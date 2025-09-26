Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii internați la secția ATI au murit în urma unei infecții cu o bacterie ucigașă, a explicat vineri după-amiază cum au evoluat cazurile, precum și dialogul interinstituțional cu DSP și cu Ministerul Sănătății. De asemenea, Ionescu a precizat și motivele pentru care s-au aplicat sancțiuni în unitatea medicală pe care o conduce.

„La primul caz, testele au fost pe data de 7 septembrie, validarea hemoculturii a venit pe data de 12 septembrie. Cel de-al doilea caz a fost identificat cu semne clinice pe data de 9 și pacientul a decedat pe data de 10, iar validarea hemoculturii a fost pe data de 12. Cel de-al treilea caz, semne clinice pe data de 11, cu validarea hemoculturii pe data de 12. În această perioadă, de pe 7 până pe 12, practic, având în vedere evoluția cazurilor, fie că au decedat, fie că au fost transferați - un caz în altă unitate sanitară, am avut permanent doi copii pozitivi. Pe data de 15 am informat DSP-ul privind această situație cu cele trei cazuri de infecție cu serratia marcescens, a declarat Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

În urma discuțiilor din zilele care au urmat s-a solicitat o aprofundare a acestei anchete epidemiologice, iar pe data de 19 am transmis DSP-ului un alt comunicat în care focarul era de această dată de cinci cazuri și inclusiv cu ancheta epidemiologică.

„Despre faptul că ministerul Sănătății susține că raportarea s-a făcut târziu, și amintește această dată, de 19, ca fiind primul moment în care spitalul a anunțat focarul, directoarea afirmă că „noi, pe data de 15 am anunțat DSP-ul, întrucât era această discordanță a cazurilor, pentru că practic nu erau trei în aceeași perioadă, ci erau două, pentru că au evoluat în timp. Finalitatea a fost pe data de 19, când am completat cu încă celelalte două cazuri.

Primul copil a fost transferat la București pe motivul afecțiunii lui de bază, al doilea copil a decedat la o zi după ce s-a recoltat hemocultura și cel de-al treilea copil a decedat la două zile după ce s-a recoltat hemocultura”, a precizat Cătălina Ionescu.

Ce măsuri s-au luat după ce au ieșit la iveală infectările

Întrebată de ce s-au aplicat sancțiuni și ce nereguli s-au găsit, Cătălina Ionescu a spus că neregulile identificate au fost raportarea unei fișe de infecții asociate activității medicale - neraportarea unei fișe de infecție asociată activității medicale pentru unitatea sanitară - tot contextul de nerespectare a ordinului 1.101, respectiv faptul că trebuie să supraveghem aceste situații și a treiaa sancțiune a fost pentru ancheta epidemiologică.

„DSP-ul a făcut mai multe recomandări, de pildă să analizăm situația și să vedem care sunt cauzele. Pe data de 15, în urma constatării, am avut întâlnire ca manager cu medicii, am stabilit ce este de făcut pe secție, și anume să nu se mai interneze, să se limiteze internările pe cât posibil, să nu se mai interneze în corpul a ATI, să se instruiască personalul privind igiena și dezinfecția, să fie controale permanente zilnice în secția de ATI, să se discute cu personalul, cu medici, cu asistenți, cu personalul de îngrijire legat de igiena mâinilor și de curățenia a saloanelor.

S-au făcut dezinfecție zilnică și dezinfecție terminală a tuturor saloanelor, exceptând cele în care erau deja pacienții. De la data de 15, practic, în corpul ATI nu s-a mai internat niciun alt copil”, a mai spus directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

Editor : Liviu Cojan