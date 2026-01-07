Live TV

Șefa Colegiului Medicilor: La Spitalul din Buzău au fost consultați în 6 zile 1.562 de pacienţi de 3 medici, o presiune foarte mare

Data publicării:
catalina poiana
Cătălina Poiană, președintele CMR.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident rutier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete „corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă. 

„1.562 de pacienţi în doar 6 zile consultaţi de doar 3 medici. Realitatea acestor zile la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Aici un tânăr a murit şi este o tragedie. O viaţă pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăşi în tensiune. Ne exprimăm întreaga compasiune faţă de familia tânărului care a murit. Înţelegem pe deplin interesul public şi dorinţa oamenilor de a afla adevărul”, a transmis, miercuri seară, Cătălina Poiană, conform News.ro. 

Potrivit acesteia, toată lumea doreşte răspunsuri, dar, ”tocmai pentru că este vorba despre viaţă şi despre responsabilitate, aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase şi obiective”. 

„Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat. Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăţie. Dacă se va dovedi că a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă. Dar vă rugăm să aşteptăm rezultatul anchetei, să nu politizăm şi să avem încredere în medicii profesionişti şi corecţi care îşi fac datoria faţă de pacienţi”, a mai transmis Cătălina Poiană. 

Aceasta anunţă că a aflat că, din data de 1 ianuarie până în data de 6 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului s-au prezentat 1.562 de pacienţi, ce au fost consultaţi de doar 3 medici. 

„În data de 2 ianuarie au fost 307 prezentări, iar în data de 3 ianuarie 309 prezentări. Toţi trebuie să înţelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare şi atunci cred că medicii care muncesc şi sunt alături de pacienţi trebuie susţinuţi corect. Nu luăm apărarea nimănui, dar trebuie să spunem şi lucrurilor pe nume: medicii, mai ales cei din unităţile de primiri urgenţe au un volum imens de cazuri pe care trebuie să le gestioneze”, a transmis preşedintele Colegiului Medicilor. 

Potrivit Cătălinei Poiană, „respectul pentru pacient şi responsabilitatea faţă de profesia medicală merg împreună”. 

„Trebuie să avem însă şi respect şi pentru medicii corecţi şi profesionişti care îşi fac datoria. Avem obligaţia de a păstra echilibrul şi de a căuta adevărul cu decenţă”, îşi încheie Poiană mesajul. 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este „o afirmaţie nefondată şi profund incorectă”. 

PNL Iaşi a acuzat Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. 

Editor : A.C.

