Multe dintre alimentele pe care le aruncăm când expiră sunt, de fapt, încă bune de consum. Data de pe ambalaj indică adesea calitatea optimă a produsului, nu momentul în care devine periculos pentru sănătate, spun specialiștii citați de publicația americană Verywell Health.

Laptele nedeschis mai poate fi consumat o săptămână după termen, dacă stă la rece, în timp ce băuturile din soia sau migdale pot rezista până la zece zile. Iaurtul, untul și smântâna au o durată mai lungă de viață, dar și aici consumul după termenul de expirare diferă în funcție de procesare și condițiile de depozitare.

Altfel vom acționa în cazul mucegaiului. Dacă apare pe o brânză tare, se poate tăia porțiunea afectată, dar dacă apare pe brânza moale, pe pâine sau pe legume, tot produsul trebuie aruncat, deoarece bacteriile se răspândesc rapid în interior.

La ouă, testul paharului cu apă nu garantează siguranța. Cele care plutesc pot fi doar vechi, dar nu și stricate. În acest caz, trebuie să le aruncăm dacă, după ce le-am spart, au aspect ciudat și miros neplăcut.

Cel mai mare pericol rămâne, însă, la carne, care poate fi păstrată la frigider cel mult două zile. Dacă devine lipicioasă sau are miros diferit de cel natural, nu este bună de mâncat.

Pâinea rezistă în congelator până la trei luni, merele la frigider țin aproape șase săptămâni, iar morcovii circa trei săptămâni. În schimb, verdețurile proaspete se strică mult mai repede.

Nutriționiștii spun să nu lăsăm pe masă alimentele perisabile mai mult de două ore. Ei ne sfătuiesc să le punem în frigider, la o temperatură de cel mult 4 grade Celsius.

Mâncarea pentru bebeluși este singura care face excepție de la aceste recomandări, pentru că nu mai trebuie consumată sub nicio formă după ce a expirat.

Editor : Izabela Zaharia