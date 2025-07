Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat luni, într-o conferință de presă, că sistemul sanitar se află „într-un moment de cumpănă” în momentul de faţă, iar relaţia medic-pacient are nevoie de o „resetare”. El a anunţat o platformă online pentru programări a pacientului, în timp ce cardul de sănătate va fi înlocuit cu cartea nouă de identitate.

„Sistemul sanitar se află într-un moment de cumpănă, în momentul de faţă, şi nu doar din perspectivă bugetară, nu doar din perspectiva faptului că, de lângă cele 77 de miliarde de lei aprobate în buget, pentru anul 2025, practic, nevoia reală este de cel puţin 88, la care se adaugă încă 3 miliarde datoriile istorice legate de concelii medicale, dar şi din perspectiva relaţiei medic şi pacient. Această relaţie medic-pacient are nevoie de o resetare. E nevoie de creşterea încrederii, de redobândirea încrederii pacientului în sistemul sanitar şi, în acelaşi timp, este nevoie de recâştigarea prestigiului profesional al medicului”, a spus directorul CNAS în conferinţa de presă.

Platformă online dedicată pacienților

Horaţiu Moldovan a precizat că aceste măsuri de eficientizare a cheltuielor în sănătate, sunt, în acelaşi timp, măsuri de creştere a calităţii actului medical,

„Astăzi, pacientul pleacă de multe ori din cabinetul medicului de familie într-o direcţie care nu întotdeauna este foarte clară. Nu întotdeauna ştie unde şi cui să se adreseze pentru a putea beneficia de un diagnostic şi pentru a putea beneficia de tratamentul cel mai potrivit. De aceea, noi, împreună cu Ministerul Sănătăţii, vom lucra la o platformă online, la un sistem centralizat de programări a pacientului în sistemul de asigurări sociale de sănătate, astfel încât, un pacient, dacă doreşte să facă o anumită investigaţie într-un anumit oraş, poate să vizualizeze foarte simplu acest lucru şi chiar să-şi facă o programare”, a arătat Moldovan.

El a menţionat că, în momentul de faţă, orice pacient care primeşte un serviciu medical spitalicesc primeşte un mesaj prin care i se solicită un feedback, astfel că, într-o manieră oarecum asemănătoare în momentul în care un pacient beneficiază de un serviciu medical la orice nivel, de la medicină de familie, ambulatoriu de specialitate, spital, dispozitiv medical sau farmacie, va primi un mesaj, un SMS sau un e-mail în care este informat că i s-a realizat serviciul respectiv.

Medici cu prea multe contracte

Şeful CNAS a mai spus că sunt situaţii în sistemul de sănătate public şi privat în care un medic în momentul de faţă se regăseşte în trei contracte.

„În mediul spitalicesc vom reduce numărul de contracte de la 3 la 2. În ceea ce priveşte standardizarea unor proceduri medicale, ne îndreptăm atenţia asupra standardizării unor proceduri în spitalizarea de zi, lucrul pe care l-am făcut cu peste 120 de diagnostice şi proceduri terapeutice. Vom continua împreună cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii aceste standardizări, astfel încât să eficientizăm utilizarea banului public. La solicitarea Ministerului Sănătăţii şi dintr-o analiză pe care am făcut-o din perspectiva sustenabilităţii sistemului public de sănătate, am ajuns la concluzia că va trebui să luăm o măsură împreună cu Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte limitarea contractării în spitalizare continuă, cel puţin pe parcursul anului următor”, a afirmat Horaţiu Moldovan.

Directorul CNAS a declarat că, la capitolul medicamente, dacă spitalele reprezintă, din punct de vedere al efortului bugetar în acest an, alocări în valoare de 34 de miliarde de lei, medicamentele presupun fonduri de peste 21 de miliarde.

„Lucrăm cu Ministerul Sănătăţii la o nouă metodologie de evaluare a medicamentelor şi de stabilire a preţului de decontare şi de rambursare a acestora. Ne dorim, practic, să facilităm, să grăbim accesul medicamentelor pe piaţa din România şi, implicit, pe lista medicamentelor compensate şi gratuite, în special a celor generice, pentru că astăzi acest lucru se întâmplă într-o perioadă de timp inacceptabil de lungă, comparativ cu media europeană”, a mai arătat el.

O durată mai mare de viață a cardului de sănătate

Preşedintele CNAS s-a referit şi la prelungirea duratei valabilităţii cardului de sănătate.

„În momentul de faţă, cardul de sănătate a expirat pentru o bună parte din populaţie şi dorim, practic, să prelungim la 10 ani valabilitatea cardului în momentul în care acest card va fi înlocuit cu noua carte de identitate”, a mai anunţat Moldovan, adăugând că vrea să transmită medicilor de familie că „ veniturile nu vor scădea, decât ale medicilor de familie care vor avea peste 4.500 de pacienţi. Cei care vor avea peste 4500 de pacienţi vor avea o scădere globală de 11%, cei sub 4.500 de pacienţi vor avea o creştere de 11%, pentru că noi dorim prin această măsură o creştere a calităţii servicilor medicale”, a spus Moldovan.

Moldovan: La medicii de familie, vom creşte ponderea plăţii per serviciu

Horaţiu Moldovan a declarat că Executivul intenţionează prin măsurile privind reforma sistemului de sănătate să crească nivelul de decontare a serviciilor medicale efectuate de medicii de familie în detrimentul plăţii per capita către aceştia.



„În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, în momentul de faţă există o combinaţie, un mix de plată, plata per capita şi plata per serviciu în ceea ce priveşte decontul medicilor de familie, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl realizează. În prezent, 35% din sumele decontate medicilor de familie sunt în plata per capita şi 65% sunt în plata per serviciu. Dorim practic să creştem nivelul de decontare a serviciilor medicale pentru că dorim să stimulăm realizarea serviciilor medicale. Vreau să menţionez, să fie foarte clar acest lucru, îl vom face în cadrul bugetului acordat; practic nu se vor duce bani din segmentul medicinei de familie în alt segment. În acelaşi buget vom inversa această balanţă sau vom creşte ponderea plăţii per serviciu în detrimentul plăţii per capita la 20 - 80%”, a explicat Horaţiu Moldovan.



Șeful CNAS a anunţat că se va renunţa definitiv la mecanismul în baza căruia ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinei de familie se împărţea în luna a 12-a.



„Exista mai demult o prevedere conform căreia exista o regularizare la 11 luni. Cu alte cuvinte, ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinii de familie se împărţea în luna a 12-a. Lucrul acesta nu se mai întâmplă de câţiva ani şi, practic, vom renunţa definitiv la acest mecanism, fără ca banii să dispară din sănătate, ci ei vor rămâne în bugetul FNUASS şi vor fi redirecţionaţi către serviciile medicale oferite medicilor de familie”, a precizat Moldovan.



Acesta a anunţat şi simplificarea procedurii privind posibilitatea ca medicii de familie să fie înlocuiţi pe perioadele în care absentează de la cabinet, din diverse motive, cel mai frecvent - concediu medical sau concediu de odihnă.

