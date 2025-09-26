Live TV

Video Șefa spitalului din Iași unde au murit șase copii îl contrazice pe ministrul Rogobete. Care ar fi de fapt evoluția cazurilor

Data actualizării: Data publicării:
catalina ionescu, director spitalul sf maria din iasi
Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Foto: Captură Digi24
Din articol
Ce măsuri s-au luat după ce au ieșit la iveală infectările

Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii internați la secția ATI au murit în urma unei infecții cu o bacterie ucigașă, a explicat vineri după-amiază cum au evoluat cazurile, precum și dialogul interinstituțional cu DSP și cu Ministerul Sănătății. De asemenea, Ionescu a precizat și motivele pentru care s-au aplicat sancțiuni în unitatea medicală pe care o conduce.

„La primul caz, testele au fost pe data de 7 septembrie, validarea hemoculturii a venit pe data de 12 septembrie. Cel de-al doilea caz a fost identificat cu semne clinice pe data de 9 și pacientul a decedat pe data de 10, iar validarea hemoculturii a fost pe data de 12. Cel de-al treilea caz, semne clinice pe data de 11, cu validarea hemoculturii pe data de 12. În această perioadă, de pe 7 până pe 12, practic, având în vedere evoluția cazurilor, fie că au decedat, fie că au fost transferați - un caz în altă unitate sanitară, am avut permanent doi copii pozitivi. Pe data de 15 am informat DSP-ul privind această situație cu cele trei cazuri de infecție cu serratia marcescens, a declarat Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

În urma discuțiilor din zilele care au urmat s-a solicitat o aprofundare a acestei anchete epidemiologice, iar pe data de 19 am transmis DSP-ului un alt comunicat în care focarul era de această dată de cinci cazuri și inclusiv cu ancheta epidemiologică.

„Despre faptul că ministerul Sănătății susține că raportarea s-a făcut târziu, și amintește această dată, de 19, ca fiind primul moment în care spitalul a anunțat focarul, directoarea afirmă că „noi, pe data de 15 am anunțat DSP-ul, întrucât era această discordanță a cazurilor, pentru că practic nu erau trei în aceeași perioadă, ci erau două, pentru că au evoluat în timp. Finalitatea a fost pe data de 19, când am completat cu încă celelalte două cazuri.

Primul copil a fost transferat la București pe motivul afecțiunii lui de bază, al doilea copil a decedat la o zi după ce s-a recoltat hemocultura și cel de-al treilea copil a decedat la două zile după ce s-a recoltat hemocultura”, a precizat Cătălina Ionescu.

Ce măsuri s-au luat după ce au ieșit la iveală infectările

Întrebată de ce s-au aplicat sancțiuni și ce nereguli s-au găsit, Cătălina Ionescu a spus că neregulile identificate au fost raportarea unei fișe de infecții asociate activității medicale - neraportarea unei fișe de infecție asociată activității medicale pentru unitatea sanitară - tot contextul de nerespectare a ordinului 1.101, respectiv faptul că trebuie să supraveghem aceste situații și a treiaa sancțiune a fost pentru ancheta epidemiologică.

„DSP-ul a făcut mai multe recomandări, de pildă să analizăm situația și să vedem care sunt cauzele. Pe data de 15, în urma constatării, am avut întâlnire ca manager cu medicii, am stabilit ce este de făcut pe secție, și anume să nu se mai interneze, să se limiteze internările pe cât posibil, să nu se mai interneze în corpul a ATI, să se instruiască personalul privind igiena și dezinfecția, să fie controale permanente zilnice în secția de ATI, să se discute cu personalul, cu medici, cu asistenți, cu personalul de îngrijire legat de igiena mâinilor și de curățenia a saloanelor.

S-au făcut dezinfecție zilnică și dezinfecție terminală a tuturor saloanelor, exceptând cele în care erau deja pacienții. De la data de 15, practic, în corpul ATI nu s-a mai internat niciun alt copil”, a mai spus directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

Citiți si:

EXCLUSIV. „Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Ce este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii

EXCLUSIV Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf. Maria” din Iași: „Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
volodimir-zelenski-1-scaled
5
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu...
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
Digi Sport
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
george simion fluturand un steag la alba iulia
AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne...
nicusor dan
Nicușor Dan vrea „anchetă de urgență” la spitalul din Iași, unde șase...
Traian Băsescu pe strada
Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica...
Ultimele știri
Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia
Gest inexplicabil în Prahova: un drum județean a fost blocat intenționat cu scaune. Poliția a dechis dosar penal
„Zelenski începe să o ia razna”, răspunde Ungaria la acuzaţiile preşedintelui ucrainean. „Vede monștri acum”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil cu branula la mana pe patul de spital
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
Bacteria Serratia marcescens. Foto Getty Images
Ce este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Ce sancțiuni au fost aplicate după moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Măsurile anunțate de Ministerul Sănătății
medic si spital
Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf. Maria” din Iași: „Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp”
struguri si un pahar de vin rosu
Vin mai mult și mai bun în acest an, în zona Moldovei. Producția a crescut cu 35% față de 2024
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Nebunie! Ce a făcut Alex Mitriță în China, după ce s-a retras de la naționala României
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...