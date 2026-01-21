Live TV

Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății

Data publicării:
asistente pe hol in spital
Foto: INQUAM Photos/George Călin

Mai multe spitale mari din București sunt în continuare fără căldură, iar problema nu a fost rezolvată integral, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul spune că în unele unități temperatura nu este constantă, iar situația arată nevoia unor soluții permanente, precum dotarea spitalelor strategice cu centrale termice proprii, relatează News.ro.

Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu și Institutul de Oncologie sunt cele trei spitale din Capitală care au rămas fără încălzire.

„În continuare se suplimentează agentul termic, mă rog, căldura, cu sisteme de aer condiționat sau cu calorifere. Nu este rezolvat în totalitate, aș fi ipocrit să zic că s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Există zile în care temperatura în calorifere este mai ridicată, zile în care este mai scăzută. Cert este că nu se asigură încă o temperatură constantă la nivelul celor trei institute afectate și atunci rămân la părerea pe care am creionat-o deja împreună cu echipa mea: pentru spitalele strategice, spitalele mari, spitalele de urgență, spitalele în care nu pot să închid ușa peste noapte și nici nu putem redirecționa pacienții în altă parte, pentru că acesta este specificul lor, rămân la ideea că este absolut necesar ca în acest an, pentru acest tip de spitale, să investim pentru a avea propria centrală termică, practic să devină autonome din punctul de vedere al căldurii și al apei calde", a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul a vorbit și despre construirea unor bazine de apă potabilă în spitale.

„Având experiența din Prahova, în care cinci spitale au rămas fără apă aproape două săptămâni, să construim bazine de apă potabilă care să asigure funcționarea spitalului timp de 24-48 de ore. S-a dovedit, nu cred că am nevoie de prea multe argumente, s-a dovedit prin tot ce am trăit în ultima perioadă că spitalele sunt unități strategice, critice, care au nevoie de autonomie din punct de vedere termic, energetic și al apei potabile pentru o perioadă de câteva zile, în cazul în care apar astfel de situații", a adăugat Rogobete.

În 13 ianuarie, Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituției au probleme cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situație este la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din Capitală.

În unele zone ale spitalului, spunea dr. Alexandru Rogobete, sunt doar 16 grade Celsius, fiind amânate intervențiile chirurgicale care nu erau urgențe, iar internările au fost temporizate, în funcție de gradul de urgență.

