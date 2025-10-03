Live TV

Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă

Data publicării:
un doctor îi administrează un test de covid unui pacient
Studiul condus de National Institutes of Health (NIH) din SUA a dezvăluit și faptul că un sfert dintre toate persoanele care au observat ceva schimbat aveau simțul mirosului grav afectat sau și-l pierduseră complet. Foto: Profimedia Images

Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de COVID s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.

Studiul condus de National Institutes of Health (NIH) din SUA a dezvăluit și faptul că un sfert dintre toate persoanele care au observat o schimbare aveau simțul mirosului grav afectat sau și-l pierduseră complet.

„Cu toate că pacienții s-ar putea să nu observe imediat, un simț al mirosului estompat poate avea un impact profund asupra sănătății lor mintale și fizice”, a spus coautoarea studiului, dr. Leora Horwitz, pentru Independent.

Pierderea mirosului poate crea riscuri de zi cu zi și poate afecta negativ apetitul și nutriția: „Nu poți să simți mirosul de fum, scurgerile de gaz, mâncarea stricată.”

Experții încearcă acum să găsească metode pentru refacerea simțului olfactiv al persoanelor care s-au îmbolnăvit de COVID. Printre posibilele tratamente se numără suplimentele de vitamina A și „antrenamentul olfactiv pentru 'reconfigurarea' răspunsului creierului la mirosuri”.

Horwitz a avertizat, însă, că o recuperare completă s-ar putea să fie imposibilă. „Poate dura foarte mult timp – poate, pentru totdeauna, nu știm – dar este absolut posibil ca oamenii să nu își mai recupereze simțul mirosului.”

Studiul a fost publicat într-o perioadă în care o nouă tulpină de COVID, numită „Stratus”, se răspândește în lume. Riscul pentru sănătatea publică la nivel global este, totuși, unul scăzut întrucât noile variante ale virusului SARS-CoV-2 nu par a fi prea severe sau mortale.

