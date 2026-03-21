Șocul și durerea provocate de focarul de meningită din Marea Britanie: cum s-a răspândit boala până la Londra

Modul în care cazurile de meningită legate de un club de noapte din Kent s-au transformat într-un incident de sănătate publică care a necesitat o reacție la nivel național în Marea Britanie rămâne o enigmă cu care experții încă se confruntă. Doi oameni au murit, iar un caz de meningită a fost deja raportat și la Londra, scrie The Guardian într-un reportaj în care prezintă și experiența câtorva tineri.

Tyra Skinner avusese deja trei crize violente de vomă când medicii de la spitalul William Harvey din Kent și-au dat seama că ceva era grav în neregulă. Tânăra de 20 de ani a fost dusă de urgență la terapie intensivă, chinuită de o durere de cap pulsatilă, gât înțepenit și dureri chinuitoare – simptomele caracteristice ale meningitei, boala care luase deja două vieți tinere în Kent.

„Abia se putea mișca, era în poziție fetală. Era atât de încordată și de dureroasă”, a declarat tatăl ei, Dale Skinner, în vârstă de 42 de ani, pentru The Guardian. „Sincer, a fost îngrozitor să o văd atât de neajutorată și suferind atât de mult.”

Studentei de la Universitatea Canterbury Christ Church i s-au administrat rapid antibiotice și perfuzii, înainte ca testele să confirme cele mai mari temeri ale familiei: avea meningită. Starea ei s-a îmbunătățit de atunci, dar se așteaptă ca ea să rămână în spital încă cel puțin o săptămână.

Cu zece zile înainte de internarea ei de luni, Skinner fusese la Club Chemistry, clubul de noapte din Canterbury despre care autoritățile sanitare cred că a fost centrul unui eveniment de „super-răspândire”.

Experții încearcă încă să înțeleagă cum un focar de infecții legat de clubul de noapte s-a transformat într-un incident de sănătate publică care necesită o reacție la nivel național, având în vedere că acum a fost raportat un caz și în Londra.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a declarat vineri că au existat 29 de cazuri confirmate sau suspectate de meningită. Dintre cele 18 cazuri confirmate, se știe că 13 sunt cauzate de tulpina de meningită B. Toate cele 29 de persoane au necesitat internare în spital. Peste 9.800 de cure de antibiotice și 2.360 de vaccinuri au fost administrate persoanelor eligibile din Kent.

Oamenii așteaptă la coadă în fața unui centru de vaccinare împotriva meningitei de la clinica Vicarage Lane din Ashford, Kent. Programul de vaccinare din Kent se adresează tuturor celor care au fost în Club Chemistry în perioada 5-15 martie. Foto: Profimedia

Prof. dr. Anjan Ghosh, directorul de sănătate publică al consiliului județean Kent, a declarat: „Pe măsură ce se cunosc tot mai multe cazuri, toate au o istorie care duce înapoi la [Club Chemistry].” Pacienții cunoscuți au vizitat localul în zilele de 5, 6 sau 7 martie, perioadă în care se estimează că au fost prezenți aproximativ 4.800 de oameni.

„Probabil că în club au existat multe persoane în contact strâns, care probabil au împărțit țigări electronice și băuturi. Este un mediu de club, așa că probabil a existat intimitate. Toate aceste lucruri combinate au contribuit la răspândirea acestei bacterii”, a spus Ghosh.

Pentru Chelsea Abbott, o studentă de 19 ani din Herne Bay care a vizitat clubul pe 5 și 12 martie, acest lucru s-a dovedit a fi adevărat.

„Toată lumea se sărută, sau te duci în zona pentru fumători și cineva te întreabă: «Ai un vaporizator?» (dispozitiv pentru vaping, fumat electronic, n.r.), pentru că al lor s-a descărcat, iar tu îl împarți cu ei”, a spus ea. „Odată ce te-ai îmbătat, îți împarți vaporizatorul cu persoana asta, cu persoana aia, și cam 10 persoane ți-au folosit vaporizatorul. Sau cineva zice: «Dă-mi o înghițitură din băutura ta.» Apoi te uiți în jur și vezi pe cineva sărutându-se cu altcineva, iar apoi sărutându-se cu altcineva. Așa că este cu siguranță un loc în care bacteriile se răspândesc foarte ușor, ceea ce este probabil motivul pentru care s-au răspândit atât de mult în primul rând.”

Până duminică, 15 martie, Juliette Kenny, o elevă de 18 ani din clasa a XII-a la liceul Queen Elizabeth din Faversham, murise, la fel ca un student anonim de la Universitatea din Kent.

UKHSA a declarat că a fost notificată cu privire la primul caz vineri, 13 martie, și a început să identifice contactele și să ofere antibiotice „de urgență”. Abia două zile mai târziu, la ora 18:00, a emis o alertă de sănătate publică. Agenția a contactat-o, de asemenea, pe Louise Jones-Roberts, proprietara Clubului Chemistry, prin contul de Instagram al clubului, avertizând-o că a fost confirmat un caz printre clienții ei recenți.

Jones-Roberts a spus că inițial a rămas fără cuvinte. „Cu toții înțelegem cum se transmit gripa și coronavirusul, pentru că am fost bombardați cu informații despre asta în timpul pandemiei de Covid, dar asta e altceva”, a spus ea. „Sunt părinte și [meningita] este lucrul de care toată lumea se teme. Am spus: uite, trebuie să le spunem oamenilor acum care sunt simptomele și ce să facă dacă le au.”

Între timp, neștiind de focar, mulți studenți care nu aveau examene în ultima săptămână a semestrului plecaseră acasă în toată țara pentru Ziua Mamei. Alții, precum Kishan Mistri, student la drept la Universitatea din Kent, au rămas în campus.

Tânărul de 20 de ani a aflat pentru prima dată de infecții dintr-un reportaj al BBC, duminică, în jurul orei 19:30. Mai devreme, în după-amiaza aceea, observase ambulanțe și mașini de pompieri în fața Hut 8, un fast-food din campus situat lângă căminele studențești. Panicat și confuz, le-a trimis mesaje prietenilor, înainte ca feed-urile sale de pe rețelele sociale și grupurile de chat să se umple cu videoclipuri cu personalul de urgență în costume de protecție și imagini îngrozitoare cu un student bolnav.

„Bietul băiat părea teribil de bolnav când era scos pe roți din cămin. A fost absolut sfâșietor. Arăta extrem de bolnav. Nu am mai văzut pe nimeni arătând atât de bolnav până acum”, își amintește el. „Tensiunea din apartamentul nostru și starea de spirit a oamenilor erau ceva ce nu mai simțisem de la Covid. Era și mai înfricoșător.”

Studenții care învățau pentru examene în bibliotecă au început repede să-și strângă lucrurile pe măsură ce știrile despre focar au început să apară în titlurile ziarelor.

„E perioada examenelor. Toată lumea era peste tot”, a spus Praise, un student la medicină. „ Apoi am început să primim mesaje de la oameni. Era o captură de ecran de la BBC News, care spunea că două persoane au decedat. Apoi am văzut cum, unul câte unul, oamenii pur și simplu plecau [din bibliotecă]. Era goală. Puteai literalmente să mergi și să auzi cum cade un ac. Atât de liniște era.”

La ora 23:00 în acea seară, un e-mail le-a anunțat pe Mistri și pe alți studenți că examenele pe care urmau să le susțină a doua zi fuseseră amânate.

Mistri și alți studenți care au vorbit cu Guardian au descris reacția inițială a Universității din Kent ca fiind lentă și inadecvată. Lilia Thomson-Amato, o studentă la marketing, care se întorsese acasă la Thanet, la 24 de kilometri de Canterbury, pentru Ziua Mamei, a spus că nu a primit un e-mail de la universitate despre focar până la ora 21:30 duminică. Acesta includea un mesaj de la UKHSA și avertiza: „Dacă credeți că aveți simptome, vă rugăm să solicitați urgent sfatul unui medic.”

