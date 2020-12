Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București și membră a Grupului de Vaccinologie, a explicat la Digi24 ce înseamnă reacție severă la vaccin. Ea spune că nu are nicio legătură cu micile înroșiri, inflamații sau mâncărimi care pot apărea la unii și precizează că în toată cariera ei de medic nu a văzut vreo reacție de tip șoc anafilactic la vaccin.

Dr. Sandra Alexiu a arătat că, dintre zecile de mii de voluntari testați pentru validarea vaccinului Pfizer-BioNTech, doar trei au avut reacții severe la vaccin.

„Avem două persoane care au făcut reacții alergice severe de tip anafilaxie în Marea Britanie și o persoană în SUA. Asta nu e deloc un număr mare. Este exact procentul de persoane alergice care sunt în populație, fără să fie neapărat vaccinate”, a declarat medicul.

Ea a detaliat și condițiile în care este contraindicat să fie făcut vaccinul - orice tip de vaccin.

„Pe de altă parte, dacă știm că suntem alergici, contraindicațiile actuale pentru orice fel de vaccinare sunt dacă am avut un istoric de reacție gravă, de tip anafilactic la o vaccinare anterioară, atunci această vaccinare nu se va mai face. Prin urmare, nu se pune problema de mici iritații, de mici bubițe, urticarii sau mâncărimi pe care le avem de la diverse alimente, ci vorbim de o reacție gravă în antecedentele personale la o vaccinare. Asta este o contraindicație foarte clară”, a explicat Sandra Alexiu.

Chiar dacă probabilitatea apariției unei reacții severe este aproape nulă, centrele de vaccinare sunt dotate cu truse de intervenție în caz de urgență.

„În rest, toată lumea care va decide să se vaccineze trebuie să știe că fiecare centru este dotat cu trusă de intervenție cu adrenalină, special pentru a combate șocul anafilactic și nu se va face această vaccinare fără ca fiecare centru să fie dotat cu tot ce trebuie pentru acest lucru”, a dat asigurări dr. Alexiu.

În plus, o eventuală reacție adversă severă apare imediat după administrarea vaccinului, când pacientul este încă sub supravegerea echipei medicale. Dr. Sandra Alexiu, deși are o carieră medicală lungă, nu s-a întâlnit cu astfel de cazuri.

„Reacția alergică apare la scurt timp, în primele 15 minute care sunt prevăzute pentru ca pacientul să fie supravegheat. Pe de altă parte, să știți că sunt extrem de rare. Eu, în 26 de ani de carieră nu am văzut niciodată o reacție anafilactică”.

Capcanele testelor

Medicul Sandra Alexiu a vorbit și despre testele rapide, avertizând că un rezultat negativ poate fi fals.

„Dacă testul iese pozititiv, e clar că trebuie să stam acasă și să ne izolăm și să solicităm o testare PCR, care să confirme acest lucru. Dacă testul rapid e negativ, e foarte probabil să fie fals negativ sau să fie într-o perioadă scurtă în care virusul, care deja te-a atacat, să nu înceapă să fie detectabil prin testul rapid. Nu e rău să faci testarea rapidă, dar asta nu e un pașaport către o petrecere cu foarte multă lume”, a mai spus Sandra Alexiu.

Cât despre testele pentru depistarea anticorpilor, principala lor slăbiciune este că nu pot determina cantitatea de anticorpi și dacă aceștia asigură imunitatea.

„Testele îți arată dacă ai anticorpi sau nu. Sunt teste calitative, arată dacă da sau nu, dar nu arată și cât de mult. Nu știm dacă sunt suficient ca să ne apere de o viitoare reinfectare”, a precizat medicul Sandra Alexiu.

