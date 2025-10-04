Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

Un nou studiu arată că infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale nu apar niciodată „din senin”. În aproape 100% dintre cazuri, pacienții ale căror dosare medicale au fost analizate aveau deja cel puțin un factor de risc: hipertensiune arterială, colesterol ridicat, glicemie crescută sau fumat.

Semne de avertizare precum tensiunea arterială crescută, nivelurile ridicate de colesterol sau glucoză preced aproape toate cazurile de infarct sau accident vascular cerebral, potrivit unui nou studiu care demontează credința că aceste evenimente apar brusc, fără semnale prealabile.

Cercetătorii de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud au analizat dosarele medicale a peste 9 milioane de oameni din țară și aproape 7.000 din SUA, urmărindu-i timp de până la 20 de ani. Rezultatele, publicate în revista JACC, arată că 99% dintre cei care au suferit un eveniment cardiac major prezentau niveluri neoptime ale cel puțin unuia dintre acești factori, iar 93% aveau doi sau mai mulți.

Cercetătorii au urmărit prezența a patru factori majori de risc înainte de infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă: tensiune arterială ridicată, colesterol, glicemie și fumat. Nivelurile considerate neoptime includ consumul de tutun în trecut, tensiunea arterială peste 120/80 mm Hg, colesterol total peste 200 mg/dL, glucoza din sânge după minimum 8 ore fără mâncare peste 100 mg/dL și diagnosticul de diabet.

Ei au luat în calcul și praguri mai ridicate care indică un risc crescut: tensiune arterială peste 140/90, colesterol peste 240, glicemie mai mare de 126 și fumatul activ. Rezultatele au arătat că 99% dintre cei care au suferit un eveniment cardiac major în timpul studiului prezentau niveluri neoptime ale cel puțin unuia dintre acești factori de risc, iar 93% aveau doi sau mai mulți factori de risc.

„Credem că studiul arată foarte convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc neoptimi înainte de aceste evenimente cardiovasculare este aproape de 100%,” a declarat co-autorul studiului Philip Greenland, de la Northwestern University, SUA. „Scopul acum este să depunem mai multe eforturi pentru a găsi modalități de a controla acești factori de risc modificabili, mai degrabă decât să ne abatem atenția asupra altor factori care nu sunt ușor de tratat și nu sunt cauzali.”

Cercetătorii au constatat că hipertensiunea arterială a fost cel mai frecvent factor de risc, afectând peste 95% dintre pacienții din Coreea de Sud și peste 93% dintre cei din SUA. Chiar și în rândul femeilor sub 60 de ani, grup considerat adesea la cel mai scăzut risc, mai mult de 95% prezentau cel puțin unul dintre acești factori înainte de insuficiență cardiacă sau accident vascular cerebral.

Potrivit studiului, cel puțin 90% dintre pacienți aveau cel puțin unul dintre factorii de risc majori înainte de primul lor eveniment cardiac.

Editor : M.I.