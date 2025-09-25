Live TV

Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană din trei riscă să facă infarc miocardic sau AVC

Data publicării:
infarct shutterstock_646534813
Foto: Shutterstock

Informații îngrijorătoare reies dintr-un studiu realizat în București și în județul Ilfov. Una din trei persoane testate în cadrul unui proiect pilot de screening prezintă risc de a face infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Ștefan Busnatu, medic cardiolog și unul dintre inițiatorii acestui proiect, a explicat că cercetarea a fost întreprinsă pe zona București-Ilfov, în perioada 2024-2025.

„Recent, cei din Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), care au fost și inițiatorii demersului, au și publicat aceste rezultate, la care am lucrat împreună.

Practic, pe 1.564 de persoane cu vârsta între 30 și 60 de ani s-a aplicat un chestionar personalizat de cuantificare a factorilor de risc cardiovascular și datele pe care le-am obținut sunt extrem de îngrijorătoare. Pentru că, dacă discutăm de probleme deja existente, cum ar fi hipertensiunea, aproape 30% din cei intervievați suferă de hipertensiune. Mai rău e că 61% dintre ei nici nu o tratează”, a explicat medicul cardiolog.

Un alt factor de risc este colesterolul crescut din sânge. În acest caz, 30% dintre cei care au fost întrebați și chestionați aveau colesterolul mare și nu luau niciun tratament.

Acestea sunt două probleme majore care cumulat încep să crească riscul cardiovascular și să știți că aici nu e o chestiune doar relaționată de tratament, pentru că, totodată, trebuie să ne gândim și la stilul de viață al acestei populații, care e o populație teoretic dintr-o zonă dezvoltată a României.

Și stilul de viață e destul de problematic, pentru că peste 70% din oameni nu fac activitate fizică conform recomandărilor generale de 150 de min de intensitate moderată. Probabil acesta e și unul din motivele pentru care 69% din cei intervievați sunt supraponderali. Și, pe lângă aceste lucruri, avem și un nivel foarte mare de stres, o calitate a somnului proastă, care nu fac decât să conducă la riscul acesta cardiovascular mare al populației București-Ilfov, prin prisma faptului că avem foarte multe expuneri la factori de risc nociv”, a atras atenția Ștefan Busnatu.

Paradoxal, populația din București-Ilfov, cel puțin cei care au fost întrebați, au fost în ultimii 2 ani, într-o proporție de peste 90%, la o consultație medicală.

„Adică accesibilitate avem […]. În tot acest context, se pare că nu există motivația necesară pentru a marșa mai mult pe acești factori care ar trebui să ne protejeze și probabil că este extrem de important ca partea educațională, partea de mobilizare a populației către mai multă mișcare, către o prioritizare mai mare a calității somnului și o reducere a stresului să fie efectuată printr-un demers mai extensiv, pentru că realmente, la acest moment, acestea ar fi lucrurile care ar putea să ne permită să ne mai reducem riscul cardiovascular”, a conchis medicul Busnatu.

