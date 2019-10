Sorina Pintea, replică pentru Ludovic Orban: Renunțarea la rezidențiat, o declarație „puțin hazardată”

Declarația de renunțare la examenul de rezidențiat este „puțin hazardată”, a declarat joi, la Digi24, ministrul demis al sănătății, Sorina Pintea, comentând ideea enunțată în acest sens de premierul desemnat, Ludovic Orban. Sorina Pintea spune că sunt trei variante de lucru vizavi de examenul de rezidențiat, dar în urma unei discuții cu președintele Ligii Studenților Mediciniști, Teodor Blidaru, s-a ajuns la concluzia că examenul grilă este încă obiectiv.

Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, că problema examenului de rezidențiat reprezintă una dintre primele măsuri ale Executivului PNL, dacă Guvernul Dăncilă nu îl va organiza până ce va pleca de la Palatul Victoria și că ia în considerare suplimentarea locurilor scoase la concurs. „Oricum, va fi o prioritate pentru guvernul nostru (n.r examenul de rezidențiat), vom lua rapid măsurile care se impun, mai mult decât atât, analizăm posibilitatea de a mări numărul de locuri, astfel încât să permitem unui număr cât mai mare dintre absolvenți să profeseze.”, a spus premierul desemnat Ludovic Orban. El a adăugat că, în opinia sa, rezidenţiatul nu e o formă de examinare „absolut necesară”.

Ministerul Sănătăţii susţine că nu se poate organiza examenul de rezidențiat în lipsa unui ministru al educației, ca urmare examenul a fost amânat.

„Gândiți-vă un pic la un examen pe care să nu-l țină absolvenții, să intre toți la rezidențiat, gândiți-vă la bugetele necesare pentru a susține, la capacitatea spitalelor de pregătire a coordonatorilor, a cadrelor universitare. Este vorba de faptul că există situații în care nu există acest examen-grilă de rezidențiat, există țări, am studiat această legislație, doar că din anul I de facultate studentul este pregătit sau vizat pentru a putea face un rezidențiat pe o anumită specialitate. Noi am făcut primul pas: introducem carnetul rezidentului. Am avut discuții și cu rezidenții, am făcut acea comisie a rezidențiatului pe lângă Ministerul Sănătății, care din păcate n-a apucat să lucreze”, a detaliat Sorina Pintea.

„Domnul prim-ministru desemnat nu știe că de fapt absolventul, la terminarea facultății, poate să lucreze ca și medic cu competență limitată în spitale. De asemenea, cei care absolvă Stomatologia sau Farmacia pot să se încadreze direct, deci pot să lucreze, nu este ca și cum nu ar putea avea un loc de muncă. Pe de altă parte, am văzut că declarația dânsului se referă și la cifra de școlarizare. Îi aduc aminte că există o legislație foarte clară în acest domeniu, cifrele de școlarizare se aprobă cu șase luni înainte de susținerea examenului de rezidențiat, pentru că este vorba de alcătuirea unor bugete pentru plata viitorilor rezidenți. Mai mult decât atât, se fac niște simulări legate de numărul de absolvenți dintr-un an, capacitatea de pregătire a coordonatorilor, a spitalelor... Anul trecut, după susținerea examenului de rezidențiat, am majorat numărul de locuri cu 300, pentru că erau absolvenți cu aceeași medie și nu puteam să-i lăsăm pe dinafară. Din 2010 până în 2017, numărul de locuri la rezidențiat a fost fix: 4.000, în 2018 a fost 5.730, în 2019 - 4.710, deci oricum mai mult decât în ultimii 10 ani”, a declarat Sorina Pintea la Digi24.

Redactor: Luana Păvălucă