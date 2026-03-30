Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat

Înaintarea în vârstă este unul dintre factorii care pot favoriza apariția sau agravarea bolilor cardiovasculare deja existente. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Mihai, acum în vârstă de 72 ani. Bărbatul a fost diagnosticat încă din tinerețe cu o afecțiune cardiacă. A urmat tratament medicamentos, cu monitorizare periodică, iar timp de aproape două decenii boala a fost ținută sub control.

După vârsta de 50 de ani însă au reapărut simptomele de suferință cardiacă. Bărbatul se simțea tot mai obosit, iar starea de sănătate se înrăutățea de la zi la zi. Efectuarea unui CT a evidențiat înfundarea a două artere, în proporție de 65%, respectiv 87%. A fost necesară o intervenție de angioplastie cu montare de stent, pentru tratamentul bolii coronariene.

Datorită acestei proceduri, timp de mai mulți ani, Mihai a putut duce o viață activă, fără semne îngrijorătoare. De curând însă, în jurul vârstei de 72 ani, o persoană apropiată lui Mihai a observat că acesta se confrunta din nou cu oboseală severă, chiar și la cele mai mici eforturi. Examinările pe care le-a efectuat în localitatea de domiciliu au arătat o stenoză aortică semnificativă. Medicul cardiolog i-a recomandat să se adreseze unui centru specializat, pentru tratament chirurgical.

Fiul lui Mihai și-a adus tatăl la Spitalul Clinic SANADOR din București, unde a beneficiat de investigații complete. Acestea au inclus și o coronarografie, care a evidențiat noi stenoze coronariene severe, care necesitau tratament înaintea intervenției de înlocuire a valvei aortice.

Astfel, echipa coordonată de Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară și șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR, a stabilit un plan de tratament în două etape. Mai întâi, Prof. Dr. Victor Costache a realizat o intervenție de angioplastie coronariană cu implantare de stent, pe cale endovasculară, pentru revascularizare și reducerea riscului operator.

Ulterior, la aproximativ o lună, a avut loc și operația de protezare a valvei aortice. A fost efectuată minim invaziv, printr-o mică incizie, și a necesitat utilizarea circulației extracorporale. Astfel, s-a reușit implantarea unei proteze biologice moderne, cu durabilitate crescută.

Ambele intervenții au fost efectuate cu succes, iar bărbatul a necesitat doar câteva zile de spitalizare. Ulterior, și-a reluat treptat activitățile obișnuite, cu respectarea tuturor recomandărilor medicale.

La Spitalul Clinic SANADOR, unde funcționează Centrul de excelență în chirurgia cardiovasculară minim invazivă, acreditat internațional, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la intervenții moderne, minim invazive, atunci când există indicație.

Procedurile endovasculare sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în prima sală hibrid mobilă din România sau în Laboratorul de Angiografie, dotat cu echipamente performante, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7.

Intervențiile de chirurgie cardiovasculară sunt realizate de chirurgi experimentați, în primul bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

