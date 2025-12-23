Live TV

Exclusiv Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens

Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătății, Alexandru rogobete, invitat în studioul Digi 24, a anunțat marți seară că vor continua controalele, ba chiar se vor înăspri, printr-o ordonanță de urgență, pentru a se reduce la maximum numărul concediilor medicale fictive. El a spus că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.

„La început de mandat am pornit cu monitorizarea strictă a concediilor medicale. Controalele mari au dus la 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive. Un impact bugetar de peste 1 miliard”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

Controalele vor continua, ba chiar se vor înăspri. „Vom da dreptul angajatorilor să sesizeze într-un mod legiferat mult mai clar și mult mai simplu Ministerul Sănătății, dacă în cadrul companiei sau în cadrul instituției există angajați cu acest comportament, în care să apeleze la concedii medicale de două, trei zile sau la concedii medicale nejustificate. Și Ministerul Sănătății a avut angajați care atunci când se face trimistrializarea bugetară și efortul de muncă este unul crescut, apelează la concedii medicale. Nu este o noutate”, a spus Rogobete.

„Un miliard de lei aruncați pe concedii fictive. Am făcut ordine în acest segment. Sunt cu farul pe acest fenomen. Putem reduce și mai tare acest fenomen. Simțim nevoia ca de săptămâna viitoare să punem noi măsuri care să descurajeze acest fenomen. Să descurajeze medicul, dar și pacientul. E primul an când în august nu avem punte de prelungire a vacanței”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății și-a exprimat regretul pentru o declarație anterioară și a făcut clarificări.

„A fost o declarație nefericită a mea. Aș vrea să clarific. Din controalele făcute pe concedii medicale și pe handicap, jumătate sunt fictive. S-a înțeles că certificatele de handicap erau fictive. Îmi cer scuze. Trebuie făcută diferența între certificate cu handicap ireversibil, sau cele reversibile. La cele reversibile s-a sărit calul. Au fost pentru unele boli care nu există sau au fost inventate”, a spus ministrul Rogobete.

Rogobete a mai precizat că statul nu face suficient pentru cei cu grad de handicap. „În România există persoane cu grad de handicap care nu beneficiază de însoțitor, pentru că nu știu să ceară, pentru că acele comisii nu își fac treaba. Dar e și un număr mare care fraudează aceste lucruri. Acesta e segmentul pe care l-am atacat, aici venim cu măsuri legislative. Cei care încearcă să fraudeze statul pentru beneficii să nu le mai aibă. De competența justiției sunt cei care au eliberat aceste documente, medici și comisii”, a conchis Alexandru Rogobete.

