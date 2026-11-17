Revoltă în rândul pacienților din România după ce ministrul Sănătății a susținut că nu există probleme cu stocurile de medicamente. Alexandru Rogobete le cere scuze pacienților bolnavi de cancer după scandalul pornit de la un schimb de replici cu jurnalista și colega noastră Liliana Ruse. Aceasta a sesizat public că nu găsește în farmacii un medicament pentru efectele secundare ale chimioterapiei, iar oficialul a contrazis-o. Între timp, a urmat un val de plângeri legate de lipsa multor tratamente de pe piață, o acuzație confirmată și de mulți dintre farmaciști.

Întreg scandalul a pornit de la un dialog la distanță între Liliana Ruse și ministrul Sănătății. Colega noastră i-a spus că stocurile de pe hârtie nu ajută pacienții și l-a rugat să îi cumpere o cutie de medicamente din București, dacă găsește. Asta după ce Alexandru Rogobete a spus oficial că nu există probleme de disponibilitate și că respectivul medicament, dar și altele cu aceeași substanță activă, există în farmaciile din țară. În total, 2,3 milioane de unități.

Reporterii Digi24 au verificat situația în câteva farmacii din București.

- Aveți Lyrica?

- Nu mai avem de ieri, mai primim probabil săptămâna viitoare.

- De 150.

- Ăla nu l-am mai avut demult, doar de 75 am mai avut.

- Aveți Lyrica?

- Nu, de niciun fel, nici 150, nici 75.

- Și de cât timp nu aveți?

- De câteva zile. Nu avem, că s-a dat.

„În momentul de față, cantitățile pe care le au distribuitorii autorizați nu au fost suficiente, raportat la solicitările pe care l-au avut farmaciile, tocmai de aceea în unele farmacii nu s-a mai găsit”, spune Bogdan Chiriac, președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România, AFFR.

„Inclusiv pe varianta genericelor am terminat cam acum o săptămână tot ce a însemnat de 75 și 150”, afirmă Beatrice Speteanu, președinta Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, AFTAP.

Ministrul Sănătății a revenit asupra problemei, pe care a pus-o pe seama unei distribuții neuniforme a medicamentelor

Ulterior, ministrul Sănătății a revenit asupra problemei, pe care a pus-o pe seama unei distribuții neuniforme a medicamentelor. Așa că a dispus două măsuri: identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil, redistribuirea acolo unde lipsește și suplimentarea stocurilor cu 77.000 de cutii, în perioada următoare.

Pacienții spun, însă, că problema se repetă în cazul multor alte medicamente.

„Este pentru inimă, m-am dus în 6 farmacii, nu se găsește. Este pentru sănătate prioritară, nu este pentru frumusețe. E ceva strigător”, spune o femeie.

Adrian are ADHD și, de peste o lună, se chinuie să își găsească medicamentele de care are nevoie.

„E foarte greu, pentru că e vorba de lipsă de inițiativă, și atunci, după ce ca abia umbli la farmacie, să mai primești și refuzuri. Intră partea de ADHD și nu-ți mai vine să mai cauți, intervin problemele de coordonare”, povestește Adrian.

„Avem medicamente pentru creșterea tensiunii, dar un medicament lipsește de foarte mult timp, sună pacienții în continuu pentru medicamente de glaucom, caută medicamente pentru diabet, bolile cardiovasculare, nu știu unde să mă opresc în a spune câte medicamente sunt foarte greu de găsit pentru pacienții din Romania”, explică Beatrice Speteanu, președinta Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, AFTAP.

Scandal asemănător în vară

Un scandal asemănător a izbucnit și în vară, când nu exista tratamentul pentru chimioterapie. Ministrul Sănătății de atunci a cerut audit care să explice paradoxul medicamentelor existente doar pe hârtie.

La acel moment, auditul a arătat că sistemul electronic de raportare a medicamentelor nu este suficient automatizat, că de multe ori raportările se fac manual, iar din aceste motive autoritățile nu pot să știe în timp real stocul medicamentelor și nu pot să știe cu exactitate nici câte medicamente mai sunt, afirmă Carla Tănasie, jurnalistă Digi24.

16 măsuri pentru remedierea situației urmau să fie luate, dar nu știm ce s-a întâmplat între timp. Digi24 a făcut o solicitare la Ministerul Sănătății.

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Editor : Liviu Cojan