Sorina Pintea: Salariile cresc, nu scad. Vom trimite spitalelor precizări privind OUG 114

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că este nevoie de trimiterea unor circulare spitalelor din ţară, în care să se precizeze exact cum se aplică Ordonanţa 114, aceasta fiind interpretată, iar sindicatele - îngrijorate de faptul că ar putea avea loc diminuări ale veniturilor.

"Era vorba de nişte proteste pe care sindicatele le pregăteau, dar de regulă reuşim să discutăm şi să negociem. Am discutat pe câteva din prevederile Ordonanţei 114, prevederi care au ridicat temeri, inclusiv temeri de interpretare, pentru că, aşa cum ştim, la nivelul spitalelor publice de multe ori interpretarea legii poate se face în defavoarea angajaţilor. Aveau aceste temeri cei de la sindicate. (...) Prin urmare, am dat mai multe circulare anul trecut, dar şi anul acesta am discutat cu cei de la principalele federaţii sindicale, Solidaritatea şi Sanitas, şi am conchis că este nevoie de nişte precizări pe care să le trimitem spitalelor, direcţiilor de sănătate publică, precizări care să statueze exact cum se aplică această ordonanţă", a explicat Sorina Pintea, la Antena 3.

Ea a dat asigurări că veniturile angajaţilor din sănătate nu vor scădea, ci vor creşte, însă nu la nivelul aşteptat.

"Nu este vorba de pierderi la venituri în niciun caz, este vorba de creşteri ale veniturilor personalului medical, dar nu creşteri la nivel aşteptat datorită îngheţării sporurilor la nivelul lui decembrie 2018. Dar trebuie să recunoaştem că majorările salariale din domeniul sanitar au fost consistente. (...) Niciun angajat din sistemul de sănătate nu va avea pierderi la venituri, dimpotrivă va avea câştiguri", a spus Pintea, citată de Agerpres.