„A fost o adevărată dezamăgire din partea universității, modul în care au gestionat inițial situația”, a spus Thomson-Amato. „Nu am considerat că abordarea lor a fost complet adecvată pentru amploarea a ceea ce se întâmpla de fapt, având în vedere că unul dintre studenții lor murise.”

O angajată a universității a criticat, de asemenea, răspunsul lent, spunând că nu a fost informată decât duminică, la ora 20:30. Ea a spus că angajaților li s-a oferit vaccinul abia joi – la patru zile după ce focarul a fost făcut public. „Era imperativ ca studenții din campus să aibă prioritate”, a spus ea și, deși se simte recunoscătoare pentru sprijinul oferit acum personalului, „este, de asemenea, frustrant că pare o măsură luată după ce s-a întâmplat”.

Mulți studenți au părăsit universitatea în mijlocul panicii și confuziei, unii luând autocare la ora 4:00 luni dimineața, iar unul rezervând un zbor de ultim moment înapoi în Bahamas.

„[Universitatea] este ca un oraș fantomă acum. Este foarte liniște, toți studenții au plecat acasă”, a spus membrul personalului la începutul acestei săptămâni. „Am văzut fotografii cu paramedici care intrau în [clădirile campusului] în costume de protecție. Este neliniștitor… Există clădiri ale personalului [și] unități de catering destul de aproape de acestea. Asta m-a descurajat să mă duc în campus, pot să spun asta.”

Un purtător de cuvânt al Universității din Kent a declarat: „Aceasta este o problemă de sănătate publică regională și nu specifică universității, așa că răspunsul este coordonat de Agenția de Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA). Am contactat personalul și studenții noștri imediat ce îndrumările UKHSA au permis acest lucru și continuăm să o facem pe măsură ce situația evoluează.”

Miercuri după-amiază, studenții s-au întors în campus purtând măști de protecție și au stat la coadă pentru vaccinul MenB. Printre ei se afla Katie Moore, o tânără de 18 ani care studiază dreptul și criminologia, care a primit și un tratament cu antibiotice după ce și-a dat seama că ar fi putut fi expusă la infecție la Club Chemistry pe 7 martie.

Ea a spus că una dintre prietenele ei, o studentă la Canterbury Christ Church, a fost internată luni la terapie intensivă cu meningită. „Ea se află încă în spital. Era în căminul universitar, și-a sunat mama și i-a spus: «Chiar nu mă simt bine», și a ajuns să fie dusă cu ambulanța la spital.”

În cadrul unei vizite la Universitatea din Kent joi, secretarul pentru sănătate, Wes Streeting, a declarat că vor fi vaccinați mai mulți oameni afectați de epidemia de meningită, inclusiv studenții care au călătorit acasă și oricine a frecventat Club Chemistry începând cu 5 martie, alături de elevii din ultimul an de liceu de la patru școli și alți studenți universitari din Canterbury.

Ghosh a subliniat că meningita are o perioadă de incubație de două până la 10 zile, ceea ce înseamnă că oricine a fost infectat la club ar fi trebuit să prezinte simptome până marți, 17 martie.

„În teorie, de acum înainte, dacă apar cazuri noi, există posibilitatea ca acestea să provină din transmitere secundară”, a spus el. Un astfel de rezultat ar sugera că meningita se răspândește acum în comunitate.

Cu toate acestea, viitorul rămâne incert. „Pentru că nu știm dacă în următoarele câteva zile sau săptămâni va avea loc o transmitere ulterioară sau nu”, a spus el. Dar el a oferit, de asemenea, asigurări celor care se luptă cu anxietatea. „Amintirile legate de Covid nu au dispărut, iar asta a fost destul de traumatizant pentru mulți oameni. Dar aceasta nu este cu siguranță Covid – nu este ca un virus rampant și devastator care se răspândește peste tot.”

