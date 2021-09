Studiu MedLife: Rata de pozitivare s-a triplat față de luna august. Majoritatea celor infectați revin din concediu

Rata de pozitivare s-a triplat față de luna august, arată testele efectuate în cele cinci laboratoare PCR ale MedLife în ultimele două săptămâni. Potrivit grupului, cei mai mulți dintre cei care s-au infectat cu Covid-19 în ultimele 14 zile sunt cei care s-au întors din concedii sau din weekend-uri prelungite.

Ponderea cea mai mare din numărul de persoane care au înregistrat un rezultat pozitiv în ultimele două săptămâni este dată de cei care s-au întors din concediu sau weekend-uri prelungite.

În conformitate cu datele identificate de MedLife în studiile medicale publicate de-a lungul acestui an, din cauza testării mult reduse la nivel național, cifrele oficiale de infectare sunt de 5-7 ori mai mici decât cele reale. Dacă s-ar extrapola aceste rezultate la un număr zilnic de 4-5.000 cazuri, cifra reală a infectărilor în România ar putea fi peste valoarea de 25.000 cazuri noi pe zi, precizează sursa citată.

„Rezultatele evaluării cu privire la testele RT-PCR efectuate de la începutul lunii septembrie în toate unitățile noastre, coroborate cu datele colectate în urma triajului din fiecare unitate, arată o creștere abruptă a numărului de persoane care s-au pozitivat. Cu privire la această tendință s-au evidențiat două aspecte demne de menționat: una este legată de faptul că un număr mare dintre cei pozitivi este dat de persoane întoarse din concediu sau din weekend-uri prelungite, iar cel de la doilea aspect este legat de contagiozitatea mai ridicată a tulpinii Delta.

Am identificat clastere de persoane care au declarat că au fost în contact cu o persoană pozitivă timp de câteva minute și ca urmare s-au infectat. De altfel, în conformitate cu datele prelucrate de MedLife în studiile medicale publicate de-a lungul acestui an, din cauza testării mult reduse la nivel național, cifrele oficiale de infectare sunt de 5-7 ori mai mici decât cele reale. Dacă am extrapola aceste rezultate la un număr zilnic de 4-5.000 cazuri, cifra reală a infectărilor în România ar putea fi peste valoarea de 25.000 cazuri noi pe zi”, se mai arată în comunicatul transmis vineri de MedLife.

