Scandal la Spitalul Județean Constanța: Medicii rezidenţi acuză că sunt obligaţi să facă voluntariat pentru gărzi. Reacția conducerii

Medicii rezidenţi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa acuză că sunt obligaţi să semneze cereri de voluntariat pentru gărzi, iar unii dintre ei vorbesc despre un “şantaj” al profesorilor universitari, care îi ameninţă că nu vor lua examenul de specialitate. De cealaltă parte, conducerea spitalului respinge acuzaţiile de presiune sau exploatare, explicând că voluntariatul reprezintă o opţiune personală, care nu înlocuieşte şi nu va înlocui niciodată activitatea normată şi remunerată conform legii şi că ”stagiile de voluntariat opţionale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită şi o acumulare rapidă de experienţă practică”.

Medicii rezidenţi care activează la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Constanţa spun trebuie să semneze, până la data de 1 iulie, o cerere privind desfăşurarea activităţii de voluntariat în afara programului de lucru. Este vorba despre un act legal.

Conform documentului, intitulat "CERERE MEDICI REZIDENŢI privind desfăşurarea activităţii de voluntariat în afara programului de lucru", semnatarul solicită acordul de a efectua activităţi de voluntariat constând în servicii medicale ce corespund curriculei rezidenţiatului în care se află, în cadrul SCJU Constanţa, exclusiv în afara programului de lucru - în zilele de week-end / după orele de program - şi nu vor afecta în niciun fel îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu prevăzute în Fişa postului.

După ce mai mulţi medici au semnalat situaţia în mediul online, dar şi pe grupurile interne de medici rezidenţi ale spitalului, şi au atras atenţia că cererea de voluntariat pentru gărzi este un pretext pentru munca suplimentară fără plată, sub ameninţarea unor consecinţe, conducerea spitalului a reacţionat şi a explicat că voluntariatul este o opţiune personală a medicilor rezidenţi, necondiţionată şi că aceste stagii de voluntariat opţionale au scop educaţional şi profesional, stagiile venind în întâmpinarea medicilor care vor să acumuleze rapid experienţă practică.

"Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa (SCJU) doreşte să combată ferm şi să clarifice dezinformările şi instigările apărute recent în spaţiul online cu privire la statutul medicilor rezidenţi şi aşa-zisa "obligativitate" a semnării unor contracte de voluntariat. Instituţia noastră respinge categoric acuzaţiile de presiune sau exploatare. Aceste afirmaţii sunt nu doar nefondate, ci şi de natură să dezinformeze publicul şi să destabilizeze climatul de încredere din cadrul unităţii medicale", se arată în comunicatul transmis de reprezentanţii unităţii sanitare.

De asemenea, argumentează că voluntariatul reprezintă o opţiune personală, iar activităţile de voluntariat din cadrul SCJU Constanţa se adresează exclusiv acelor medici rezidenţi sau altor profesionişti care îşi exprimă în mod liber, expres şi necondiţionat dorinţa de a furniza servicii medicale suplimentare.

"SCJU Constanţa respectă cu stricteţe legislaţia naţională, inclusiv ordinele Ministerului Sănătăţii privind salarizarea gărzilor obligatorii efectuate de medicii rezidenţi în afara programului normal de lucru. Voluntariatul nu înlocuieşte şi nu va înlocui niciodată activitatea normată şi remunerată conform legii", mai arată reprezentanţii spitalului.

Totodată, afirmă că "aceste stagii de voluntariat opţionale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită şi o acumulare rapidă de experienţă practică, într-un mediu spitalicesc de urgenţă, oferindu-le cadrul legal pentru a face acest lucru în siguranţă".

"Considerăm că transformarea unui instrument de dezvoltare profesională şi de solidaritate medicală într-un subiect de scandal politic sau online este o acţiune profund imorală la adresa corpului medical", subliniază conducerea unităţii sanitare.

Un medic rezident din interiorul spitalului a explicat pentru News.ro că toţi medicii rezidenţi din spital sunt revoltaţi faţă de modalitatea în care procedează spitalul.

Există această decizie de la nivelul managerei SJU Constanţa care vizează orele care nu sunt în norma noastră - fiecare medic rezident care încheie contract de muncă cu orice fel de spital are obligativitatea, în funcţie de specialitate, să facă 18 ore garda, obligatorii, conform contractului de muncă, noi avem 6 ore pe zi, în primele 18 zile ale lunii după care lucrăm câte 7 ore, până la 21, aşa este legea. Aceste 18 ore poţi să nu le faci de gardă dacă ai scutiri medicale, alăptezi, sunt criterii clare.

