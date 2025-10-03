Live TV

Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă

sindicat tesa
Foto: Facebook / Uniunea Tesa Sănătate

Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că „reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.

„Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate (UNIUNEA TESA) condamnă ferm adoptarea OUG 52 din 2 octombrie 2025, act normativ care amână până în anul 2026 acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă. Această decizie guvernamentală reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar, inclusiv a personalului TESA din Sănătate.(art.XVIII)”, au transmis, vineri seară, sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, angajaţii sunt nevoiţi să aştepte un timp extrem de lung pentru a obţine o decizie dreaptă în instanţă.

„Acum, chiar şi după ce aceste hotărâri devin definitive, Guvernul le anulează efectul practic, amânând plata lor fără un termen precis pe întreg parcursul anului 2026. UNIUNEA TESA consideră inadmisibil ca statul să blocheze aplicarea sentintelor definitive”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia solicită ”anularea imediată art .XVIII din OUG 52/2025 pentru a permite aplicarea de urgenţă a drepturilor legal recunoscute, demonstrând respectul minim faţă de munca şi drepturile personalului care deserveşte sistemul de sănătate”.

