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Exclusiv Șeful CNAS este contrazis de bolnavii de cancer în cazul crizei citostaticelor: „Ne-am săturat de minciună, ipocrizie, cinism”

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World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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O declarație a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a iscat reacții în rândul bolnavilor de cancer. Deși Horațiu Moldovan a declarat, la Digi24, că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice, unii pacienți au sesizat însă chiar în urmă cu câteva zile că au fost amânați de la tratamente pentru că nu existau.

Prezent luni seară, 24 august, în platoul Digi24, șeful CNAS a subliniat că „nu este o criză a citostaticelor”.

Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție, ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate, Casa plătește, dar există o soluție la Ministerul Sănătății, există importuri de urgență în situațiile punctuale”, a declarat Horațiu Moldovan.

Totodată, acesta a susținut că, „cel puțin în ultimul an și patru luni, nu au existat astfel de discontinuități”. Totuși, a menționat că la sfârșitul anului trecut a existat o situație de „câteva zile”, dar a fost rezolvată rapid.

„Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale, să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele județene de asigurări de sănătate și să ne spună lucrurile acestea. Pentru că, cel puțin în ultimul an și patru luni, nu au existat astfel de discontinuități. Am avut spre finalul anului trecut o situație de câteva zile, pe care am rezolvat-o rapid. Dar suntem astăzi cu plățile la zi, mai ales pentru aceste medicamente scumpe și foarte scumpe, pentru medicamentele oncologice”.

Cu toate acestea, pacienții îl contrazic pe Horațiu Moldovan și spun că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție a venit și din partea Lilianei Ruse, jurnalist Digi24 și pacient oncologic. Aceasta a afirmat că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente.

„Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele, și e principalul în lupta împotriva cancerului, se numește lomustină, nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament, din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul nu se găsea vincristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vincristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De șapte luni eu sunt în această situație. Am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură”, a declarat Liliana Ruse.

Mai mult, Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), a afirmat că președintele CNAS este „ori dezinformat, ori rău intenționat”: „Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat. Noi, pacienții, ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și, la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație”.

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Editor : A.M.G.

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