Medicamentele administrate oral, intramuscular sau subcutanat pentru pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă ar putea fi eliberate, începând cu 1 ianuarie 2027, și prin farmaciile comunitare aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit unei propuneri anunțate marți de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Mai puține drumuri la spital pentru pacienții cu scleroză multiplă! Simplificăm accesul la tratament și extindem posibilitatea eliberării medicamentelor prin farmaciile comunitare! Accesul la tratament trebuie să fie o realitate, nu un traseu complicat între spitale, farmacii și proceduri birocratice. De aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am pregătit o modificare importantă pentru pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă. Începând cu 1 ianuarie 2027, propunem ca medicamentele administrate oral, intramuscular sau subcutanat să poată fi eliberate și prin farmaciile comunitare aflate în contract cu CNAS”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

Concret, pacienții nu vor mai fi obligați să se deplaseze exclusiv la farmaciile spitalelor pentru a-și ridica aceste tratamente.

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Astfel, afirmă ministrul Sănătății, medicamentele vor putea fi eliberate din farmaciile cu circuit deschis, atunci când medicul curant stabilește că tratamentul poate fi administrat la domiciliu, de către pacient sau aparținători.

Această schimbare înseamnă mai puține deplasări la spital, acces mai simplu la medicamentele necesare, continuitate mai bună a tratamentului, dar și mai puțină presiune administrativă asupra pacienților și familiilor acestora.

„Tratamentele care necesită administrare intravenoasă vor continua să fie asigurate prin unitățile sanitare autorizate. Știu că pentru un pacient cu scleroză multiplă fiecare deplasare inutilă poate însemna un efort suplimentar. Tocmai de aceea, sistemul trebuie să se adapteze nevoilor pacientului, nu pacientul să fie obligat să se adapteze birocrației din sistem”, a precizat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.