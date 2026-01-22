„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare

Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem. Alexandru Rogobete spune că obiectivul este scoaterea „pixului și hârtiilor” din spitale și integrarea reală a tehnologiei în funcționarea sistemului sanitar.

„Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi asumat, politică de sistem. Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale şi cum integrăm tehnologia în modul real de funcţionare al sistemului sanitar”, a transmis, joi seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, documentul duce la eliminarea „dosarelor plimbate între instituţii, fişelor scrise de mână şi sistemelor informatice care nu «vorbesc» între ele”.

„Introducem regula simplă şi corectă: «o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori». Date medicale integrate, sigure şi interoperabile”, a explicat ministrul.

Rogobete explică faptul că, fără tehnologie integrată corect, „personalul medical şi pacienţii pierd timp preţios, se pierd informaţii esenţiale, iar deciziile ajung să fie luate fără date complete”.

Potrivit lui Rogobete, se construieşte un mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate, ci circulă sigur şi controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie şi urgenţă.

„Facem funcţional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informaţiile medicale să fie disponibile profesioniştilor, nu pe hârtii plimbate între instituţii. Stabilim interoperabilitatea ca regulă, nu ca excepţie: aceleaşi standarde, aceleaşi date, pentru întregul sistem public. Investim în competenţe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte”, a mai transmis ministrul.

Ministrul explică faptul că documentul „pune datele acolo unde contează: în mâna profesioniştilor din sănătate şi în sprijinul pacienţilor”.

„Mulţumesc tuturor profesioniştilor care au contribuit la elaborarea acestei strategii: medici, asistenţi, manageri din spitale, specialişti din Ministerul Sănătăţii, experţi IT, reprezentanţi ai industriei, asociaţii de pacienţi şi societăţi profesionale. A fost un efort real de echipă, construit pe expertiză, dialog şi responsabilitate”, şi-a încheiat ministrul mesajul.

