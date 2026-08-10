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Sindicaliștii cer încadrarea de urgență a activității serviciilor publice de ambulanță în categoria condițiilor deosebit de periculoase

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ambulanta SMURD
Foto: Shutterstock
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Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România consideră, după agresiunea unui grup de oameni asupra unui echipaj de ambulanță din județul Cluj, că riscurile reale ale activității echipajelor de ambulanță din prespital trebuie evaluate și recunoscute corespunzător în cadrul legislativ privind condițiile de muncă. Aceștia solicită autorităților, într-un comunicat de presă, să intervină „urgent și responsabil pentru protejarea personalului din serviciile publice de ambulanță și să ia măsurile necesare pentru creșterea siguranței echipajelor, precum și pentru încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria I de condiții deosebit de periculoase, astfel încât aceasta să reflecte cumulul și particularitatea riscurilor din prespital”. 

„Atacul asupra echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Cluj ne obligă să privim cu seriozitate o realitate pe care echipajele de ambulanță din prespital o cunosc de mult timp. 

Un echipaj pleacă la fiecare solicitare cu o singură certitudine: trebuie să ajute. Nu știe însă întotdeauna în ce condiții va trebui să o facă. 

În prespital, pentru echipajele de ambulanță, actul medical se desfășoară în medii imprevizibile: pe stradă, în locuințe, în spații publice, pe terenuri dificile, în condiții meteorologice extreme și uneori, în contexte în care există risc de violență, substanțe periculoase, incendiu, electrocutare sau alte pericole. 

La acestea se adaugă riscul biologic, riscul rutier, presiunea deciziilor medicale urgente și încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu suferința, accidentele, moartea și situațiile traumatizante. 

Aceste riscuri nu apar separat. Ele se pot cumula și pot acționa simultan. 

Iar echipajul de ambulanță este cel care ajunge direct în mijlocul acestei realități”, arată sursa citată. 

Federația sindicală mai transmite că ceea ce s-a întâmplat la Cluj – un echipaj atacat cu bâte, topoare și pietre, în timp ce se afla în misiune – „arată, în mod dramatic, cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc”. 

Aceasta consideră că riscurile reale ale activității echipajelor de ambulanță din prespital trebuie evaluate și recunoscute corespunzător în cadrul legislativ privind condițiile de muncă. 

„Solicităm autorităților competente să intervină urgent și responsabil pentru protejarea personalului din serviciile publice de ambulanță și să ia măsurile necesare pentru creșterea siguranței echipajelor, precum și pentru încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria I de condiții deosebit de periculoase, astfel încât aceasta să reflecte cumulul și particularitatea riscurilor din prespital. 

(...) 

Astăzi a fost un echipaj din Cluj. Mâine poate fi orice echipaj de ambulanță din România”, mai transmite comunicarea sindicatului. 

Editor : Alexandru Costea

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