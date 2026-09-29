Singurătatea și izolarea socială pot scurta cu șase ani viața fără boli. Femeile și bărbații sunt afectați diferit

Singurătatea și izolarea socială pot costa, în medie, aproximativ șase ani de viață fără boli, potrivit unui studiu realizat pe peste 270.000 de adulți. Cercetătorii au constatat că impactul este mai puternic asupra sănătății mintale și că femeile și bărbații sunt afectați în mod diferit.

Izolarea socială se referă la contactele și interacțiunile limitate cu alte persoane, în timp ce singurătatea este experiența subiectivă a sentimentului de deconectare de lumea din jur. Deși nu sunt același lucru, un nou studiu publicat în revista Nature Communications arată că ambele sunt asociate cu mai puțini ani de viață sănătoasă.

În medie, singurătatea și izolarea socială îi pot costa pe oameni aproximativ șase ani de viață fără boli, afectând atât sănătatea fizică, cât și cea mintală, au constatat cercetătorii după analizarea datelor provenite de la peste 270.000 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani.

„În ansamblu, studiul a constatat că izolarea socială și singurătatea pot avea un impact semnificativ asupra speranței de viață fără boli”, a declarat autorul principal al studiului, Lu Qi, profesor la Universitatea Tulane.

Cercetătorii au descoperit că asocierile sunt mai puternice în ceea ce privește pierderea anilor fără tulburări psihice, precum depresia și anxietatea, decât în cazul anilor fără boli fizice, precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, bolile respiratorii cronice, bolile neurodegenerative și cancerul.

Vestea bună este că menținerea unui stil de viață sănătos poate atenua efectele negative ale izolării sociale. Vestea mai puțin bună este că acesta nu pare să compenseze efectele asociate singurătății.

La vârsta de 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială aveau mai puțini ani de viață fără boli cronice majore decât cele care nu se confruntau cu niciuna dintre aceste probleme.

Femeile și bărbații sunt afectați diferit

Singurătatea și izolarea socială nu îi afectează în același mod pe bărbați și pe femei, iar diferențele se reflectă și asupra sănătății. Pentru că femeile ar putea acorda o importanță mai mare conexiunii emoționale, problemele lor de sănătate mintală sunt asociate mai puternic cu singurătatea, în timp ce, în cazul bărbaților, sănătatea mintală prezintă o asociere mai puternică cu izolarea socială.

În cazul femeilor, singurătatea și izolarea socială au fost asociate cu 2,4 ani petrecuți într-o stare mai precară de sănătate fizică și 3,7 ani într-o stare mai precară de sănătate mintală. În cazul bărbaților, acestea au fost asociate cu pierderea a 1,7 ani de viață fără boli fizice și 5,8 ani de viață fără tulburări psihice.

Bărbații au avut o probabilitate mai mare de a se confrunta simultan cu singurătatea și izolarea socială, de a avea mai puține resurse sociale, materiale și economice și de a obține un scor mai scăzut în ceea ce privește stilul de viață sănătos.

Autorii studiului precizează că această diferență între femei și bărbați ar putea fi explicată prin modurile diferite în care aceștia obțin sprijin și își mențin starea de bine psihologică. Bărbații tind să se bazeze mai mult pe prezența fizică și pe interacțiunile sociale frecvente, în timp ce femeile tind să acorde o importanță mai mare sprijinului emoțional.

Editor : M.I.