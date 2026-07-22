Încă un asistent medical a anunțat că pleacă din Secția ATI Neonatală a Spitalului „Marie Curie”, astfel că numărul celor care părăsesc secția a ajuns la opt. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a cerut suspendarea a cinci paturi. Șeful secției, Cătălin Cârstoveanu, spune că „lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate” și avertizează că unitatea nu mai poate prelua toți copiii aflați în stare gravă: „Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm, iar cei cu probleme grave mor pe liste”.

Spitalul „Marie Curie” nu poate angaja personal nou, deoarece angajările în sistemul public sunt blocate prin ordonanță de urgență. Singura șansă pentru deblocarea posturilor era un memorandum inițiat de Ministerul Sănătății și trimis Guvernului, însă acesta s-a blocat după ce Ministerul Finanțelor a invocat un impact bugetar prea mare. În aceste condiții, conducerea spitalului a solicitat Direcției de Sănătate Publică București suspendarea a cinci paturi din Secția ATI Neonatală.

Șeful Secției de Terapie Intensivă, Cătălin Cârstoveanu, a declarat pentru jurnalista Digi24, Carla Tănasie, că situația din secție a devenit critică din cauza lipsei de personal și că reducerea numărului de paturi este inevitabilă.

Întrebat dacă a discutat cu reprezentanți ai Guvernului sau ai Ministerului Sănătății despre soluționarea problemei, medicul a răspuns că nu a fost contactat de nimeni.

„N-am avut niciun fel de discuție. (...) Într-adevăr, aici se întâmplă lucruri complicate, este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Sunt două secții în România care fac chirurgie neonatală (...) Lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate”, a declarat Cârstoveanu.

Acesta spune că lipsa personalului îi afectează atât pe angajați, cât și pe pacienți, iar plecarea asistenților medicali îi suprasolicită pe cei rămași.

„Cu cât sunt mai puțini asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă și haotică. (...) Din nefericire, ei nu se mai bucură de munca lor, a devenit un haos, aleargă de la unu la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum sunt învățați să le facă și ca atare nu mai rezistă”.

În aceste condiții, spitalul reduce capacitatea secției de ATI neonatală.

„De astăzi am pus stop la internări, externăm cinci paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație”, a afirmat medicul.

În prezent, toate cele 27 de paturi sunt ocupate, însă solicitările pentru internare continuă să vină.

„Noi nu știm niciodată nimic”

„Nu numai că sunt ocupate. Avem cereri cu pacienți foarte critici și, după cum știți, pe unii îi luăm în situația cu 27 de paturi, pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aceia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe liste”, a afirmat medicul.

Întrebat cât timp vor rămâne suspendate cele cinci paturi, Cârstoveanu a spus că nu există un termen clar și a amintit că spitalul s-a confruntat cu blocaje similare și în trecut, inclusiv la deschiderea compartimentului de chirurgie cardiacă.

„Temporarul știe Guvernul. Noi nu știm niciodată nimic. (...) Noi trimiteam copii în afara țării sau îi lăsam să moară. Și centrul îl aveam aici. Nu puteam să-l deschidem. S-a demonstrat în timp că facem lucrurile mult mai ieftin la noi acasă, mult mai ieftin și la calitate destul de bună”, a spus Cârstoveanu.

Potrivit șefului Secției de Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, menținerea blocajului va avea consecințe atât asupra pacienților, cât și asupra costurilor suportate de sistemul de sănătate.

„De fapt, lucrurile se întâmplă cam așa. O să crească presiunea pe formularele E112, pentru că oamenii vor vrea să plece afară. O să plătim pe aceste boli mai mulți bani și s-ar putea ca, trăgând linia finală, să ne coste mult mai mult. Dincolo de etica și de moralitatea a ceea ce facem, pentru că mulți vor muri. Despre asta este vorba”, a spus medicul.

Editor : C.S.