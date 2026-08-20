Live TV

Speranță pentru bolnavii de cancer de piele: Un vaccin experimental ar putea elimina tumorile. Cum acționează

Data actualizării: Data publicării:
vaccin
FOTO: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un nou vaccin experimental ar putea fi salvarea pentru milioane de bolnavi care suferă de cancer de piele. Serul a dat rezultate promițătoare în ultima fază a studiilor clinice. Acestea au fost realizate pe mai mult de o mie de persoane, care se aflau în stadiu avansat al bolii.

Noul tratament, denumit „intismeran autogen”, se bazează pe tehnologia acidului ribonucleic mesager (ARNm), utilizată deja pentru vaccinurile împotriva COVID-19.

Aceasta este o premieră importantă, cercetătorii încercând de ani la rând să dezvolte tratamente pe bază de ARNm împotriva cancerului.

„Este primul anunţ a unor rezultate pozitive din faza a 3-a (...) pentru o terapie anticanceroasă pe bază de ARNm”, au transmis reprezentanții Merck şi Moderna într-un comunicat comun, citat de Agerpres.

Terapia lor personalizată, combinată cu imunoterapia Keytruda de la Merck, a permis îmbunătăţirea „semnificativă din punct de vedere statistic” a supravieţuirii fără recidivă la pacienţii cu melanom în stadiu avansat care au fost operaţi anterior, comparativ cu un tratament bazat doar pe Keytruda, au afirmat cele două companii farmaceutice.

Este vorba despre un tratament „personalizat”, conceput plecând de la mutaţii specifice ale tumorii fiecărui pacient, care constă în a indica celulelor organismului cum să producă proteine capabile să declanşeze un răspuns imunitar. Obiectivul este acela de a antrena şi de a activa sistemul imunitar al pacientului, astfel încât acesta să recunoască şi să atace celulele canceroase.

Pe lângă vestea bună pentru pacienţii cu melanom, oncologul Marco Gerlinger, profesor la Barts Cancer Institute din Londra, a subliniat că aceste rezultate reprezintă o „dovadă a conceptului că vaccinurile personalizate împotriva cancerului funcţionează”.

„Cred că este corect să vorbim despre un progres major în dezvoltarea de noi imunoterapii împotriva cancerului”, a adăugat el, subliniind totuşi că în comunicat nu sunt oferite suficiente detalii.

Aceeaşi opinie a fost exprimată şi de Lennard Lee, oncolog şi profesor asistent la Universitatea din Oxford, care, deşi a salutat rezultatele "foarte încurajatoare", a spus că aşteaptă acum să "vadă datele complete" ale acestor studii clinice.

Studiile au fost efectuate pe un număr de 1.137 de persoane. Merck şi Moderna intenţionează să prezinte aceste date în cadrul unui viitor congres medical şi să iniţieze demersuri pe lângă autorităţi pentru a solicita aprobarea acestui tratament.

Compania Moderna s-a numărat printre pionierii mondiali în domeniul vaccinurilor cu ARN mesager, devenind astfel cunoscută publicului larg. Compania a fost una dintre primele, alături de Pfizer-BioNTech, care a dezvoltat şi comercializat la scară largă un vaccin împotriva COVID-19 bazat pe această tehnologie.

„Mulţi ani, ideea de a crea un tratament pe bază de ARNm conceput special pentru cancerul unei persoane era greu de imaginat. Astăzi, contribuim la transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Stéphane Bancel, directorul Moderna, citat în comunicat.

Melanomul este una dintre cele mai mortale forme de cancer de piele, cu peste 330.000 de cazuri noi diagnosticate la nivel mondial în 2022, o cifră în creştere, au notat laboratoarele.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Medic
2
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
3
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
4
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Cathay Pacific
5
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Digi Sport
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bolnav cancer
Românii, ultimii la accesul la medicamente inovatoare: întârzieri duble față de Europa și pacienți în pericol
Regele Charles regina Camilla
Camilla, dezvăluiri despre diagnosticul de cancer al regelui Charles: „A fost greu să păstrăm secretul. Abia așteptam să spun tuturor”
Steward avion
STUDIU Însoţitorii de bord şi piloţii sunt cei mai expuşi riscului de a muri din cauza tipurilor de cancer asociate radiaţiilor
Pacient cancer
Rogobete: Pacienţii oncologici nu îşi găsesc medicamentele compensate pe care le-am introdus pe listă acum mai bine de patru luni
Pacientă bolnavă de cancer în cabinetul unui medic.
Criză în spitale: medicamente pentru bolnavii de cancer lipsesc din nou. „Suntem rușinea Europei la finanțarea din PIB a sănătății”
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Mesaj RO-Alert: Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României...
CORRECTION Russia Ukraine War
Cel puțin 12 morți într-un atac rusesc cu rachete balistice și drone...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Nicuşor Dan discută azi cu liderii fostei coaliţii despre finalizarea...
Conor Kennedy in ucraina
„Eram dispus să mor”. Fiul lui Robert F. Kennedy Jr. descrie...
Ultimele știri
Înalta Curte este așteptată să dea decizia finală în procesul împotriva Guvernului cu miză de 1 miliard de euro
Cristian Bușoi: „România ar putea ajunge la vârfuri de consum de 7.000 MW în următoarele zile. Situația este sub control”
„O cantitate uriașă”. Cum au reușit SUA să exporte milioane de barili de petrol, în secret, prin Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin nu ia pauză de la sport nici în vacanță. În bustieră neon și colanți mulați, a alergat pe...
Cancan
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o...
Fanatik.ro
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile...
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Un tânăr român a murit în mașina părinților, în Italia. Aceștia au crezut timp de 100 km că fiul lor doarme
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea...
Pro FM
Petrecere spectaculoasă în Grecia pentru Madonna. Cum s-a distrat de ziua ei alături de copii și iubitul în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Am crescut admirându-l pe Leonardo DiCaprio pe marele ecran”. Mărturisire emoționantă a lui Sebastian Stan
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
Digi FM
Lewis Hamilton, fotografie romantică pe plajă alături de Kim Kardashian. Postarea de 3,4 milioane de like-uri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Mesaj bizar al mamei lui Hayden Panettiere după moartea timpurie a actriței: "Și-a pierdut drumul și îmi...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei