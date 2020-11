Secția ATI de la Spitalul Witting, din nou în impas. Medicii detașați nu mai vor să rămână, 8 paturi stau nefolosite

Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Witting din București este, din nou, în impas, după ce a fost deschisă cu greu, în urmă cu o lună, când aici au fost detașați șapte medici. Detașarea expiră, însă, astăzi, iar medicii au făcut solicitari că nu mai vor să rămână. Totuși, patru dintre ei își vor continua activitatea aici, după ce Departamentul pentru Situații de Urgență le-a prelungit detașarea pentru încă două săptămâni.

Unul dintre medici a explicat, pentru Digi24, cu ce probleme s-au confruntat în această perioadă.

„Unul dintre motivele principale ar fi lipsa personalului mediu, adică a asistentelor. Pe tură sunt întotdeauna două asistente, una de Terapie, una dintr-o altă secție oarecare, Oftalmo, Dermato, medicină internă, și lucrurile se mișcă foarte, foarte greu.

De multe ori, ca medici, am preluat efectiv și munca doamnelor asistente, anumite proceduri pe care dumnealor nici la momentul actual nu le stăpânesc. Pe de altă parte ar fi faptul că până acum trei zile nu am avut aparat mobil pentru ventilație, pentru a transporta pacienții, spre exemplu, la CT, să le facem imagistică. Lipsește cu desăvârșire aparatul de radiologie mobil. Am avut pacienți pentru care am sunat trei zile la rând pentru a obține un transfer pentru un spital unde să facă dializă. Deci nu avem nici aparat de dializă”, a spus Emilia Văleanu, medic specialist ATI.

„Eu, personal, am hotărât să mai rămân o lună aici. Până la urmă, e și o continuitate a lucrurilor. Adică am început împreună, deja știm cum merg lucrurile, dar sperăm foarte mult, clar avem nevoie de asistente de Terapie Intensivă. Asistente de Anestezie de Terapie Intensivă. În momentul acesta, sunt opt pacienți internați în Terapie Intensivă. Clar avem nevoie de trei asistente de Terapie”, a aăugat ea.

Medicul spune însă că, dacă situația nu se va rezolva, va pleca.

„Dacă lucrurile nu se vor rezolva, probabil că da. Nu cred că am să mai continui în toate condițiile acestea”, a spus Văleanu.

Cristian Banu, managerul Spitalului Witting, a spus la Digi24 că sunt 4 medici specialiști cărora li s-a prelungit detașarea pentru o perioadă de 14 zile, dar că ordinul de detașare a venit aproape de miezul nopții.

„Astăzi, cei 4 medici nu s-au prezentat și doar prin bunăvoința unui medic am reușit să ducem mai departe îngrijirea pacienților ATI. În acest moment este un singur medic care are grijă de cei 8 pacienți internați la ATI, pentru că cei 4 medici nu s-au prezentat. Pesemne că venind foarte târziu ordinul, nu au apucat să ia la cunoștință. Înțeleg că totuși șeful i-a anunțat, probabil că au fost probleme de comunicae”, a spus Banu.

El a adăugat că șefa secției ATI nu poate intra să facă tratamente bolnavilor, iar un alt medic are simptome de gripă, dar are test COVID negativ, așa că a rămas acasă.

Banu a spus că sunt 8 asistente și 5 infirmiere de ATI cu experiență și că alte 8 asistente și 5 infirmiere au fost luate de pe alte secții.

„Într-adevăr, aceste asistente nu au experiență de terapie intensivă, însă nu sunt asistente debutante”, a spus el.

Banu a adăugat că au fost scoase 40 de posturi scoase la concurs pentru ocuparea locurilor din spital, dar și-au depus dosarul 27 de asistente, dintre care 17 sunt debutante.

„Încercăm să facem munca de formare prin veteranii pe care îi avem aici, dar asta se poate face doar lucrând, nu se poate face peste noapte”, a spus el.

Managerul spitalului Witting spune că, în aceste condiții, nu pot fi primiți noi pacienți la ATI, chiar dacă 8 paturi nu sunt folosite, din lipsă de personal.

