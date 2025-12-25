Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători. Cum să previi creșterile glicemice

În perioada sărbătorilor, mesele devin mai variate, bogate în preparate tradiționale, deserturi și băuturi festive, care, dacă sunt consumate în exces, pot afecta digestia și metabolismul. Pentru a preveni disconfortul și creșterea ponderală, este important să alegem combinații alimentare echilibrate, să respectăm orele meselor și să integrăm activitatea fizică în rutina zilnică. Dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru Digi24.ro cum putem organiza mesele de sărbători astfel încât să menținem sănătatea organismului și să ne bucurăm de preparate fără efecte negative.

Bucuria sărbătorilor poate fi completată de un stil de viață responsabil, care protejează sănătatea fără a renunța la tradiție.

Cum gestionăm mesele de sărbători fără excese alimentare

„Multe persoane aleg să sară peste mese înainte de sărbători, crezând că astfel vor putea consuma ulterior mai mult fără efecte negative. În realitate, organismul nu funcționează astfel: perioadele de restricție accentuată stimulează secreția hormonilor foamei și cresc riscul de supraalimentare ulterior.

Atunci când păstrăm un echilibru alimentar constant, mesele festive nu generează automat disconfort sau creșteri semnificative în greutate. Este esențial să ne amintim că aceste mese speciale durează doar câteva zile, nu săptămâni întregi, ceea ce ne permite să le integrăm fără probleme într-un stil de viață sănătos.”, a explicat Dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice

Câte mese sunt recomandate pe zi

„O strategie practică și eficientă pentru a preveni excesele și a te bucura de preparatele tradiționale este reducerea la două mese principale pe zi, fără gustări între ele, chiar și în perioada sărbătorilor. Această abordare permite organismului să digere și să metabolizeze corect alimentele, evitând aportul continuu care favorizează depozitarea excesului.

O masă festivă echilibrată nu presupune renunțarea la tradiție, ci implică alegeri inspirate și combinații alimentare corecte.

În perioada sărbătorilor, în special de Crăciun, este normal să includem în meniu preparatele tradiționale, în special cele pe bază de carne de porc. Din punct de vedere metabolic, proteinele animale asigură sațietate, ajută la menținerea glicemiei stabile și au un risc mult mai redus de a favoriza depozitarea grăsimii abdominale, comparativ cu mesele bogate în carbohidrați rafinați.

Este recomandat ca friptura, cârnații sau sarmalele să fie consumate fără pâine. Dacă se dorește un adaos, mămăliga reprezintă o alternativă mai potrivită, având un impact metabolic mai favorabil în cadrul meselor bogate în proteine și grăsimi. În schimb, dezechilibrul apare atunci când consumul de pâine și produse de patiserie devine excesiv, în special dacă masa se încheie cu deserturi bogate în zahăr.”, a adăugat medicul specialist

Beneficiile murăturilor în meniul de sărbători

„Murăturile sunt o tradiție importantă a bucătăriei românești și nu ar trebui să lipsească de pe masa festivă. Ele nu furnizează numai fibre, vitamine și minerale organismului, ci și probiotice esențiale, care susțin digestia și contribuie la menținerea unui metabolism sănătos.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, sunt recomandate combinații simple și echilibrate: friptura servită alături de murături, sarmalele cu varză murată sau carnea însoțită de salate ușor acide. Salatele cu oțet sunt, de asemenea, o opțiune excelentă, ajutând la stabilizarea glicemiei după masă și oferind beneficii pentru controlul greutății.”, a mai explicat medicul specialist în diabet și nutriție

Sportul - aliatul organismului în gestionarea meselor festive

„Activitatea fizică reprezintă principalul aliat prin care organismul poate face față meselor bogate, deserturilor și programului diferit de sărbători. Din punct de vedere metabolic, exercițiile efectuate, în special în primele 30-60 de minute după masă, ajută mușchii să preia glucoza din sânge, reduc necesarul de insulină și diminuează semnificativ riscul ca energia în exces să fie depozitată sub formă de grăsime. Practic, mușchii funcționează ca un „burete” care absoarbe nutrienții proveniți din mesele consistente.

O plimbare de 10-30 de minute imediat după masă are un efect metabolic semnificativ și poate ajuta la compensarea excesele alimentare. De asemenea, mișcarea de dimineață, chiar și în zilele de sărbătoare,sprijină modul în care organismul procesează și gestionează aportul alimentar pe parcursul zilei.

Pentru cei care practică regulat sportul, antrenamentele de forță sau cardio pot fi continuate fără probleme chiar și în perioada sărbătorilor. În zilele de petrecere, inclusiv de Revelion, dansul reprezintă o formă excelentă de mișcare, ajutând la metabolizarea eficientă a meselor festive și la menținerea energiei pe parcursul serii.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Deserturi și băuturi festive: Cum să le consumăm fără a exagera

„Momentul ideal pentru a savura deserturile este întotdeauna după masă, nu pe stomacul gol, regulă valabilă și în zilele de sărbătoare sau în noaptea de Revelion. Consumul de dulciuri pe stomacul gol - fie că este vorba despre cozonac, prăjituri sau tort - duce la creșteri rapide ale glicemiei și stimulează secreția de insulină, favorizând supraalimentarea și senzația de foame imediat după.

Atunci când desertul este consumat după o masă care include proteine și grăsimi, absorbția zahărului se face mai lent, iar impactul metabolic este redus. Cel mai bine este ca desertul să fie servit la prânz și, pe cât posibil, o singură dată pe zi. În cazul în care este servit seara, cina ar trebui să se finalizeze cu cel puțin trei ore înainte de somn, astfel încât organismul să poată digera eficient alimentele.”, a mai adăugat medicul Nicoleta Lupașcu

Alcoolul și sucurile: cum pot afecta metabolismul de sărbători

„Alcoolul este metabolizat cu prioritate de ficat, ceea ce înseamnă că organismul „pune pe pauză” arderea grăsimilor și alte procese metabolice. În plus, fructoza din băuturile alcoolice este transformată în grăsime, iar riscul de depozitare crește odată cu cantitatea consumată. Se recomandă limitarea consumului de alcool la un singur pahar, preferabil vin sau prosecco, care au un conținut mai scăzut de alcool comparativ cu băuturile spirtoase. Un astfel de pahar este, în general, bine tolerat de organism și poate fi metabolizat de ficat în decurs de 24 de ore.

În schimb, sucurile, chiar și cele naturale, sunt o sursă concentrată de zahăr lichid și au un impact metabolic semnificativ, motiv pentru care nu sunt recomandate în timpul meselor festive. Alcoolul are un efect diuretic, ceea ce poate duce la pierderi de apă și minerale, motiv pentru care hidratarea este esențială. Sunt recomandate apa plată sau minerală, apa minerală cu lămâie și ceaiurile neîndulcite. În plus, dacă este posibil, completarea cu electroliți poate ajuta la reducerea oboselii și a simptomelor resimțite a doua zi.”, a mai adăugat medicul specialist

Cum revenim la un stil de viață echilibrat după sărbători

„Excesele alimentare din câteva zile de sărbători nu provoacă dezechilibre metabolice majore și nici creșteri semnificative în greutate, care să nu poată fi corectate odată cu revenirea la un stil de viață echilibrat. Problema apare atunci când aceste excese se prelungesc și se transformă în săptămâni de alimentație nepotrivită. Revenirea la echilibru nu presupune restricții drastice, ci reluarea obiceiurilor sănătoase: mese hrănitoare fără gustări între ele, mișcare zilnică, somn suficient, hidratare corespunzătoare și gestionarea eficientă a stresului.”, conchide sursa Digi24.ro.