Live TV

Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

Data actualizării: Data publicării:
Heart attack, conceptual image
Studiul a constatat că hipertensiunea arterială a fost principalul factor asociat infarcturilor miocardice. Sursa foto: Profimedia Images

Un nou studiu arată că infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale nu apar niciodată „din senin”. În aproape 100% dintre cazuri, pacienții ale căror dosare medicale au fost analizate aveau deja cel puțin un factor de risc: hipertensiune arterială, colesterol ridicat, glicemie crescută sau fumat.

Semne de avertizare precum tensiunea arterială crescută, nivelurile ridicate de colesterol sau glucoză preced aproape toate cazurile de infarct sau accident vascular cerebral, potrivit unui nou studiu care demontează credința că aceste evenimente apar brusc, fără semnale prealabile.

Cercetătorii de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud au analizat dosarele medicale a peste 9 milioane de oameni din țară și aproape 7.000 din SUA, urmărindu-i timp de până la 20 de ani. Rezultatele, publicate în revista JACC, arată că 99% dintre cei care au suferit un eveniment cardiac major prezentau niveluri neoptime ale cel puțin unuia dintre acești factori, iar 93% aveau doi sau mai mulți.

Cercetătorii au urmărit prezența a patru factori majori de risc înainte de infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă: tensiune arterială ridicată, colesterol, glicemie și fumat. Nivelurile considerate neoptime includ consumul de tutun în trecut, tensiunea arterială peste 120/80 mm Hg, colesterol total peste 200 mg/dL, glucoza din sânge după minimum 8 ore fără mâncare peste 100 mg/dL și diagnosticul de diabet.

Ei au luat în calcul și praguri mai ridicate care indică un risc crescut: tensiune arterială peste 140/90, colesterol peste 240, glicemie mai mare de 126 și fumatul activ. Rezultatele au arătat că 99% dintre cei care au suferit un eveniment cardiac major în timpul studiului prezentau niveluri neoptime ale cel puțin unuia dintre acești factori de risc, iar 93% aveau doi sau mai mulți factori de risc.

„Credem că studiul arată foarte convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc neoptimi înainte de aceste evenimente cardiovasculare este aproape de 100%,” a declarat co-autorul studiului Philip Greenland, de la Northwestern University, SUA. „Scopul acum este să depunem mai multe eforturi pentru a găsi modalități de a controla acești factori de risc modificabili, mai degrabă decât să ne abatem atenția asupra altor factori care nu sunt ușor de tratat și nu sunt cauzali.”

Cercetătorii au constatat că hipertensiunea arterială a fost cel mai frecvent factor de risc, afectând peste 95% dintre pacienții din Coreea de Sud și peste 93% dintre cei din SUA. Chiar și în rândul femeilor sub 60 de ani, grup considerat adesea la cel mai scăzut risc, mai mult de 95% prezentau cel puțin unul dintre acești factori înainte de insuficiență cardiacă sau accident vascular cerebral.

Potrivit studiului, cel puțin 90% dintre pacienți aveau cel puțin unul dintre factorii de risc majori înainte de primul lor eveniment cardiac.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Printul William
4
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul...
sofer, volan
5
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bani
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt...
300th Day Of Protest, Tbilisi, Georgia - 23 Sep 2025
Proteste violente în Georgia, în ziua în care au loc alegeri locale...
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă...
eugen radulescu la o sedinta
Oficial BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns...
Ultimele știri
Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO, avertizează un oficial ucrainean. Ce spune despre planul Rusiei în Europa
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia
Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
infarct shutterstock_646534813
Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană din trei prezintă riscul unui eveniment cardiovascular
fumator tragand din tigara
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici țigările electronice nu vor fi permise
medic cardiolog explica pe bolile inimii
Medicamente, dietă și inteligență artificială: noile descoperiri revoluționare pentru combaterea afecțiunilor cardiace
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Cât de mult accelerează căldura extremă procesul de îmbătrânire. Efectele, comparate cu alcoolul și fumatul excesiv
pacient cu covid la spital
Impactul sindromului post-Covid-19 asupra calităţii vieţii, comparabil cu boala Parkinson şi AVC, potrivit experţilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Fanatik.ro
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Limită de vârstă pentru șoferi. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții, în această...
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Jennifer Lopez nu „aleargă” după Oscaruri: „E suficient să fiu iubită de public”. Ce părere are actrița...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...