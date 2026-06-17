Live TV

Semnele de pe piele care arată că ai ploșnițe în casă. Medicii avertizează că pot fi confundate cu înțepăturile de țânțar

Data publicării:
Mușcătură de ploșniță. Foto Getty Images
Mușcătură de ploșniță. Foto Getty Images
Din articol
Cum recunoști mușcătura de ploșniță Pot apărea boli din cauza mușcăturilor de ploșnite? La ce să fii atent pentru a preveni apariția ploșnițelor Ce sunt ploșnițele

Ploșnițele de pat pot ajunge în locuințe fără să fie observate, fiind transportate din cele mai neașteptate locuri, de la camere de hotel și apartamente închiriate până la autobuze, trenuri sau taxiuri. Odată instalate, aceste insecte se ascund în spații greu accesibile și sunt extrem de dificil de eliminat fără ajutor specializat. Adrian Marinescu, medic infecționist, a explicat pentru Digi24.ro cum pot fi identificate semnele unei infestări, care sunt cele mai frecvente surse de răspândire și ce măsuri pot reduce riscul de a aduce acești dăunători în locuință.

O infestare cu ploșnițe poate începe de la o singură insectă adusă accidental în casă și se poate transforma rapid într-o problemă greu de controlat.

Cum recunoști mușcătura de ploșniță

„Pentru că este o insectă mică, de doar câțiva milimetri, ploșnița ar putea trece ușor neobservată, dacă nu ar provoca disconfort prin ciupiturile ei. Mușcătura se recunoaște prin apariția unor pete roșii sau a unor umflături mici, adesea grupate în linie. Uneori, în centrul acestora se vede un punct mai închis la culoare, iar mâncărimea poate fi intensă.

Mușcătura de ploșniță poate semăna cu una de țânțar, însă modul caracteristic în care sunt grupate semnele pe piele poate reprezenta un indiciu important. Primul semn al prezenței ploșnițelor de pat este apariția acestor urme pe piele, observate de obicei dimineața. Ele apar pe zonele expuse în timpul somnului - brațe, picioare, gât, față sau umeri. Mâncărimea este adesea simptomul dominant și poate surveni la câteva ore sau chiar zile după mușcătură.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București

Ploșnițele pot ajunge și în locuri pe care milioane de oameni le folosesc zilnic

„Ploșnițele se pot lua de oriunde - din țară, din străinătate, din orice tip de mediu. Mijloacele de transport, precum taxiurile sau autobuzele, pot fi surse, la fel și camerele de hotel sau alte spații de cazare. Ele se prind ușor de haine, se ascund în bagaje sau în genți și, fără să ne dăm seama, le putem aduce acasă.

Odată ajunse în locuință, se pot instala practic oriunde: în șifonier, în noptieră, în canapea, în cusăturile saltelei de pat, în spatele tablourilor și ramelor acestora, în spatele tapetului sau al tavanului fals, în parchet, în prize și în multe alte zone greu accesibile. Putem spune că, odată stabilite, aceste insecte devin „chiriași permanenți”.

De asemenea, există și situații în care ploșnițele ajung în locuință din apartamentele vecine, mai ales în clădirile vechi, unde instalațiile sanitare sunt deteriorate și permit trecerea insectelor dintr-un spațiu în altul. Riscul este real. Chiar dacă o persoană cheamă o firmă specializată, urmează întregul proces de dezinsecție și respectă toate recomandările, eforturile pot fi inutile dacă vecinii nu fac aceeași procedură sau dacă nu se intervine la nivelul întregului bloc. Fără o dezinsecție coordonată, ploșnițele pot migra și reapărea, iar infestarea continuă.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

  • Deși infestările în transportul public sunt considerate rare, specialiștii subliniază că răspândirea ploșnițelor nu are legătură directă cu nivelul de curățenie al unui vehicul. O singură insectă transportată accidental de un pasager este suficientă pentru a ajunge într-un alt loc și pentru a genera ulterior o problemă dificil de controlat. Ploșnițele nu zboară și nu sar, însă sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a se deplasa prin intermediul bagajelor, hainelor sau genților. Tocmai de aceea, mijloacele de transport în comun și vehiculele utilizate de numeroși pasageri pot deveni puncte de transfer pentru aceste insecte, care se ascund cu ușurință în tapițerii și în alte spații greu accesibile.

Pot apărea boli din cauza mușcăturilor de ploșnite?

„Din fericire, pentru noi, oamenii, nu există dovezi clare că mușcătura de ploșniță ar transmite boli grave. Totuși, sunt câteva aspecte importante de care trebuie să ținem cont. În primul rând, mușcătura produce un disconfort intens, care poate persista zile întregi. În al doilea rând, aceste insecte se instalează foarte ușor într-o locuință, iar eliminarea lor este extrem de dificilă fără ajutor specializat - în multe situații, practic imposibilă. În cazul persoanelor cu alergii sau cu un teren alergic sensibil, mușcătura de ploșniță poate declanșa reacții alergice puternice, greu de gestionat. Iar dacă observăm o singură mușcătură pe piele, trebuie să luăm în calcul că, aproape sigur, vor urma și altele.”, a mai precizat medicul specialist

La ce să fii atent pentru a preveni apariția ploșnițelor

„Pentru a preveni sau a reduce riscul de a aduce ploșnițe în locuință, ideal ar fi ca atunci când venim de afară să spălăm hainele la 60/90 de grade C și să schimbăm lenjeria suficient de des (minim o dată pe săptămână). De asemenea, să verificăm atent bagajele și lucrurile cu care ne întoarcem dintr-o destinație. Totuși, este important de subliniat că, dacă ploșnițele sunt deja prezente în casă, aceste măsuri de rutină nu vor fi suficiente pentru a scăpa de ele.”, conchide medicul infecționist Adrian Marinescu

Prevenirea sau reducerea infestării cu ploșnițe

  • Spălarea regulată a lenjeriilor, pernelor și husei de saltea la o temperatură de minim 60°C, de preferat 90 de grade Celsius sau chiar mai mult (dacă țesăturile permit);
  • Aspirarea frecventă a saltelei, covoarelor și mobilierului, inclusiv crăpături;
  • Aruncarea sacului de aspirator imediat după folosire, într-un loc exterior;
  • Huse compacte pentru saltele și perne - acestea împiedică ploșnițele să se adăpostească în interior;
  • Etanșarea crăpăturilor și a rosturilor prin care ploșnițele pot pătrunde;
  • Evitarea contactului cu mobilier second-hand sau verificarea lui foarte atent înainte de a-l aduce în casă;
  • Inspectarea regulată a patului și a mobilierului inclusiv în vacanțe (în camera de hotel) pentru a nu le aduce în locuință pe haine ori în bagaje.

Ce sunt ploșnițele

Ploșnița de pat (denumirea științifică Cimex lectularius) este o insectă parazită care se hrănește cu sângele oamenilor și al unor păsări, precum găinile sau porumbeii. Este activă în special noaptea, fiind atrasă de căldura corpului uman și de dioxidul de carbon emis în timpul somnului. În absența luminii, iese din ascunzișuri pentru a se hrăni. Ploșnițele preferă locurile întunecate și liniștite, cât mai aproape de gazda de la care se hrănesc. Corpul ploșniței are o formă ovală, ușor turtită, și măsoară între 5 și 8 milimetri (insecta adultă). Culoarea brun-roșiatică și mirosul caracteristic, neplăcut, sunt alte trăsături distinctive. Datorită formei aplatizate, insecta se poate strecura cu ușurință în spații foarte mici și greu accesibile.

Ouăle ploșnițelor sunt un semn clar al unei infestări active și reprezintă stadiul incipient al ciclului lor de viață. Femelele insecte le depun în grupuri, în locuri ferite și greu accesibile, ceea ce le face foarte greu de observat cu ochiul liber. Sunt extrem de mici, în jur de 1 milimetru, având dimensiunea unei gămălii de ac, cu o culoare alb-perlată sau translucidă și o formă ovală.

De regulă, ouăle sunt ascunse în aceleași locuri preferate și de ploșnițele adulte, respectiv: în cusăturile saltelei, în crăpăturile cadrului de pat, în spatele tăbliei, în parchet, în noptiere, dulapuri sau chiar în zonele din apropierea prizelor. Prezența lor arată că ploșnițele se reproduc, iar infestarea este deja în plină desfășurare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Digi Sport
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hantavirus MV hondius vas croaziera
Nava de croazieră MV Hondius, cu focarul de hantavirus, a ajuns în Țările de Jos pentru dezinfectare
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Medicii explică ce riscuri există în România
Alergii de primăvară. Foto Getty Images
Alergiile de primăvară, tot mai frecvente. Medicii atenționează: „Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe”
Simptome astenia de primăvară. Foto Getty Images
Astenia de primăvară 2026: Simptomele care pot fi confundate cu depresia. Explicațiile specialiștilor pentru oboseala fizică resimțită
Recomandările redacţiei
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de...
traian basescu pe strada
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor...
bernd lange
Cum a reușit un teolog devenit europarlamentar să transforme arta...
sindicate protesteaza
Protest în fața Guvernului și la Parlament: sindicaliştii din...
Ultimele știri
Jurnalistul britanic Jeremy Clarkson, celebru pentru emisiunea „Top Gear”, suferă de o formă „agresivă” de cancer
Administrația Trump caută soluții pentru a convinge mai multe petroliere să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Ce este „permisul VIP”
Cât ar putea dura restaurarea Complexului mănăstiresc Lavra Pecerska din Kiev, bombardat de ruşi. La ce sumă sunt estimate pagubele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi...
Fanatik.ro
S-a scris istorie în fotbal! O mamă și fiul său au jucat la Cupa Mondială. Povestea lui Jenny și a lui Tyler...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR...
Adevărul
Dulcele iubit al verii care cucerește toate vârstele. Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
O bacterie „devoratoare de carne” se înmulțește rapid în Marea Neagră. Și turiștii de pe plajele din România...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani