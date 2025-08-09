Live TV

SUA aprobă primele picături pentru ochi care corectează vederea de aproape la adulți

Data publicării:
Elderly person puts eye drops in the eye. Senior man putting eye drop
Prezbiopia este o problemă de vedere asociată procesului de îmbătrânire. Sursa foto: Profimedia Images
Când va fi disponibil medicamentul în SUA Ce este prezbiopia

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat, în premieră mondială, picături oftalmice pe bază de aceclidină pentru tratarea prezbiopiei, o afecțiune care afectează aproape toți adulții după vârsta de 45 de ani.

Medicamentul este o soluţie oftalmică de aceclidină de 1,44%, o substanţă care acţionează în principal asupra pupilei, făcând-o să se micşoreze uşor, fără să solicite prea mult muşchiul responsabil cu focalizarea ochiului.

Practic, picăturile determină contractarea muşchiului care închide irisul, creând aşa-numitul „efect de gaură de ac”, similar cu micşorarea diafragmei unei camere foto.

Astfel, pupila ajunge sub 2 mm, ceea ce măreşte zona în care vederea este clară şi permite focalizarea mai bună a obiectelor apropiate, fără a provoca vedere înceţoşată la distanţă sau senzaţia de miopie.

Când va fi disponibil medicamentul în SUA

Aceclidina este singurul ingredient activ din medicament (pus pe piaţă sub denumirea comercială de Vizz) şi reprezintă o entitate chimică nouă. Aprobarea sa de către autoritatea de reglementare marchează o premieră mondială în tratamentul prezbiopiei, potrivit companiei farmaceutice americane.

„Este un produs unic, foarte diferenţiat, conceput pentru a oferi un efect rapid şi beneficii de lungă durată pentru majoritatea covârşitoare a persoanelor cu prezbiopie (...) Aşa cum am demonstrat, acesta este singurul din clasa de miotice selective pentru pupilă care nu afectează muşchiul ciliar”, a declarat Eef Schimmelpennink, preşedinte şi director executiv al Lenz Therapeutics, compania care a dezvoltat tratamentul, citat într-un comunicat.

Decizia de autorizare s-a bazat pe rezultatele a trei studii clinice de amploare. Două dintre ele, CLARITY 1 şi CLARITY 2, au testat siguranţa şi eficienţa picăturilor la 466 de persoane, timp de 42 de zile, cu administrare zilnică. Al treilea, CLARITY 3, a urmărit 217 persoane timp de 6 luni pentru a verifica siguranţa pe termen lung.

Rezultatele au arătat că medicamentul îmbunătăţeşte vederea de aproape în doar 30 de minute şi îşi menţine efectul până la zece ore, cu rezultate constante în toate testele. Picăturile au fost bine tolerate, fără efecte adverse grave, iar cele mai frecvente reacţii raportate - uşoare şi trecătoare - au fost iritaţia la aplicare, vederea uşor întunecată şi durerile de cap. Compania a precizat că medicamentul va fi disponibil în SUA începând din octombrie 2025.

Ce este prezbiopia

Prezbiopia este o problemă de vedere asociată procesului de îmbătrânire, în care ochiul îşi pierde treptat capacitatea de a focaliza clar obiectele aflate aproape. Afecţiunea apare, de obicei, după vârsta de 40–45 de ani şi este determinată de pierderea flexibilităţii cristalinului.

Această pierdere a elasticităţii reduce capacitatea de a focaliza lumina pe retină provenită de la obiecte apropiate. Adulţii peste 50 de ani pierd, în medie, 1,5 linii de acuitate vizuală de aproape la fiecare şase ani.

În consecinţă, activităţi precum cititul sau munca de aproape devin mai dificile, fiind adesea necesari ochelari de citit sau alte mijloace de corecţie optică. Se preconizează că 128 de milioane de americani suferă de această tulburare a vederii de aproape.

Editor : M.I.

