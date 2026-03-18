„Sunt pacient cronic și, de câte ori mă duc la spital, simt că deranjez!” Reacția ministrului Sănătății la nemulțumirea unui bolnav

Dacă empatia şi comportamentul nu sunt adecvate în faţa pacientului, degeaba sunt construite spitale noi, cu echipamente de ultima generaţie, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Ministrul a adăugat că dacă personalul medical vrea respect, trebuie să ofere respect.

„Mi-a spus un pacient ceva, acum câteva luni, şi mi-a rămas pe retină acea imagine, pentru că din păcate are dreptate. Asta este percepţia pacienţilor asupra sistemului. Chiar dacă nu este, nu putem, nu trebuie să generalizăm, pentru că nu este general valabilă, dar părerea acelui pacient pe mine m-a mişcat. Mi-a zis aşa: ”Eu sunt un pacient cronic, de câte ori mă duc la spital, simt că deranjez”. Şi asta este o realitate pe care eu mi-o asum, pe care am spus-o public şi care trebuie schimbată urgent. Dacă eu aş putea băga bunul simţ într-un ordin de ministru, aş face în fiecare zi cât un ordin de ministru, dar nu pot să fac asta.”, a arătat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în deschiderea Profit Health.forum - Ediţia a XVII-a, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete a subliniat imporanţa empatiei şi tratării cu respect a pacienţilor.

„Vrem respect. Personalul medical vrea respect şi are nevoie de respect, dar pentru a primi respect, trebuie să ofere respect. Trebuie să ofere empatie, trebuie să ofere o vorbă bună, trebuie să ofere o strângere de mână care unor face mai mult decât un tratament de milioane de lei. Degeaba construim spitale noi, degeaba le dotăm cu echipamente de ultimă generaţie, degeaba am băgat o sută de medicamente noi în listă, degeaba creştem bugetele Ministerului de Sănătăţii sau al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dacă empatia şi comportamentul nu sunt adecvate în faţa pacientului, toate astea n-au niciun rol”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a precizat că nu vrea să generalizeze, pentru că în sistemul de sănătate există oameni excepţionali.

„Există medici excepţionali, asistente excepţionale, personal medical dedicat, care asta face cu pasiune şi din suflet. Dar există şi excepţii, ca cel care ne arăta săptămâna trecută cum la ora 12 se spăla pe mâini şi se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală în sistemul privat, când el trebuia să fie la public. Aceste excepţii umbresc de fapt întregul sistem de sănătate şi cred că este rolul meu şi al nostru să oprim acest fenomen care nu ne face bine. Înainte de toate deciziile strategice de care v-am spus, sistemul de sănătate are nevoie de încredere. Iar încrederea oamenilor în sistemul de sănătate a fost pierdută. E greu de recâştigat şi cred că o putem recâştiga doar cu astfel de decizii, cu multă comunicare şi cu bun simţ”, a spus ministrul Rogobete.

Ministrul a arătat, totodată, că cea mai importantă reformă care poate fi făcută în sistemul de sănătate din România se referă la extinderea capacităţii de asigurare a serviciilor de sănătate şi diversificarea lor. ”Ultima, dar, din punctul meu de vedere, cea mai importantă reformă care poate fi făcută în sistemul de sănătate din România se referă la extinderea capacităţii de asigurare a serviciilor de sănătate şi diversificarea lor. Spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de sănătate este în beneficiul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este în beneficiul sistemului, este în beneficiul pacienţilor şi este în beneficiul tuturor. Introducerea mai multor asiguratori, fie în regim public, fie în regim privat, fie în parteneriat public-privat, fie complementar asigurării naţionale, automat va duce la o schimbare şi la o reformă semnificativă a modului în care sunt acordate serviciile de sănătate, în modul în care sunt verificate serviciile de sănătate, în modul în care pacientul interacţionează cu sistemul”, a arătat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în deschiderea Profit Health.forum - Ediţia a XVII-a.

Editor : A.P.