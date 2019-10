Sorina Pintea, demisă după moţiune, îi spune viitorului ministru al Sănătăţii ce trebuie să facă

Sorina Pintea, ministru al Sănătății demis în urma moțiunii de cenzură, a declarat că cel care va prelua portofoliul va trebui să continue programele din sistem pe care aceasta le-a început și să-și dorească să „schimbe mentalități”. Pintea a spus că ar fi vrut să viziteze mai multe spitale.

„Este rândul altor partide să formeze guvernul, să intre la guvernare, să continue programele pe care le-am început și care sunt absolut benefice pacienților - vorbim cel puțin despre domeniul pe care l-am condus”, a declarat la Digi24 Sorina Pintea, ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă.

Potrivit Sorinei Pintea, viitorul ministru al Sănătății ar trebui să aibă în vedere proiectele începute în cadrul Ministerului.

„Sunt o mulțime de proiecte începute care nu mai pot fi oprite. Eu când am preluat portofoliul, am spus că imi doresc să schimb mentalități. Cred că asta ar trebui să-și dorească viitorul ministru al Sănătății. Există legislație, avem proceduri, protocoale, important este să le respectăm. (...) Ce nu am făcut, ce nu am mai avut timp să fac, ce aș fi vrut să fac, aș fi vrut să văd mai multe spitale, să mă întâlnesc cu mai mulți pacienți”, a mai spus Pintea.

Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei voturi anulate. Astfel, Guvernul Dăncilă a picat. Sorina Pintea a fost ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă.

Redactare G.M.