În afară de 18 ore care intră în salariul nostru automat, evident că noi facem şi alte gărzi, ar trebui nu obligatorii, ci că vrem noi. În absolut toate spitalele există linii de gardă ale rezidenţilor care nu sunt plătite, sub forma, foarte greşită, că medicul rezident este încă student. Nu, a dat un examen, este pregătit într-o formă sau alta să răspundă pentru viaţa pacientului, parţial, motiv pentru care opinia asta, că noi trebuie să fim acolo recunoscători că învăţăm, e greşită, noi prestăm un serviciu, noi ajutăm sistemul medical.

Orice spital universitar, dacă mâine, rezidenţii fac grevă, pică din toate punctele de vedere", a declarat medicul rezident.

Conducerea spitalului a emis o decizie, în 22 iunie, în paralel cu cererea de voluntariat pentru medicii rezidenţi, în care scrie clar că participarea medicilor rezidenţi, în linia de gardă, în afara gărzii obligatorii de 18 ore, în afara timpului normal de lucru, este permisă numai în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, încheiat cu spitalul, în condiţiile legii. În realitate însă, spun medicii rezidenţi din spital, nu li s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat, ce presupune exact acesta.

"Decizia de la doamna manager a venit, conform legii, că orice oră de gardă prestată trebuie să fie remunerată, conform legii, însă la nivel de discuţie cu rezidenţii, şefii de secţie au zis aşa; "Nu ne interesează ce vreţi voi să facem, nu există bani, motiv pentru care aceasta este cererea de voluntariat", asta înseamnă că orele de garda care erau plătite nu o să mai fie plătite nici acelea, şi cu puţini bani. Dar colegii mei au zis: "Ok, sunt dispus să fac o gardă moca de la mine, dar cum poţi să-mi dai o cerere să intru în nişte gărzi de voluntariat fără să văd un contract?".

Conform mesajelor de pe grupurile de rezidenţi, a mai existat o solicitare de prezentare a graficului programului de lucru însoţit de graficul de gărzi atât pentru liniile finanţate, cât şi cele nefinanţate (grafic separat), iar cei de pe liniile nefinanţate să fie ori în cadrul celor 18h de gardă obligatorie, ori să aibă contract de voluntariat la cererea lor.

Nouă nu ni s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat. Doar ni se prezintă o cerere, cerere de intrare în gărzi de voluntariat, nu scrie numărul de ore la care eu mă oblig, nu-mi spune dacă din punct de vedere legal eu am aceleaşi consecinţe penale, civile, legale în ceea ce priveşte activitatea mea, nu-mi spune obligativitatea de a avea pe cineva care mă supraveghează în timpul gărzilor respective.

Colegii mei sunt supăraţi, şi aşa nu erau plătite toate liniile de gardă, adică colegii de anul 1 sau 2, chiar dacă prestau servicii în afara programului, acum iată, nu or să mai fie plătiţi nici cei din liniile superioare ca şi medici rezidenţi.

Facem contract de voluntariat, pot să înţeleg utilitatea prin care spitalul şi şefii de secţie să se acopere legal, dar cum putem face noi o cerere de contract de voluntariat dacă eu nu ştiu termenii?

Mai există varianta în care, teoretic, după fiecare 24 de ore de gardă, ar trebui a doua zi să fii liber. Dacă vine acum un control, medicii rezidenţi care au fost ieri de gardă azi sunt la spital la normă întreagă, chiar dacă ei pe pontaj arată că au zi liberă cu recuperare ulterioară în următoarele săptămâni, adică eu trebuie să-mi iau ziua aceasta liberă după 24 de ore deşi nu se întâmplă, iar ulterior pe pontaj scrie că eu voi rămâne până la ora 5, 2 zile din săptămâna respectivă. ca să-mi recuperez ziua în care am fost liberă. Şi atunci de mine cine are grijă ca medic rezident până la 5 după amiaza dacă medicul meu specialist la care eu răspund direct pleacă la ora 2?

Sunt nişte tarele legale care nu s-au lămurit", a explicat medicul rezident.

Medicul rezident a relatat pentru News.ro că şefii de secţie au transmis rezidenţilor că trebuie semnate repede cererile de voluntariat, fără însă să li se explice ce anume presupun acestea

"Voluntar nu înseamnă că vin şi plec când vreau, ai aceleaşi măsuri pe care trebuie să le aplici, acelaşi contract de muncă, doar că nu eşti remunerat, nu înseamnă că faci ce vrei.

Editor : A.P.