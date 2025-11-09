Live TV

Suplimentul alimentar extrem de popular care, folosit pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii (Studiu)

Supliment alimentar
Suplimentele cu melatonină ar putea creşte riscul de insuficienţă cardiacă la persoanele cu insomnie cronică, potrivit rezultatelor unui studiu care va fi prezentat la Sesiunea Ştiinţifică anuală a Asociaţiei Americane a Inimii (American Heart Association/AHA).

O analiză a datelor medicale pe cinci ani a peste 130.000 de adulţi care sufereau de insomnie şi foloseau melatonină de cel puţin un an a arătat că aceştia aveau o probabilitate mai mare de a fi diagnosticaţi cu insuficienţă cardiacă, de a necesita spitalizare din cauza acestei afecţiuni sau de a deceda din orice cauză, informează Newsroom.

Melatonina, un hormon natural implicat în reglarea somnului, este frecvent folosită sub formă de supliment pentru tratarea insomniei.

Un nou studiu sugerează însă că administrarea zilnică, pe termen lung, a acestor suplimente ar putea fi asociată cu un risc crescut de insuficienţă cardiacă, spitalizare şi deces la persoanele care suferă de insomnie cronică.

Melatonina este produsă în mod natural de glanda pineală şi ajută la reglarea ciclului somn-veghe, nivelurile sale crescând în timpul nopţii şi scăzând în timpul zilei.

Versiunile sintetice, identice din punct de vedere chimic cu hormonul natural, sunt disponibile fără prescripţie medicală în multe ţări, însă concentraţia şi puritatea pot varia între mărci, deoarece suplimentele nu sunt reglementate la fel ca medicamentele.

Noul studiu, care va fi prezentat la reuniunea ştiinţifică anuală a Asociaţiei Americane a Inimii (American Heart Association/AHA), ce va începe săptămâna aceasta, vineri, la New Orleans, a analizat datele a peste 130.000 de adulţi diagnosticaţi cu insomnie cronică.

Folosind o bază de date internaţională de amploare (TriNetX Global Research Network), cercetătorii au analizat cinci ani de dosare medicale electronice ale adulţilor cu insomnie cronică, care aveau menţionată melatonina în fişele lor medicale şi o utilizaseră timp de peste un an.

Participanţii care nu aveau menţionată melatonina în istoricul medical au fost incluşi în grupul de control.

Persoanele care fuseseră deja diagnosticate cu insuficienţă cardiacă sau care primiseră alte tratamente pentru somn au fost excluse din analiză.

Cercetătorii au definit „utilizarea pe termen lung” a melatoninei ca administrarea timp de cel puţin un an, conform înregistrărilor medicale electronice.

Rezultatele au arătat că pacienţii cu insomnie care au utilizat melatonină timp de cel puţin 12 luni aveau un risc cu 90% mai mare de a dezvolta insuficienţă cardiacă în următorii cinci ani, comparativ cu cei care nu foloseau acest supliment (4,6% faţă de 2,7%).

O analiză suplimentară, bazată pe criterii mai stricte, cel puţin două reţete de melatonină eliberate la interval de minimum 90 de zile, a indicat un risc cu 82% mai mare.

De asemenea, pacienţii care utilizau melatonină au prezentat un risc de spitalizare pentru insuficienţă cardiacă de aproape 3,5 ori mai mare şi un risc aproape dublu de deces din orice cauză, comparativ cu cei din grupul de control, pe parcursul celor cinci ani de urmărire.

 

