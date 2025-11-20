România și-a mărit considerabil bugetul pentru Sănătate în ultimii ani, dar rămâne, totuși, ultima din Uniunea Europeană. Pentru fiecare locuitor, statul dă sistemului de sănătate 971 de euro pe an. Cea mai mare parte din această sumă este cheltuită pentru salariile medicilor și asistenților. „Închipuiți-vă ce mai rămâne”, spune președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu.

Statul alocă doar 971 de euro pe an, pentru sănătatea fiecărui locuitor al țării. Media europeană trece de 3.800 de euro.

„Plătim asigurări de sănătate și, din păcate, nu beneficiem de prea multe servicii. Când ai o urgență sau când ai o nevoie, te duci la privat, decât să stai să aștepți cu lunile”, constantă cu amărăciune cineva.

„Este regretabil că, prin comparație cu statele europene, deținem această, din nou, poziție inferioară. Capacitatea de revenire este problema, cred eu”, e de părere altcineva.

Cei mai mulți bani se duc pe salarii. O treime dintre spitalele din România folosesc mai bine de 80% din bugete pentru plata salariilor.

„Închipuiți-vă ce mai rămâne pentru alte proceduri medicale, pentru aparatură, pentru mentenanță, pentru calitatea serviciilor, pentru prevenirea unor infecții asociate actului medical, ce va mai rămâne pentru medicamente, dar și alte materiale sanitare necesare actului medical”, spune președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu.

Laurențiu locuiește de 9 ani în Germania, țara care alocă 5.900 de euro pe an pe cap de locuitor pentru servicii medicale și cel mai mare procent din PIB dintre statele europene, aproape 12%.

„Acolo pentru orice consultație, orice control te duci, e totul gratuit, totul funcționează cu Casa de Sănătate și nu trebuie să plătești nimic”, spune Laurențiu Marin, român stabilit în Germania.

Țările care investesc cel mai mult în servicii medicale sunt Luxemburg, Irlanda și Danemarca. Alocă peste 6.000 de euro pe cap de locuitor. Pe ultimele locuri sunt Ungaria, Bulgaria și România.

Cheltuieli asistență medicală, pe cap de locuitor

sursa: Eurostat

Luxemburg: 6.887€

Irlanda: 6.312€

Danemarca: 6.021€

...

... Ungaria: 1.313€

Bulgaria: 1.163€

România: 971€

„Nivelul scăzut al veniturilor fiscale ale țării. E vorba de circa 28% din Produsul Intern Brut, comparativ cu o medie a Uniunii Europene de circa 40-45%. Cu alte cuvinte, reușim să adunăm mai puțini bani la bugetul statului”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

România alocă pentru sănătate 5,7% din PIB, la fel cât Luxemburg care are, însă, un buget de șase ori mai mare.

