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Video Stresul, a doua mare grijă a românilor. Cum se manifestă primele semne și ce riscuri ascund acestea. „Poate nu se vede pe fața noastră”

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persoana stresata
Stresul, a doua mare grijă a românilor, poate trece neobservat, dar are efecte serioase asupra sănătății. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Stresul a devenit a doua cea mai mare grijă a românilor, arată un studiu internațional. Doar teama de cancer îi îngrijorează mai mult pe oameni. Problemele financiare, nesiguranța locului de muncă și incertitudinea zilei de mâine îi țin într-o stare permanentă de tensiune. Primele semne ale stresului sunt insomnia, durerea de cap, de stomac și lipsa de concentrare.

Stresul de zi cu zi a devenit a doua cea mai mare îngrijorare a românilor. Mulți recunosc că sunt stresați, însă puțini știu pericolul din spatele agitației.

„Mă consider o persoană stresată, din cauza jobului în principal. Foarte multe sarcini, colegi care, cu tot respectul, sunt depășiți, asta implică sarcini în plus pentru cei care ne descurcăm cât de cât”, mărturisește un tânăr.

„Da, mă consider o persoană stresată, dar încerc să gestionez. Fără stres înseamnă să ne ducem în sălbăticie”, e de părere cineva.

„Mă stresează viața asta, neajunsurile”, recunoaște altcineva.

„Mă consider destul de stresat, dar din pricina stresului academic. Provocările zilnice?! Naveta, trezitul de dimineață, bugetul”, concluzionează un tânăr student.

„Plata facturilor, a ratelor, problemele de la serviciu, presiunea responsabilităților zilnice și incertitudinea financiară - toate duc la stresul cu care, într-o mică sau mare măsură, toți ne confruntăm. Însă atunci când organismul rămâne permanent în stare de alertă, stresul poate deveni, în timp, o problemă pentru sănătate”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

„Poate stresul nu se vede pe fețele noastre, dar de foarte multe ori îl regăsim în bătăile cardiace, în tensiunea arterială și în calitatea somnului. În organismul nostru se descarcă mai multă adrenalină, mai mult cortizol, hormoni de suprasolicitare a sistemului cardiovascular, care conduc la creșterea tensiunii arteriale”, explică Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog.

În doar doi ani, o persoană stresată zi de zi poate ajunge să aibă nevoie de medicație.

„Stresul e catalogat acum, cel puțin în lumea cardiologiei, ca factor de risc independent pentru apariția unei boli cardiovasculare”, mai spune medicul Ștefan Busnatu.

Primul pas în a limita stresul este să ne dăm seama că suntem stresați. Primele semne sunt insomnia, durerea de cap, de stomac și lipsa de concentrare.

„Atunci când suferi de un stres cronic, ai nevoie de concediu, ai nevoie de concediu medical, care să se întindă pe mai multe luni. Nu suntem obișnuiți să ne punem pe modul ăsta de pauză, să ne odihnim și să avem grijă de noi. Cumva ne supraevaluăm resursele și, mai ales, diminuăm riscurile”, atrage atenția psihologul Mihai Copăceanu.

Medicii atrag atenția că în România peste jumătate dintre decese sunt provocate de bolile cardiovasculare, cum ar fi infarctul și accidentul vascular cerebral.

reporter: Iulia Gurguță
operator: George Eftene

Editor : Izabela Zaharia

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