Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat

prof_costache_victor_sanador Articol susținut de SANADOR

Înaintarea în vârstă este unul dintre factorii care pot favoriza apariția sau agravarea bolilor cardiovasculare deja existente. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Mihai, acum în vârstă de 72 ani. Bărbatul a fost diagnosticat încă din tinerețe cu o afecțiune cardiacă. A urmat tratament medicamentos, cu monitorizare periodică, iar timp de aproape două decenii boala a fost ținută sub control.

După vârsta de 50 de ani însă au reapărut simptomele de suferință cardiacă. Bărbatul se simțea tot mai obosit, iar starea de sănătate se înrăutățea de la zi la zi. Efectuarea unui CT a evidențiat înfundarea a două artere, în proporție de 65%, respectiv 87%. A fost necesară o intervenție de angioplastie cu montare de stent, pentru tratamentul bolii coronariene.

Datorită acestei proceduri, timp de mai mulți ani, Mihai a putut duce o viață activă, fără semne îngrijorătoare. De curând însă, în jurul vârstei de 72 ani, o persoană apropiată lui Mihai a observat că acesta se confrunta din nou cu oboseală severă, chiar și la cele mai mici eforturi. Examinările pe care le-a efectuat în localitatea de domiciliu au arătat o stenoză aortică semnificativă. Medicul cardiolog i-a recomandat să se adreseze unui centru specializat, pentru tratament chirurgical.

Fiul lui Mihai și-a adus tatăl la Spitalul Clinic SANADOR din București, unde a beneficiat de investigații complete. Acestea au inclus și o coronarografie, care a evidențiat noi stenoze coronariene severe, care necesitau tratament înaintea intervenției de înlocuire a valvei aortice.

Astfel, echipa coordonată de Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară și șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR, a stabilit un plan de tratament în două etape. Mai întâi, Prof. Dr. Victor Costache a realizat o intervenție de angioplastie coronariană cu implantare de stent, pe cale endovasculară, pentru revascularizare și reducerea riscului operator.

Ulterior, la aproximativ o lună, a avut loc și operația de protezare a valvei aortice. A fost efectuată minim invaziv, printr-o mică incizie, și a necesitat utilizarea circulației extracorporale. Astfel, s-a reușit implantarea unei proteze biologice moderne, cu durabilitate crescută.

Ambele intervenții au fost efectuate cu succes, iar bărbatul a necesitat doar câteva zile de spitalizare. Ulterior, și-a reluat treptat activitățile obișnuite, cu respectarea tuturor recomandărilor medicale.

La Spitalul Clinic SANADOR, unde funcționează Centrul de excelență în chirurgia cardiovasculară minim invazivă, acreditat internațional, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la intervenții moderne, minim invazive, atunci când există indicație.

Procedurile endovasculare sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în prima sală hibrid mobilă din România sau în Laboratorul de Angiografie, dotat cu echipamente performante, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7.

Intervențiile de chirurgie cardiovasculară sunt realizate de chirurgi experimentați, în primul bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte...
Te-ar putea interesa și:
26.03 Polisano chirurgie cardiovasculara (1)
Bărbat de 42 ani cu tumoră între aortă și vena cavă, salvat de medicii din Sibiu: „Nu credeam că mai există o soluție pentru mine”
prof_dr_victor_costache
Stenoza aortică, tot mai frecventă la vârste tinere
dr. Horatiu Moldovan
Procedura endovasculară de tratament al stenozei aortice
madalina iurascu
Fiecare secundă contează atunci când inima suferă
Fotografie principala
Stenoza aortică, boala care îngreunează respirația și obosește inima. De ce nu trebuie ignorată?
