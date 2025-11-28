Live TV

Suferea de mai multe boli, dar nu știa. Cum a fost tratat un bărbat

Articol susținut de SANADOR

Abordarea multidisciplinară integrată are un rol important în diagnosticarea și tratarea mai multor afecțiuni, fără ca pacientul să fie nevoit să se adreseze mai multor centre medicale. De o astfel de abordare a beneficiat și Corneliu, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani.

Corneliu mergea periodic să își verifice sănătatea prostatei. În urmă cu doi ani, medicul i-a recomandat să efectueze mai multe analize de sânge, pe lângă testul PSA. Așa a aflat că avea o anemie severă. La recomandarea medicului, a luat suplimente de Fe și vitamine, dar fără efect. În speranța că deficitul se va corecta, bărbatul a făcut și o transfuzie de sânge, iar apoi o colonoscopie.

Așa a descoperit că avea o formațiune suspectă la nivelul rectului superior, prezența celulelor neoplazice fiind confirmată prin biopsie. Înțelegând că problema sa de sănătate nu necesită amânare, Corneliu a venit în București, la un spital de stat, pentru investigații suplimentare. Aici, medicii i-au repetat colonoscopia și au constatat că bărbatul mai avea încă o formațiune suspectă, de data aceasta la nivelul cecului, care este prima porțiune a intestinului gros.

Vestea diagnosticului a venit ca un șoc, însă nu s-a lăsat doborât. A început să caute soluții și a ales să se programeze la Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală la Centrul Oncologic SANADOR. După o evaluare completă și efectuarea mai multor investigații avansate, diagnosticul a fost stabilit: adenocarcinom sincron de cec și rect. Cazul său a fost discutat în comisia oncologică multidisciplinară, iar indicația de tratament stabilită a fost de intervenție chirurgicală.

Pentru operația de cancer de colon, bărbatul s-a programat la Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală și directorul medical al Spitalului Clinic SANADOR. După ce medicul i-a explicat toate modalitățile prin care putea fi realizată intervenția chirurgicală în cazul său, Corneliu a optat pentru chirurgie robotică.

Operația efectuată de Dr. Bogdan Marțian a implicat rezecția anterioară joasă de rect, hemicolectomie dreaptă - îndepărtarea părții drepte a colonului -, și visceroliză – eliberarea aderențelor dintre organele abodminale -, toate efectuate robotic. Intervenția a decurs fără probleme, s-a finalizat cu succes, iar bărbatul a avut o evoluție favorabilă. Drept urmare, după opt zile a primit permisiunea de a se externa, cu tranzit intestinal prezent.

În completarea tratamentului chirurgical, Corneliu a efectuat câteva ședințe de chimioterapie și radioterapie externă. Procedurile au fost efectuate de Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Problemele lui Corneliu nu aveau să se oprească aici. Odată cu investigațiile pentru cancerul colorectal, pacientul a aflat că suferă și de adenom de prostată și că prezintă și un polip sigmoidian, care este ultima porțiune a colonului. Astfel că la una dintre consultațiile de control, realizată de Dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă la Spitalul Clinic SANADOR, i s-a recomandat să efectueze o nouă colonoscopie, eventual cu rezecarea polipului existent, pentru a preveni apariția unui nou cancer. Bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a acceptat și un tratament pentru polipi de colon, care a decurs fără probleme.

Pentru tratamentul adenomului de prostată a optat tot pentru serviciile SANADOR. Pacientul s-a programat la Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR, de altfel și medicul care îl ținuse sub observație din momentul diagnosticării. Conf. Dr. Marcian Manu i-a recomandat bărbatului o rezecție transuretrală a prostatei (TURP), o procedură minim invazivă prin care i-a rezecat porțiunea de prostată care îi închidea calea urinară, dar cu păstrarea continenței urinare. Pentru că la control medicul i-a descoperit și o strictură de uretră bulbară și o stenoză de fosă naviculară, Conf. Dr. Marcian Manu i-a efectuat și o dilatație uretrală, precum și o uretrotomie. Totul a decurs fără probleme, iar Corneliu s-a recuperat rapid.

La Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, pacienții au acces la investigații avansate și la tratamente moderne, minim invazive, atunci când există indicație, într-o manieră multidisciplinară integrată. Intervențiile sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

În completarea tratamentului chirurgical, pacienții diagnosticați cu cancer beneficiază la Centrul Oncologic SANADOR de toate tipurile de tratamente oncologice disponibile, de la radioterapie, chimioterapie, stereotaxie, brahiterapie, până la imunoterapie și terapii țintite.

