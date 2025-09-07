Este scandal de proporții în Sănătate. Ministrul vrea să sesizeze Parchetul și a trimis Corpul de control la mai multe spitale după conferința controversată de la Brașov, unde au participat medici conspiraționiști. În loc de știință, s-a discutat despre „morți subite cauzate de vaccin” și despre „controlul maselor prin vaccinare”. Colegiul Medicilor din România face apel la toate instituțiile din țară. În plus, a sesizat CNA în legătură cu această reuniune deoarece a fost transmisă, în direct, de mai multe platforme online.

Specialiști care lucrează atât în spitale publice, cât și în clinici private au participat la această conferință controversată din Brașov. Au discutat despre teorii potrivit cărora vaccinul împotriva COVID a dus la apariția multor cazuri de cancer, a ucis oameni și a fost un mijloc de manevrare a maselor.

Unul dintre medicii antivacciniști este Răzvan Constantinescu, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, dar și gastroenteorolog într-un spital public din oraș.

„2025 și 2026 vor fi anii morților subite. Medic primar extrem de iubit, în septembrie, și doi rezidenți extraordinari, în două săptămâni. Apoi, un coleg brancardier. Toți în același mod, în interval scurt, singuri în cameră, după o zi în care se comportaseră absolut normal, fără semne de potențială gravitate și fără antecedente personale patologice în context”, a declarat medicul în timpul conferinței de la Brașov.

Teoriile conspirației sunt prezentate și de medici neurologi, radiologi și pediatri.

„SARS-CoV2 a fost prima armă biologică din istoria umanității. [...] COVID-19 a constituit, până la urmă, un preambul. A pregătit terenul pentru ceea ce urma să vină dinainte gândit și pus la punct. Era vorba despre a doua armă biologică, prin utilizarea acelor produse numite de ei, total inadecvat, vaccinul. Tocmai, ca să vă inducă în eroare”, a declarat un alt medic în timpul evenimentului.

Unul dintre medicii prezenți la conferința din Brașov lucrează la spitalul public din Buhuși. Managerul a anunțat la Digi24 că a început o anchetă internă.

„Vom sesiza și Colegiul Medicilor luni dimineață, la prima oră. Deci, clar nu reprezintă punctul de vedere și nu are nimic de a face cu poziția oficială a spitalului «Profesor Dr. Eduard Apetrei» din Buhuși. Este trist că se întâmplă astfel de lucruri, mai ales de la medici cu experiență”, a declarat Constantin Poiană.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor și va lua măsuri.

„Mă gândesc chiar la sesizarea Parchetului cu privire la evenimentul de astăzi (sâmbătă, n.r.) care poate pune în pericol serios sănătatea oamenilor. Voi trimite corpul de control al Ministrului Sănătății pentru a verifica modul în care a fost organizat acest eveniment de astăzi (sâmbătă), iar cu siguranță raportul va fi trimis și el către Parchet. Corpul de control al Ministrului Sănătății va verifica la unitățile sanitare de unde acești medici au plecat către acea conferință”, a declarat Alexandru Rogobete.

În mod normal, conferințele medicale trebuie să aibă avizul Colegiului Medicilor. Instituția a anunțat că acesta nu există.

„Trebuie, de asemenea, o poziție din punct de vedere al Ministerului Sănătății. Deci, nu doar Ministerul Sănătății, dar, după cum știți, în Senatul României este o comisie de sănătate a Camerei Deputaților. Este o comisie de sănătate a Senatului”, a spus Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Nu este pentru prima dată când unii medici exprimă păreri care nu sunt bazate pe dovezi științifice. Unii dintre ei nu au fost sancționați, deși opiniile lor reprezintă un pericol pentru sănătatea publică din România, unde rata de vaccinare a scăzut dramatic potrivit INSP.

A venit și o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Insituția specifică faptul că medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific. Reprezentanții Casei îi sfătuiesc pe pacienți să nu se lase influențați de opiniile răspândite fără fundament și să țină cont întotdeauna de medicii care le urmăresc cazurile medicale pentru că altfel este pusă în pericol sănătatea populației.

Editor : B.E.