Sindicaliștii din Sănătate îi cer premierului să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă”

Data publicării:
medicii protesteaza in bucuresti
Mii de medici, asistenți și infirmieri blochează centrul Capitalei. FOTO: Facebook Federația Solidaritatea Sanitară
Din articol
Sporuri la nivel de 2018 Spitalele au deficit de personal de 20% Reducerile ar agrava disfuncţionalităţile

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul de sănătate. Ei spun că măsura ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor.

Reprezentanţii Federaţiei îi cer premierului să retracteze afirmaţiile făcute în conferinţa de presă de vineri, susţinând că acestea „dezinformează opinia publică” şi nu reflectă realitatea din spitalele publice.

„În conferinţa publică de vineri, aţi formulat o serie de afirmaţii referitoare la situaţia din spitalele publice, care, în forma în care au fost prezentate, dezinformează opinia publică. Afirmaţia că «toate sporurile din spitale sunt date la nivel maxim» este falsă, deoarece în niciun spital public din România angajaţii nu primesc sporurile pentru condiţii de muncă la nivelul maxim”, se arată în scrisoarea Federaţiei, citată de Agerpres.

Sporuri la nivel de 2018

Federația precizează că toţi angajaţii au sporurile pentru condiţii de muncă (doar că ele sunt între minim şi maxim) raportate la salariul de bază din anul 2018, iar nivelul maxim al sporului trebuie calculat, conform legii, ca raport dintre procentul sporului şi salariul de bază în plată (actual) şi, că atâta vreme cât sporurile sunt raportate la salariul de bază din 2018, niciun spor pentru condiţii de muncă nu atinge nivelul maxim legal.

„Situaţia este, de fapt, chiar mai gravă: majoritatea angajaţilor din sănătate au în prezent sporul pentru condiţii de muncă sub nivelul minim (care rezultă din raportarea procentuală a sporului la salariul de bază în plată). Toate sporurile pentru asigurarea continuităţii serviciilor medicale (turele de noapte, gărzile, lucrul în zilele nelucrătoare) se situează sub jumătate din nivelul lor legal”, arată sursa citată.

Documentul mai precizează că, dacă sporurile pentru condiţiile de muncă sunt raportate la salariile de bază din 2018 (aşa cum, în mod greşit, se întâmplă acum), se observă că aproximativ 80% dintre angajaţii din sănătate aveau sporurile pentru condiţii de muncă la nivelul minim, iar sporurile sunt plătite acum exact cu aceleaşi sume ca în anul 2018.

Spitalele au deficit de personal de 20%

A doua afirmaţie contestată de sindicalişti este aceea că „toate resursele financiare ale spitalelor se duc pe salarii. Nu mai rămân bani de medicamente şi materiale sanitare”.

„Şi această afirmaţie este falsă. În perioada ianuarie 2025 - octombrie 2025 (spre exemplu), cheltuielile salariale în spitalele publice au reprezentat 64% din totalul cheltuielilor. Acest procent este semnificativ sub media statelor din Uniunea Europeană”, spun sindicaliştii.

A treia declaraţie pe care Federaţia „Solidaritatea Sanitară” o contrazice face referire la faptul că „spitalele publice au un număr de angajaţi situat la nivelul maxim”.

„Şi această afirmaţie este falsă. La acest moment, spitalele publice din România funcţionează cu un deficit de personal de 20%. Mai exact, lipsesc 53.463 de angajaţi. Este important de subliniat că acest deficit nu este calculat raportat la nivelul maxim al normativului de personal, ci la numărul de posturi aprobate, care este deja inferior normativului”, arată sursa citată.

Semnatarii documentului atrag atenţia şi asupra reducerii semnificative a ponderii pe care o au sporurile în veniturile salariaţilor. În februarie 2018, sporurile şi alte drepturi reprezentau 39% din cheltuiala salarială, iar salariile de bază 59%. În octombrie 2025, situaţia s-a inversat: salariile de bază au ajuns la 72% din totalul cheltuielilor salariale, iar sporurile şi alte drepturi au scăzut la 26%, diminuând capacitatea spitalelor de a asigura continuitatea serviciilor medicale.

Reducerile ar agrava disfuncţionalităţile

Sindicaliştii precizează că ponderea recompensei plătită angajaţilor din sănătate pentru asigurarea permanenţei (lucrul în zilele libere, nopţile, gărzile) şi condiţiile de muncă (aşa numitele sporuri) din veniturile salariale este cu 33% mai mică la ora actuală decât la începutul anului 2018.

În condiţiile în care peste 80% din angajaţii spitalelor publice participă la asigurarea continuităţii serviciilor medicale/funcţionării spitalelor, lucrând noapte şi în zilele libere, cheltuiala cu recompensa lor (cumulând şi sporurile pentru condiţiile de muncă) reprezintă la ora actuală doar 26% din totalul cheltuielii salariale.

În acest context, reprezentanţii angajaţilor din sănătate consideră că o eventuală reducere suplimentară de 10% a anvelopei salariale - măsură vehiculată recent în spaţiul public - ar agrava disfuncţionalităţile din spitalele publice şi ar afecta direct veniturile tuturor angajaţilor, de la medici şi asistente la personalul tehnic şi administrativ.

„În condiţiile unui deficit major de personal, a unei scăderi dramatice a salariului real şi a subfinanţării sporurilor pentru condiţii de muncă şi pentru continuitatea serviciilor medicale, o astfel de măsură nu poate fi considerată decât o nedreptate suplimentară adusă celor care susţin, zi de zi şi noapte de noapte, funcţionarea sistemului sanitar public”, se mai precizează în scrisoarea adresată premierului.

