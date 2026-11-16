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Video Stocuri „pe hârtie”: Medicamentul Lyrica și bolnavii de cancer. Liliana Ruse: M-am oferit să îi dau bani ministrului, să îmi ia o cutie

Data actualizării: Data publicării:
Farmacie
Foto: Profimedia
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Din articol
Stocuri doar pe hârtie Schimb de replici Alexandu Rogobete -Liliana Ruse

Revoltă în rândul pacienților oncologici, a farmaciștilor, după ce medicamentul Lyrica, folosit inclusiv pentru tratarea neuropatiei provocate de chimioterapie, ar fi tot mai greu de găsit în farmacii. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că la nivel național există, de fapt, acest medicament - aproape 2,4 milioane de doze. Dintre acestea, 923.000 se află în depozitele distribuitorilor, iar peste 1,4 milioane sunt în farmacii.

Rogobete spune că cifrele contrazic practic informațiile că medicamentul ar fi dispărut de pe piață.

Reacția ministrului vine după ce colega noastră, Liliana Ruse, a semnalat că nu se mai găsește acest tratament. „A dispărut de pe piață un antidepresiv folosit și în oncologie, pentru neuropatie. Lyrica mă ajută să îmi folosesc mâinile și picioarele amorțite din cauza chimioterapiei”- așa își începe Liliana Ruse mesajul.

Stocuri doar pe hârtie

În comentariile de la postarea ministrului, pacienții și farmaciștii au contestat datele acestuia.

Farmaciștii susțin că stocurile există doar pe hârtie.

De cealaltă parte, pacienții spun că încearcă de săptămâni întregi să găsească tratamentul în farmaciile din orașele lor, însă fără succes pentru unii dintre ei.

Carla Tănasie,jurnalist specializat din domeniul Sănătății, explică: „Sunt mai multe medicamente care lipsesc, nu doar Lyrica folosit pentru neuropatie produsă de diferite boli, în acest caz de chimioterapie. Sunt chiar medici, pacienți care au scris pe rețelele de socializare că găsesc acest medicament foarte greu. O doamnă doctor cardiolog spunea că, după ce a intrat în cinci farmacii, a reușit să îl găsească”.

„Aseară, după ce a apărut tot acest schimb de replici, am intrat și eu în două farmacii”, povestește Carla Tănasie. „Într-o farmacie mi s-a spus că varianta de 75mg nu mai este de cu o zi înainte, iar de 150 nu mai există de mai mult timp, de două luni. O altă farmacie îmi spunea că nu mai există de 2-3 zile, dar că urmează să primească, dar nu știau exact când”.

„Ce trebuie să înțeleagă însă și ministrul Sănătății și toți cei care ne conduc este că pacientul are nevoie de acest tratament în fiecare zi. Pacientul trebuie să știe de unde să își ia medicamentul. Să cauți un medicament când ai cancer și să vezi că nu îl găsești, pur și simplu intri în panică, pentru că nu știi ce se va întâmpla mai departe cu viața ta. Este greu să cauți medicamente și să vezi că nu le găsești și când ești un om sănătos. Este obositor să faci acest lucru”.

„Pe de altă parte, ni se spune repetitiv că aceste medicamente există în stocuri. Ori faptul că există în stocuri și că nu ajung la pacient este ca și cum nu ar exista. Ministerul Sănătății trebuie să se asigure că aceste medicamente, pe care le vede în stocuri, într-un tabel, să se asigure că ajung la pacienți- ori acest lucru nu se întâmplă”,explică jurnalistul.

„M-am uitat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și doza de 150mg are discontinuitate din luna noiembrie anul acesta, o discontinuitate temporară și ar putea să revină la producție la sfârșitul lunii decembrie. Pe de altă parte, vorbim de acel sistem electronic de raportare a medicamentelor, care îl găsim pe site-ul Ministerului Sănătății și ne arată stocurile. Sunt cantități puține în București, există și în țară, dar, repet, pacienții trebuie să meargă din farmacie în farmacie până când găsesc aceste medicamente”.

Schimb de replici Alexandu Rogobete -Liliana Ruse

Mesajul lui Alexandru Dobete de pe Facebook se încheie așa- „Ministerul Sănătății continuă monitorizarea stocurilor și a eventualelor discontinuități de aprovizionare”. La acest mesaj jurnalista Liliana Ruse îi răspunde: „E drăguț că mă faceți mincinoasă, vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica din București. Uitați-vă ce scriu oamenii din țară și mai vorbim. Stocurile pe hârtie nu ajută bolnavii”.

Alexandru Jogobetei răspunde la această postare. „Nu vă fac, doamnă, mincinoasă, dar nu puteți spune că a dispărut din România un medicament, când el nu a dispărut”.

„Practic, ce spune ministrul sănătății colegei noastre este, în primul rând, că a făcut o analiză pe text, pe ce a scris ea”, comentează Carla Tănăsie. „Nu a văzut că e un pacient care spune că nu-și găsește medicamentul. OK, Lili a scris că nu mai există pe piața din România acest medicament. Ministrul ne spune: mai există, că, uite, există în stocuri. Pentru ea nu există, pentru că ea nu îl găsește, așa cum nu îl găsesc și alți pacienți. Acum nu poți să stai să faci analiză pe text, să te uiți la fiecare cuvânt scris, pentru că tu, de fapt, ai înțeles foarte clar că ai un pacient care nu-și găsește medicamentul”.

„Practic ministruli-a spus du-te într-o farmacie pentru că o să îl găsești. Într-o farmacie, undeva în țara asta sau într-o altă țară, pentru că sunt pacienți care își caută medicamentele în altă țară. Spuneam că nu sunt singurele medicamente care lipsesc. Din psihiatrie lipsesc foarte multe medicamente”.

„Ministrul spunea ieri dimineață că aceste medicamente nu se mai găsesc din cauza lanțurilor mari de farmacii. Venise cu o explicație, după care s-a răzgândit și a spus că există, de fapt, acest medicament”.

„Același lucru s-a întâmplat când ministrul interimar era Cseke Attila și atunci ne spuneau: există medicamente în stoc. Au făcut un audit și și-au dat seama că, de fapt, raportările nu sunt cele reale”, mai spune Carla Tănăsie.

Editor : Sebastian Eduard

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