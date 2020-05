Senatorul Vlad Alexandrescu, despre criza de Euthyrox: Ne luați pe toți drept proști? Opriți exportul!

Senatorul USR Vlad Alexandrescu acuză Agenția Națională a Medicamentului că ascunde adevărata cauză a lipsei de pe piață a medicamentului Euthyrox, pentru afecțiunile tiroidiene. Vlad Alexandrescu spune că explicația ANM este aceea că numărul de pacienți s-a dublat în ultimul an, fără să prezinte însă studii în acest sens.

“Euthyrox lipsește din farmacii de aproape 6 luni de zile, dar Agenția Națională a Medicamentului încearcă să ne convingă că lipsa acestui medicament se datorează exclusiv creșterii consumului de levotiroxină - substanța activă din Euthyrox - cu 50% față de perioada ianuarie - februarie a anului trecut. Pe înțelesul tuturor: ni se spune că nu se găsește pentru că s-ar fi dublat consumul!

Ministerul Sănătății afirmă că în prezent există medicamentul în depozite, dar când pacienții merg să cumpere la farmacii li se răspunde că nu au pe stoc. Comunicarea de tipul: "s-au luat măsuri pentru remedierea problemelor" nu ajută pe nimeni.

Am explicat acum câteva zile care este mecanismul realizat legal prin Ordinul Ministrului Sănătății, prin care Agenția Națională a Medicamentului dă liber la export pentru Euthyrox, fără să-și pună semnătura, fără să răspundă de atâtea zile la notificările depuse de operatori, ceea ce echivalează cu autorizația de export.

Ieri, Agenția a venit cu o nouă explicație, nemenționată până în prezent, că în România s-ar fi dublat numărul de pacienți în ultimul an. Cine a diagnosticat acești pacienți? Când, în ce clinici s-au făcut consultațiile, ce diagnostic au primit noii pacienți? Ce laboratoare au procesat analizele? Cum s-au dublat într-un an afecțiunile tiroidiene? Unde este raportul care arată acest lucru? Care este cauza unui asemenea incident? Cum arată cifrele pe ultimii 5 ani? Cum s-ar putea explica acestă situație, cu cifre, nu cu supoziții? A existat un raport privind semnalarea acestui fapt? S-au transmis datele la Eurostat? Uniunea Europeană are informații privind situația României față de țările din jur?“, a scris senatorul USR pe Facebook.

Vlad Alexandrescu afirmă că o creștere atât de mare și de bruscă nu este posibilă și cere intervenția Ministerului Sănătății.

“În România, conform datelor statistice de la Institutul Național de Sănătate Publică, incidența (cazuri noi) bolilor de tiroidă s-a triplat între 2010 și 2016 (în 6 ani de zile). Această creștere a incidenței s-a spus atunci că ar putea fi explicată și de îmbunătățirea accesului pacienților la serviciile medicale de specialitate, dar și a testelor diagnostice. Din nou, discutăm de o triplare în 6 ani de zile, nu de o dublare în câteva luni, în perioada iernii, când este știut că Românii nu se duc mai des la doctor, sunt mai degrabă preocupați de sărbători și de petrecut cu familia reunită.

Funcționari ai Agenției Medicamentului, chiar ne luați pe toți drept proști? Până la începutul stării de urgență, o parte din cetățenii cu boli autoimune procurau Euthyrox din străinătate, cel mai frecvent din Ungaria, dar acest lucru acum nu este posibil acum.

Este important să comunicăm faptul că, până la reglarea pieței este disponibil pe piață, fără probleme de aprovizionare, ACCU-THYROX 100 micrograme/5 ml soluţie orală care conține aceeași substanță activă, levotiroxină, anunța atunci Agenția Națională a Medicamentului.

Nu, piața nu se reglează singură. Cer Ministrului Sănătății să intervină rapid, are această obligație! Mai ales că nici ACCU-THYROX 100 nu se găsește în farmaciile din România. România trebuie să importe de urgență cantitatea necesară de Euthyrox și să o distribuie imediat în farmacii, pentru a asigura necesarul de levotiroxină pacienților din țară.

Sper ca autoritățile să nu ne mai vândă gogoși. Cetățenii cu probleme tiroidiene au nevoie de medicamente, nu de gogoși. Un stat care nu reușește să-și protejeze cetățenii este un stat slab, depășit!

Opriți exportul de Euthyrox!“, cere senatorul USR.

