii de la Spitalul Floreasca că au externat-o, deşi era în stare gravă. Conducerea unității spune însă că femeia era vindecată 95% și că ea a cerut să plece acasă, informație negată de familie. Totuși, pacienta a fost reinternată şi a rămas în spital încă o lună, timp în care a suferit o intervenţie chirurgicală. Sora pacientei, revoltată de comunicatul pe care l-a dat spitalul, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 cum s-a întâmplat totul.

Conducerea unității spune că femeia era vindecată 95% și că ea a cerut să plece acasă, informație negată de familie.

„Era carne vie. Noi nu am știut, ca familie, că nu am văzut în ce stare este rana aceea. Ne-au dat-o acasă pe 31 (decembrie, n.r.). Era bandajată. Când am desfăcut bandajul acasă, am crezut că am făcut un șoc. Până pe data de 4 începuse să miroasă rana”, spune sora pacientei.

„Au scris acolo că în proporție de 95% era videcată. Nu există așa ceva. Minciuni. Cum poți să-i dai drumul așa acasa când știi că ea a făcut un șoc, o țineau sedată. Dacă o mai țineam o zi-două acasă murea acasă. Eu nu am știut - și nimeni din familie nu a știut - cum arată picirorul ei, ne-a dat o bandajată. Eu sunt un om de rând , nu sunt medic, cum să tratez eu așa ceva acasă, cu cremă de gălbenele, epitelin, iar de durere algocalmin. Curgea infecția de acolo, iar când am ajuns acolo ne-au spus în față că era bine și pe 31, ne-am pripit”, a povestit femeia.

„Am dus-o înapoi pe data de 4. A mai fost nevoie de încă o operație și încă o luna de zile de spitalizare”, a mai spus sora pacientei.

Editor : M.B.