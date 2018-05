Sindicaliştii din sănătate: Suntem mulţumiţi. Negocierile au luat notă de trecere

Sindicaliştii din sănătate au decis să încheie conflictul colectiv de muncă şi să renunţe la declanşarea grevei generale în data de 11 mai, în urma acordului încheiat marţi cu reprezentaţii Guvernului, susţinând că "negocierile au luat o notă de trecere".



FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Suntem mulţumiţi de ceea ce am reuşit astăzi să punem pe tapet şi de socotelile făcute: unde s-a pierdut, unde putem îndrepta lucrurile şi ce putem să facem în continuare şi am fost de acord să renunţăm la această grevă din 11 mai", a declarat, marţi, preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, la finalul negocierilor de la Guvern.



Acesta a enumerat cele şapte puncte importante parafate prin acest acord.



De asemenea, Bărăscu a precizat că acordul dintre cele două părţi prevede şi excluderea sporului de gardă din calculul pentru stabilirea plafonului de 30%, prevăzut în art. 25, alin. 1 şi 2 din Legea 153/2017, reluarea negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă.



"Împreună, am stabilit să ne întoarcem la vechea formă definită în lege ca să poată şi directorii de îngrijiri să beneficieze de acest lucru. Nu în ultimul rând, echivalarea funcţiilor de moaşe şi surori medicale cu funcţia de asistent medical pentru că am considerat că în 20% din unităţile sanitare lucrul acesta nu s-a întâmplat şi au fost create probleme în a fi remunerate după încadrarea pe care o aveau înainte, asta datorită legilor europene şi a unor directive care au schimbat modalitatea de interpretare a ceea ce înseamnă asistent medical (...) A fost o mică perturbare în ceea ce înseamnă înţelegerea lor şi acum am găsit ce este necesar. Toate prevederile de mai sus, am stabilit împreună cu doamna premier şi cu doamnele ministru, că ele vor face parte ca şi interpretarea salarială în sensul revenirii la ceea ce am discutat, toate se vor acorda începând cu luna mai 2018", a explicat preşedintele Sanitas.



La rândul său, Viorel Rotilă, negociatorul şef al Federaţiei Solidaritatea Sanitară, susţine că negocierile de la Guvern "au luat o notă de trecere", pentru că au fost obţinute şase puncte din cele zece solicitări ale federaţiei.



Acesta a precizat că în negocierile de marţi s-a reuşit obţinerea ambelor solicitări pentru care a avut un mandat expres din partea Consiliului de Coordonare al Federaţiei Solidaritatea Sanitară.