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Şeful CNAS, despre sincopele e-SănătateaMea: Corectarea problemelor va dura 2-3 luni. Moldovan, la lansare: „Nu are cum să se blocheze”

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Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează”

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că autorităţile şi-au asumat faptul că pot exista unele sincope la lansarea portalului e-SănătateaMea, pus în funcţiune la 1 septembrie, tocmai pentru că nu au vrut să amâne „decizii importante” şi digitalizarea în sănătate. El explică faptul că autorităţile au dorit să se asigure că datele medicale ale asiguraţilorte nu sunt la dispoziţia altor persoane, cu excepţia titularilor. La lansarea platformei, Moldovan spunea că „platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează și nu am avut semnale negative în ultimele săptămâni”. 

„Este un instrument viu, o opţiune în plus pentru pacienţi. E vorba de foarte multe schimbări, foarte multă informaţie şi, asumându-ne criticile inerente, am decis să operaţionalizăm mai multe module, aproximativ 10 module din cele 12 pe care portalul le are, tocmai pentru că nu am vrut ca, de teama criticilor, să amânăm decizii importante în sănătate, să amânăm digilitalizarea sănătăţii şi contactul pacientului cu sistemul medical. (...) Noi ne-am propus şi estimăm ca această etapă de operaţionalizare şi corectare a problemelor inerente care pot să apară şi a situaţiilor neprevăzute din etapa de dezvoltare să dureze aproximativ două-trei luni şi lucrăm intens pentru treaba aceasta”, a afirmat Horaţiu Moldovan, marţi seară, la Medika TV.

El a subliniat că procesul de testare a platformei IT este unul inerent, pentru că autorităţile nu îşi „pot permite să se joace” cu datele legate de sănătatea asiguraţilor, acesta fiind motivul pentru care s-au făcut demersuri pentru ca autorităţile să se asigure că înscrierea şi utilizarea noii platforme se pot face doar de către persoanele care sunt titulare ale respectivelor date.

„De aceea am ales înscrierea în această platformă prin portalul ROeID, portalul dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Este metoda prin care statul român conferă siguranţa identităţii digitale a persoanei respective”, a subliniat Horaţiu Moldovan. 

Oficialul CNAS a arătat că, în primă fază, au fost procesate şi validate 5.000 de solicitări pe zi pentru crearea de conturi pentru accesarea noii platforme, ulterior această capacitate fiind crescută la peste 20.000 de conturi zilnic.

În prezent, platforma ROeID face obiectul unui audit european, iar după finalizarea acestuia, dacă totul va fi în normele europene, de luna viitoare portalul va putea realiza înrolarea automată a conturilor şi doar aproximativ 10% din solicitările de înscriere pe platformă se vor face manual. Procedura care va fi implementată va dura aproximativ 10-15 minute, iar măsurile de siguranţă sunt luate pentru că autorităţile nu îşi pot permite să pună în pericol datele privind sănătatea asiguraţilor.

„Din momentul acela, vom vorbi de o capacitate practic nelimitată şi în câteva zile se pot înrola milioane de utilizatori”, a explicat Horaţiu Moldovan.

„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează”

Pe 1 septembrie, Horațiu Moldovan, spunea că platforma nu va avea probleme, deoarece „ea deja funcționează”

„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează și nu am avut semnale negative în ultimele săptămâni. Am schimbat integral infrastructura hardware și software prin proiectul PNRR de redimensionare, optimizare și standardizare. Problemele care au determinat blocajele din ultimii 20 de ani au fost soluționate. Actualizarea a fost realizată de unii dintre cei mai importanți actori din domeniu din România, cu suportul celor mai competente instituții ale statului în materie de securitate cibernetică.”, a conchis presedintele CNAS.

Editor : Liviu Cojan

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