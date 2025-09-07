Live TV

Video Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54

Este scandal de proporții în Sănătate. Ministrul vrea să sesizeze Parchetul și a trimis Corpul de control la mai multe spitale după conferința controversată de la Brașov, unde au participat medici conspiraționiști. În loc de știință, s-a discutat despre „morți subite cauzate de vaccin” și despre „controlul maselor prin vaccinare”. Colegiul Medicilor din România face apel la toate instituțiile din țară. În plus, a sesizat CNA în legătură cu această reuniune deoarece a fost transmisă, în direct, de mai multe platforme online.

Specialiști care lucrează atât în spitale publice, cât și în clinici private au participat la această conferință controversată din Brașov. Au discutat despre teorii potrivit cărora vaccinul împotriva COVID a dus la apariția multor cazuri de cancer, a ucis oameni și a fost un mijloc de manevrare a maselor.

Unul dintre medicii antivacciniști este Răzvan Constantinescu, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, dar și gastroenteorolog într-un spital public din oraș.

„2025 și 2026 vor fi anii morților subite. Medic primar extrem de iubit, în septembrie, și doi rezidenți extraordinari, în două săptămâni. Apoi, un coleg brancardier. Toți în același mod, în interval scurt, singuri în cameră, după o zi în care se comportaseră absolut normal, fără semne de potențială gravitate și fără antecedente personale patologice în context”, a declarat medicul în timpul conferinței de la Brașov.

Teoriile conspirației sunt prezentate și de medici neurologi, radiologi și pediatri.

„SARS-CoV2 a fost prima armă biologică din istoria umanității. [...] COVID-19 a constituit, până la urmă, un preambul. A pregătit terenul pentru ceea ce urma să vină dinainte gândit și pus la punct. Era vorba despre a doua armă biologică, prin utilizarea acelor produse numite de ei, total inadecvat, vaccinul. Tocmai, ca să vă inducă în eroare”, a declarat un alt medic în timpul evenimentului.

Unul dintre medicii prezenți la conferința din Brașov lucrează la spitalul public din Buhuși. Managerul a anunțat la Digi24 că a început o anchetă internă.

„Vom sesiza și Colegiul Medicilor luni dimineață, la prima oră. Deci, clar nu reprezintă punctul de vedere și nu are nimic de a face cu poziția oficială a spitalului «Profesor Dr. Eduard Apetrei» din Buhuși. Este trist că se întâmplă astfel de lucruri, mai ales de la medici cu experiență”, a declarat Constantin Poiană.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor și va lua măsuri.

„Mă gândesc chiar la sesizarea Parchetului cu privire la evenimentul de astăzi (sâmbătă, n.r.) care poate pune în pericol serios sănătatea oamenilor. Voi trimite corpul de control al Ministrului Sănătății pentru a verifica modul în care a fost organizat acest eveniment de astăzi (sâmbătă), iar cu siguranță raportul va fi trimis și el către Parchet. Corpul de control al Ministrului Sănătății va verifica la unitățile sanitare de unde acești medici au plecat către acea conferință”, a declarat Alexandru Rogobete.

În mod normal, conferințele medicale trebuie să aibă avizul Colegiului Medicilor. Instituția a anunțat că acesta nu există.

„Trebuie, de asemenea, o poziție din punct de vedere al Ministerului Sănătății. Deci, nu doar Ministerul Sănătății, dar, după cum știți, în Senatul României este o comisie de sănătate a Camerei Deputaților. Este o comisie de sănătate a Senatului”, a spus Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Nu este pentru prima dată când unii medici exprimă păreri care nu sunt bazate pe dovezi științifice. Unii dintre ei nu au fost sancționați, deși opiniile lor reprezintă un pericol pentru sănătatea publică din România, unde rata de vaccinare a scăzut dramatic potrivit INSP.

A venit și o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Insituția specifică faptul că medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific. Reprezentanții Casei îi sfătuiesc pe pacienți să nu se lase influențați de opiniile răspândite fără fundament și să țină cont întotdeauna de medicii care le urmăresc cazurile medicale pentru că altfel este pusă în pericol sănătatea populației.

Citește și:

VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România

Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid

VIDEO Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
3
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
parinti si copii langa scoala
4
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
Digi Sport
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a...
sala de clasa goala, scoala
Haos la început de an școlar. Festivități anulate, proteste și...
Queen Elizabeth II gesturing on the balcony of Buckingham Palace as Prince Charles and Prince William look on during the Diamond Jubilee celebrations in central London
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție sunt dezbătute azi...
Ultimele știri
Prințul Hisahito al Japoniei a ajuns la maturitate, primul bărbat în ultimii 40 de ani. De ce ar putea fi ultimul din familia imperială
LOTO - Duminică, 7 septembrie 2025: Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4 milioane de euro
Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid
ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă
covid
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
casa alba sua
Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficialilor
medic pacient Cine-nu-este-obligat-sa-plateasca-CASS.-Foto-Shutterstock-1536x1025
Kelemen Hunor, despre excepțiile de la plata CASS: Pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent. Avem o problemă demografică cât casa
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în...
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce...
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Se pregătește încă o lovitură în România: golgheterul all-time de la naționala Algeriei!
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
700 lei în plus la pensie la trecerea la „limită de vârstă”. Pensionarul va lua și 8.000 lei bonus
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică