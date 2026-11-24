Primele semnale de avertizare privind riscul unui infarct miocardic sau al unui accident vascular cerebral (AVC) pot fi identificate cu până la 30 de ani înainte de producerea evenimentului. Este concluzia unui studiu amplu realizat de cercetători de la Universitatea din Edinburgh, care au analizat datele medicale a peste 100.000 de persoane. Oamenii de știință au descoperit că modificări aparent minore ale tensiunii arteriale, funcției renale și anumitor proteine din sânge pot indica un risc cardiovascular crescut cu zeci de ani înainte de apariția unor probleme grave de sănătate.

Cercetarea, publicată în revista științifică JAMA Network Open, ar putea schimba modul în care medicii evaluează riscul cardiovascular și stabilesc măsurile de prevenție, informează MedicalXpress.

Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În Marea Britanie, acestea sunt responsabile pentru aproximativ un deces din patru.

Până acum, majoritatea studiilor au analizat separat factorii de risc, precum hipertensiunea arterială sau colesterolul crescut, concentrându-se în special asupra perioadelor relativ apropiate de apariția bolii.

Noua cercetare a urmărit însă evoluția simultană a mai multor indicatori medicali de-a lungul a trei decenii.

Diferențele de tensiune arterială apar cu 30 de ani înainte de infarct sau AVC

Cercetătorii au analizat informații colectate între 1985 și 2019, provenite din patru studii populaționale desfășurate în Statele Unite, Norvegia și Regatul Unit.

În total, au fost examinate datele medicale a peste 100.000 de participanți.

Una dintre cele mai importante descoperiri privește tensiunea arterială sistolică, adică valoarea mai mare afișată de tensiometru, care indică presiunea exercitată asupra arterelor atunci când inima se contractă.

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Persoanele care au suferit ulterior un infarct sau un AVC prezentau valori ale tensiunii sistolice mai ridicate decât cele care nu au trecut prin asemenea evenimente.

Diferența era vizibilă chiar și cu 30 de ani înainte.

Mai exact, persoanele care aveau să dezvolte o boală cardiovasculară înregistrau, în medie, o tensiune sistolică cu aproximativ 4 mmHg mai mare cu trei decenii înaintea evenimentului.

Pe măsură ce momentul infarctului sau AVC-ului se apropia, diferența creștea până la aproximativ 7 mmHg.

Deși aceste variații pot părea nesemnificative, cercetătorii consideră că evoluția lor în timp poate oferi informații importante despre riscul cardiovascular.

Rezultatele nu înseamnă că o diferență de 4 mmHg permite prezicerea unui infarct la o anumită persoană, ci că asemenea variații pot deveni relevante atunci când sunt analizate la nivelul unor populații mari și în combinație cu alți factori de risc.

Diabetul și greutatea corporală, două indicii importante

Oamenii de știință au identificat și diferențe în funcție de vârsta la care participanții au suferit evenimente cardiovasculare.

Persoanele care au avut un infarct sau un AVC la vârste mai tinere prezentau, cu mulți ani înainte, o probabilitate mai mare de a avea diabet și un indice de masă corporală ridicat.

Aceste constatări sugerează că problemele metabolice care apar relativ devreme pot contribui la creșterea riscului cardiovascular pe termen lung.

Studiul a evidențiat și diferențe între femei și bărbați.

La vârste tinere, femeile aveau, în general, valori mai mici ale tensiunii arteriale decât bărbații. Situația se inversa însă în jurul vârstei de 65 de ani, când tensiunea femeilor tindea să devină mai ridicată.

Potrivit cercetătorilor, aceste particularități ar putea fi importante în dezvoltarea unor strategii de prevenție adaptate vârstei și sexului.

O proteină din sânge poate oferi indicii cu 10 ani înainte

Cercetarea a identificat diferențe importante și în evoluția anumitor biomarkeri sanguini.

Unul dintre aceștia este NT-proBNP, o proteină utilizată în practica medicală pentru evaluarea insuficienței cardiace.

Nivelurile acestui biomarker prezentau modificări detectabile cu până la 10 ani înaintea producerii unui eveniment cardiovascular.

Specialiștii au observat, de asemenea, diferențe în funcția renală și în nivelul activității fizice între persoanele care aveau să sufere un infarct sau AVC și cele care nu au trecut prin asemenea evenimente.

Aceste rezultate sugerează că evaluarea riscului cardiovascular ar putea deveni mai precisă dacă medicii ar analiza nu doar valorile individuale ale unor indicatori, ci și modul în care acestea se modifică de-a lungul timpului.

Totuși, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă includerea acestor biomarkeri în evaluările de rutină îmbunătățește efectiv predicția riscului.

Cercetătorii: „Factorii de risc încep să se diferențieze cu 30 de ani înainte”

Dr. Dorien Kimenai, cercetător la Institutul Usher al Universității din Edinburgh și membru al echipei finanțate de British Heart Foundation, consideră că rezultatele oferă oportunități importante pentru prevenția cardiovasculară.

Potrivit acesteia, studiul demonstrează că factorii de risc care pot fi modificați prin intervenții medicale sau schimbări ale stilului de viață încep să evolueze diferit cu până la trei decenii înaintea producerii unui eveniment cardiovascular.

Această perioadă ar putea fi valorificată pentru identificarea timpurie a persoanelor vulnerabile și pentru reducerea probabilității unor complicații grave.

În opinia cercetătoarei, monitorizarea pe termen lung a indicatorilor medicali ar putea permite dezvoltarea unor strategii de prevenție aplicate pe tot parcursul vieții.

Ce analize recomandă specialiștii pentru prevenirea infarctului și AVC-ului

Bryan Williams, director științific și medical al British Heart Foundation, afirmă că studiul aduce noi dovezi privind apariția timpurie a factorilor de risc cardiovascular.

Specialistul atrage atenția că numeroase persoane află că au un risc crescut abia după ce dezvoltă probleme grave.

În viitor, analizele unor proteine sanguine sau simpla monitorizare a tensiunii arteriale ar putea contribui la identificarea mai timpurie a riscurilor.

Până atunci, recomandarea sa este ca oamenii să își cunoască principalele valori medicale, în special tensiunea arterială și colesterolul.

Monitorizarea acestor indicatori și efectuarea controalelor medicale preventive pot ajuta la identificarea persoanelor care ar beneficia de modificări ale stilului de viață sau de tratament.

Cercetătorii precizează însă că studiul are și anumite limitări. De exemplu, nu a analizat modul în care evoluția factorilor de risc diferă între grupurile etnice, aspect care necesită investigații suplimentare.

De asemenea, rezultatele nu demonstrează că un infarct sau un AVC poate fi prezis cu exactitate cu 30 de ani înainte.

Editor : Sebastian Eduard