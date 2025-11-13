Live TV

Scandal la Spitalul Judeţean Braşov. Medicii acuză conducerea că a impus un număr maxim de internări. Reacţia ministrului Rogobete

Data publicării:
spitalul judetean brasov
Spitalul Județean Brașov. Foto: Facebook

Colectivul de medici ai Secţiei Chirurgie Intervenţională de la Spitalul Judeţean Braşov a acuzat conducerea unităţii că a impus un număr maxim de internări, distribuind pe reţelele de socializare inclusiv un document intern primit din partea managementului. Potrivit medicilor, în medie, 180 de pacienţi ar fi rămas netrataţi, dacă restricţiile s-ar fi impus. Deşi iniţial a acuzat colectivul de medici de „gravă tentativă de dezinformare”, ulterior directorul Dan Grigorescu a transmis o clarificare în care vorbeşte despre o neînţelegere generată de „deficienţe de comunicare internă”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a intervenit în scandal şi anunţă că activitatea va continua şi că toţi pacienţii vor fi trataţi.

Medicul Florin Orţan de la Spitalul Judeţean Braşov afirmă, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, în fiecare lună, din Sectia de Cardiologie Intervenţională se externează 240-280 bolnavi.

„Asta înseamnă că 240 de cetăţeni cu grave probleme cardiologice ai acestei comunităţi sunt ajutaţi la greu. Bineînţeles, ca să fie rezolvaţi produc costuri pentru Spital. Şi aici intervii tu, Ceauşescule. Ne dai ordin, printr-o hârtie nesemnată, să efectuam 72 de internări pe lună. După ce criterii o să îi refuzam, cum vom justifica după aceea că lucrăm la 30% din capacitate? CUUUM se poate să descoperi demnitatea, lăsând oameni să moară?”, scris medicul, adresând mesajul directorului de spital, Dan Grigorescu, potrivit News.ro.

Într-o reacţie postată pe pagina oficială a spitalului, iniţial, directorul unităţii medicale a acuzat colectivul de medici de ”gravă tentativă de dezinformare”.

Ulterior, Dan Grigorescu a revenit cu o postare: „Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov îşi asumă faptul că percepţia potrivit căreia ar fi existat restricţii în activitatea Secţiei de Cardiologie Intervenţională a apărut pe fondul unor deficienţe de comunicare internă între conducerea secţiei şi echipa medicală. Regretăm această situaţie şi reafirmăm angajamentul pentru o comunicare deschisă, corectă şi transparentă, atât în interiorul echipei medicale, cât şi faţă de pacienţi”.

„De fapt, în spital nu au existat niciodată restricţii privind acordarea asistenţei medicale de specialitate – nici în cazul cardiologiei intervenţionale, nici în alte specialităţi. Indiferent de nivelul de finanţare contractat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov, pacienţii au beneficiat constant de îngrijire medicală completă, atât în regim de urgenţă, cât şi pentru cazurile programate. Toate urgenţele medicale au fost preluate şi tratate imediat, cu acces asigurat la internare şi la tratamentele necesare. Spitalul a dispus permanent de medicamentele şi materialele sanitare necesare, iar activitatea s-a desfăşurat normal, în funcţie de nevoile pacienţilor. Stabilirea numărului de cazuri pentru fiecare specialitate a avut un caracter orientativ, fără a limita activitatea medicală”, a adăugat directorul Dan Grigorescu.

În scandal a intervenit şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Într-un text postat pe pagina oficială de Facebook, intitulat ”Clarificare privind activitatea Secţiei de Cardiologie Intervenţională a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov”, ministrul explică că a discutat cu managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

„I-am prezentat viziunea mea şi a Ministerului Sănătăţii, una bazată pe responsabilitate, transparenţă şi continuitatea actului medical, iar conducerea spitalului şi-a asumat îmbunătăţirea comunicării interne. Este important să fie spus foarte clar: nu a existat şi nu există nicio limitare a accesului pacienţilor la serviciile de cardiologie intervenţională sau la orice altă specialitate din cadrul spitalului.  Toate urgenţele au fost preluate şi tratate imediat, iar pacienţii au beneficiat în permanenţă de internare, tratamente, medicamente şi materiale sanitare, indiferent de nivelul de finanţare contractat cu Casa de Asigurări”, a transmis Rogobete.

Potrivit acestuia, activitatea medicală s-a desfăşurat normal, strict în funcţie de nevoile pacienţilor.

În perioada 1 august – 31 octombrie, secţia a tratat 712 pacienţi.

„Am cerut şi am primit garanţii ferme că astfel de situaţii nu vor mai apărea şi că dialogul intern va fi consolidat. Pacienţii trebuie să ştie că accesul lor la servicii medicale nu a fost şi nu va fi niciodată restricţionat, iar pentru mine acest lucru rămâne esenţial”, a mai scris ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Editor : Liviu Cojan

