Speranță pentru bolnavii de cancer de piele: Un vaccin experimental ar putea elimina tumorile. Cum acționează

Un nou vaccin experimental ar putea fi salvarea pentru milioane de bolnavi care suferă de cancer de piele. Serul a dat rezultate promițătoare în ultima fază a studiilor clinice. Acestea au fost realizate pe mai mult de o mie de persoane, care se aflau în stadiu avansat al bolii.

Noul tratament, denumit „intismeran autogen”, se bazează pe tehnologia acidului ribonucleic mesager (ARNm), utilizată deja pentru vaccinurile împotriva COVID-19.

Aceasta este o premieră importantă, cercetătorii încercând de ani la rând să dezvolte tratamente pe bază de ARNm împotriva cancerului.

„Este primul anunţ a unor rezultate pozitive din faza a 3-a (...) pentru o terapie anticanceroasă pe bază de ARNm”, au transmis reprezentanții Merck şi Moderna într-un comunicat comun, citat de Agerpres.

Terapia lor personalizată, combinată cu imunoterapia Keytruda de la Merck, a permis îmbunătăţirea „semnificativă din punct de vedere statistic” a supravieţuirii fără recidivă la pacienţii cu melanom în stadiu avansat care au fost operaţi anterior, comparativ cu un tratament bazat doar pe Keytruda, au afirmat cele două companii farmaceutice.

Este vorba despre un tratament „personalizat”, conceput plecând de la mutaţii specifice ale tumorii fiecărui pacient, care constă în a indica celulelor organismului cum să producă proteine capabile să declanşeze un răspuns imunitar. Obiectivul este acela de a antrena şi de a activa sistemul imunitar al pacientului, astfel încât acesta să recunoască şi să atace celulele canceroase.

Pe lângă vestea bună pentru pacienţii cu melanom, oncologul Marco Gerlinger, profesor la Barts Cancer Institute din Londra, a subliniat că aceste rezultate reprezintă o „dovadă a conceptului că vaccinurile personalizate împotriva cancerului funcţionează”.

„Cred că este corect să vorbim despre un progres major în dezvoltarea de noi imunoterapii împotriva cancerului”, a adăugat el, subliniind totuşi că în comunicat nu sunt oferite suficiente detalii.

Aceeaşi opinie a fost exprimată şi de Lennard Lee, oncolog şi profesor asistent la Universitatea din Oxford, care, deşi a salutat rezultatele "foarte încurajatoare", a spus că aşteaptă acum să "vadă datele complete" ale acestor studii clinice.

Studiile au fost efectuate pe un număr de 1.137 de persoane. Merck şi Moderna intenţionează să prezinte aceste date în cadrul unui viitor congres medical şi să iniţieze demersuri pe lângă autorităţi pentru a solicita aprobarea acestui tratament.

Compania Moderna s-a numărat printre pionierii mondiali în domeniul vaccinurilor cu ARN mesager, devenind astfel cunoscută publicului larg. Compania a fost una dintre primele, alături de Pfizer-BioNTech, care a dezvoltat şi comercializat la scară largă un vaccin împotriva COVID-19 bazat pe această tehnologie.

„Mulţi ani, ideea de a crea un tratament pe bază de ARNm conceput special pentru cancerul unei persoane era greu de imaginat. Astăzi, contribuim la transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Stéphane Bancel, directorul Moderna, citat în comunicat.

Melanomul este una dintre cele mai mortale forme de cancer de piele, cu peste 330.000 de cazuri noi diagnosticate la nivel mondial în 2022, o cifră în creştere, au notat laboratoarele.

Editor : A.P.